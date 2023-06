Vidal y Tetaz defendieron a la mujer que increpó a Kicillof y el kirchnerismo los cruzó

El tenso momento que vivió este jueves 1 de junio el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco de un acto organizado en la localidad de Brandsen, generó una gran repercusión entre los dirigentes de la oposición, que respaldaron a la vecina que irrumpió súbitamente en el escenario. "Deberías escucharla", sostuvo María Eugenia Vidal, mientras que otros referentes cuestionaron la presunta victimización del mandatario provincial tras comparar el episodio con el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"No hay hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio", fueron las palabras de la mujer que tomó por la fuerza el micrófono de Kicillof, pero rápidamente fue reducida por el personal de seguridad.

En Twitter, Vidal se hizo eco de las expresiones de la vecina para cuestionar al gobernador kirchnerista.

“No tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio", reprodujo en redes la diputada del PRO. "Deberías escucharla, Axel Kicillof", tuiteó.

En sintonía, Martín Tetaz se sumó a las críticas y justificó el accionar de la mujer con el argumento de que "la gente está harta de la pésima gestión".

"La gente está harta de la pésima gestión de Kicillof en la Provincia y en vez de escuchar, el gobernador prefiere seguir encerrado en su burbuja", expresó el economista en Twitter.

En el caso de Fernando Iglesias y Cristian Ritondo, optaron por manifestarse en contra de la supuesta victimización del gobernador bonaerense tras afirmas: "Si sufro un atentado, me puede pasar lo de Cristina: ni siquiera se va a investigar".

Ritondo tuiteó: "Nunca no dando pena", en alusión a las palabras de Kicillof.

Por el lado de Fernando Iglesias, el exponente de JxC apeló al humor y encuadró la situación en un supuesto episodio de ficción: "Temporada 24 - Episodio 1.000".

La 'contraofensiva' kirchnerista: tuits contra Vidal

Desde el kirchnerismo, respondieron enérgicamente el tuit de María Eugenia Vidal, a quien chicanearon al llamarla "ex gobernadora".

Asimismo, viralizaron una entrevista de la dirigente opositora con Luis Novaresio, con fuertes críticas hacia la gestión económica de Mauricio Macri.

"Ex gobernadora, le cuento que el hospital de Brandsen es municipal, como dijo la vecina faltan pediatras porque los sueldos que paga el intendente macrista, Daniel Cappelleti, son miserables. La señora fue al acto porque se cansó que no la escuchen en el municipio. No mienta más", remarcó en Twitter Fernando Raitelli, presidente de bloque del Frente de Todos en Brandsen.

Consideran que hubo "fallas" en los custodios de Axel Kicillof

El incidente que sufrió Axel Kicillof puso en el centro de la polémica al personal de seguridad que participó en el acto.

Expertos en el área de seguridad cuestionaron el desempeño de los custodios e incluso se refirieron a su "reacción tardía", en declaraciones a Infobae.

“Nunca pueden dejar que alguien suba al palco. En cuestiones de seguridad, siempre tenés que pensar en el peor desenlace. Tampoco debe importar quién es la persona como potencial agresor, sea mujer o no. Deberían haber impedido que se llegue a eso y la deberían haber interceptado antes”, opinaron fuentes en diálogo con dicho diario.

La custodia de Cristina Kirchner también encendió las alarmas el año pasado, a raíz del atentado ocurrido el 1° de septiembre. En aquel entonces, Andrei Serbin Pont, especialista en armas y seguridad, y director del think tank Cries, consideró que la principal falla detectada fue "la falta de extracción del elemento que está bajo amenaza", es decir, el cuerpo de Cristina Kirchner.

