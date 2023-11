Votó Jorge Macri y cuestionó el sistema de fiscalización que se usa en Argentina

El jefe de Gobierno porteño electo en las elecciones generales 2023, Jorge Macri votó cerca de las diez de la mañana en el Instituto de Enseñanza Superior de Lenguas Vivas de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en calle Carlos Pellegrini al 1515 y criticó el sistema de fiscalización que se utiliza en el sistema electoral de la República Argentina

“Desde que estoy en la política me preocupa la fiscalización, me parece que hay mecanismos mejores que los que se utilizan en la Argentina”, señaló Jorge Macri y agregó que "yo creo que la gente está muy atenta, las autoridades de mesa también, la Justicia también y ustedes mismos".

“Espero con mucha alegría que mucha gente vote, me parece importante que quién sea presidente hoy, lo haga con la mayor participación posible porque eso le da más institucionalidad”, afirmó el nuevo jefe de Gobierno porteño

“El mensaje de quién gane y quién pierda debe ser de paz, para evitar un eventual conflicto”, reveló, precisando "vamos a ver cómo es el resultado, yo como responsable de la Ciudad de Buenos Aires voy a tratar de gobernar con quien me toque, me ha tocado gobernar la mayoría del tiempo con espacios políticos de la oposición y lo hice bien. Obviamente, es mucho más fácil si uno puede dialogar bien. Desde mi rol como jefe de Gobierno voy a intentar de encontrar el vínculo con quien la gente elija, el mejor vínculo posible para los porteños y que esta Ciudad no siga siendo agredida", expresó.

"Desde que estoy en la política me preocupa, pero creo que la gente está muy atenta, las autoridades de mesa también, la Justicia también, ustedes mismos, no sólo la presencia de ustedes en muchas escuelas, sino muy atentos a las redes, cada vez que hay una denuncia la prensa toma eso, lo amplifica, así que hay un control ciudadano que es bueno y que es tranquilo, y lo que estoy viendo es que mucha gente está votante de manera muy ágil", concluyó.

PM