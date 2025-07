Villarruel fue a una fiesta en Catamarca y ni allá se libró de los militantes libertarios: "¿Qué se siente traicionar a Milei?"

Javier Milei está enfrentado a su vice, Victoria Villarruel, y no dudó, la semana pasada, en llamarla “traidora” por permitir que se realizara la sesión en el Senado donde se aprobó un aumento para los jubilados. Este viernes 18 de julio, la titular de la Cámara Alta recibió un nuevo cuestionamiento, esta vez de parte de un periodista de La Derecha Diario, un medio muy cercano al presidente, que le preguntó, durante su recorrida por Catamarca: “¿No sentís que traicionaste a Milei?”.

Todo comenzó cuando la vicepresidenta visitó el Predio Ferial de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por "La Fiesta del Poncho" y fue abordada por la prensa. Un cronista aprovechó a decirle: “Sabe que es inevitable preguntarle qué lío que se armó”. La contestación de la titular del Senado fue: “Hoy es La Fiesta del Poncho y todo lo demás puede esperar”.

Guerra de "carpetazos" entre Javier Milei y Victoria Villarruel

En ese momento, un periodista de La Derecha Diario le dijo: “¿Qué se siente? ¿No sentís que traicionaste a 15 millones de votantes y que traicionaste a Milei?”. Villarruel le contestó: “No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer porque la verdad es que nada de eso ha sido cierto”.

El cronista insistió con el tema: “Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confió en vos”. La vicepresidenta le respondió: “Lo que se hable en el día de hoy tiene que ser sobre lo que les da trabajo a miles de catamarqueños. Eso es superimportante”. El movilero no se quedó callado: “¿No hay una disculpa para Milei?”. Villarruel dio por terminado el tema: “Muchas gracias a todos”.

Quién está detrás de La Derecha Diario

El periodista español Javier Negre, uno de los accionistas más importantes del Grupo Estado de Alarma (EDA), llegó a nuestro país en agosto del año pasado y compró la mitad del portal La Derecha Diario.

En España, el grupo EDA cuenta con importantes medios como Visegrad24, Edatv y Estado de Alarma, un canal de youtube con millones de seguidores. La postura de estos medios es contraria al actual presidente Pedro Sánchez y muy cercanas a partidos como Vox.

Milei confirmó que participará del "Derecha Fest" en Córdoba el próximo 22 de julio

El portal La Derecha Diario de Argentina tiene una redacción formada por un grupo aproximado de diez personas en Buenos Aires, con una filial en Córdoba. El 22 de julio organizaron en esta provincia el “Derecha Fest”, un evento pago que se realizará en el salón de eventos del Hotel Quorum y del que participaran importantes figuras cercanas a LLA como el periodista Nicolás Márquez, el politólogo Agustín Laje y el influencer Daniel Parisini, conocido por su apodo de “El Gordo Dan”. El acto de cierre será encabezado por el presidente Milei.

Las entradas salen 35.000 pesos y, según los organizadores, de las 2500 disponibles ya se vendió más del 90%.

