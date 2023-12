"Voceros del kirchnerato": nueva caricatura y segundo round entre Galperín y Tenembaum

La confrontación entre Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, los periodistas Ernesto Tenembaum y María O'Donnell sigue latente y este jueves dio lugar a un nuevo capítulo, tras conocerse una nueva caricatura, acompañada por la contundente respuesta del empresario a través de un comentario vertido en redes sociales. "El fascismo odia que la gente pueda decidir en libertad”, le contestó Galperín al periodista, que días atrás lo había criticado en su programa radial por haberse radicado en Uruguay, guiado por la supuesta motivación de pagar menos impuestos.

El miércoles por la tarde, una nueva viñeta cómica (con Tenembaum como protagonista y en este caso sin María O'Donnell que sí había estado en la primera caricatura) se viralizó en X (ex Twitter) y Galperín aprovechó la ocasión para contestarle el periodista.

X/@ElgolDeBedoya

En la representación satírica, Ernesto Tenembaum aparece sosteniendo un ejemplar de un libro titulado "Economía para dummies" (economía para tontos) y le pregunta a cuatro interlocutores: "¿Ustedes entienden el perjuicio que le provoca a la economía argentina que Galperin no pague sus impuestos acá?".

La imagen fue publicada en la cuenta del autor de la ilustración y si bien Galperín no compartió el contenido en su cuenta de X, optó por comentar la publicación para manifestar su descargo.

“Me fui en el 2002 cuando MELI [MercadoLibre] facturaba menos que un kiosko (literal). Mala mía irme libremente, sin autorización previa de los voceros del Kirchnerato, y sin saber que Uruguay no estaba dentro de su lista de países permitidos. El fascismo odia que la gente pueda decidir en libertad”, escribió el empresario, en un mensaje cargado de animosidad hacia el periodista que lo había criticado.

X/@marcos_galperin

El primer round entre Galperín vs Tenembaum y María O'Donnell

Días atrás, Ernesto Tenembaum cargó las tintas contra el CEO de Mercado Libre, a quien criticó por haberse radicado en Uruguay, guiado por la supuesta motivación de pagar menos impuestos. A su vez, el periodista había afirmado que la postura del empresario cuando se fue del país había sido "paranoica".

El conflicto se originó cuando un ilustrador compartió en redes sociales una caricatura que representaba la supuesta doble vara de los periodistas Ernesto Tenembaum y Maria O'Donnell a la hora de evaluar la gestión del gobierno nacional.

Galperín compartió el contenido en su cuenta de X, lo cual enfureció a Tenembaum, que definió al CEO como un hombre "totalmente desequilibrado en términos de sus reacciones personales y políticas”.

"Se radicó en Uruguay donde, curiosamente, pagás menos impuestos. Uno de los hombres más ricos de la Argentina, que además podría haberse ido físicamente y no impositivamente… Podría haber seguido pagando impuestos acá y decir que temía por su seguridad porque [Juan] Grabois dijo no sé qué cosa y se las picó”, indicó Tenembaum en el contexto de su programa "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?".

"Sos uno de los tipos más ricos del planeta, sabés que hay pobres, sabés que tal vez tendrías que pagar muchos más impuestos porque vos tenés la vida de [tu] tataranieto y recontra tataranieto resuelta. ¿Y vos te lo amarrocás para vos?”, planteó Ernesto Tenembaum en Radio con vos, furioso con Galperín.

María O'Donnell: "Nunca lo vi preocupado a Marcos Galperin por la calidad del debate democrático"

Luego también llegó la respuesta de O’Donnell: “De todo el periodismo te molestamos Ernesto (Tenembaum) y yo?”. “Acá tiene beneficios impositivos pero se radica en Uruguay para pagar menos impuestos personalmente”, agregó.

Consultada por Andy Kusnetzoff durante la transición entre programas de Urbana Play, la periodista analizó: “Hay algo en la desproporción del debate, porque además es alguien que no acepta entrevistas, que no le interesa discutir con periodistas. No está obligado, es un empresario del sector privado”.

"A mí lo que me llama la atención de Galperín es que Mercado Libre, como muchas de las empresas de tecnología, tiene subsidios del Estado, que es una ley. A mí me parece que está muy bien para incentivar el desarrollo y el empleo en sectores de alta tecnología, les dan beneficios positivos”, planteó.

En ese sentido, siguió: “Pero él habla como un emprendedor que nace de un hongo, al que nunca le dieron nada, y que el Estado es una porquería. Pero el Estado a Mercado Libre le ha dado mucho en Argentina. No es cierto que es un emprendedor que solo se sobrepone a las adversidades. Ha tenido apoyo de leyes que arrancaron con el kirchnerismo y las extendió después Macri y después volvieron a extenderlas”.

