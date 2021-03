Detrás del Zoom de JxC: quién filtró la foto de Macri y los tres ejes contra el Gobierno

La reunión por Zoom de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio tuvo como epicentro tres ejes de cuestionamientos y acción política contra el Gobierno nacional. Sin embargo, la filtración de una captura del encuentro virtual terminó siendo el centro.

Es que en esa imagen se podía ver a Mauricio Macri desde la cama participando con Juliana Awada detrás semi acostada. En ese marco, en JxC comenzó una oleada cruzada de acusaciones. ¿Quién filtró esa imagen? ¿Fue adrede o un error involuntario?

El primer apuntado por la Mesa Nacional opositora fue Martín Lousteau, el senador nacional por la UCR. Cerca de él lo desmintieron tajantemente. Pero muchos siguen dudando. En especial por el esquema complejo de vínculos que tiene con un sector de JxC, en especial el ala “dura”.

Eso se pudo visualizar el jueves pasado, en la presentación de “Primer tiempo”, donde Lousteau pasó un momento incómodo. Le gritaron “traidor” y un grupo comenzó a corear “Mauricio presidente”.

Otros atribuyeron a una “picardía” de alguno de los legisladores nacionales, a quien le pareció “divertido” reenviar esa captura. Nadie se hizo cargo todavía.

De todos modos, cerca del ex presidente minimizaron la situación. Y agregaron que no está claro qué ocurrió. “Fue un error involuntario del equipo de comunicación de JxC. Mandaron foto sin mirar. No más que eso”, explicaron. De JxC o del PRO. No quedó claro aún.

En el radicalismo se sorprendieron también: “Jamás damos las capturas de pantalla, siempre se difunde la misma”, dijeron. Y en la Coalición Cívica también expresaron que no fueron sus dirigentes los que filtraron esa imagen.

Ejes

Como sea, el Zoom comenzó cerca de las 9.30 y tuvo tres ejes principales, a modo de claves de acción política. En primer lugar, el plan de vacunación y su adquisición. Según el pequeño documento que difundió JxC se trata de “la necesidad de exigirle al Gobierno Nacional la compra de vacunas”.

“Frente al discurso presidencial planteado en cadena nacional a fin de advertir sobre el peligro de una posible segunda ola de Covid-19, sostenemos que las restricciones y el cierre no son soluciones adecuadas. La respuesta correcta es la compra diversificada de vacunas, como las que aún no han llegado a nuestro país”, expresaron. Y agregaron que necesitan información “precisa” al respecto.

El segundo eje fue la educación, un tema que Horacio Rodríguez Larreta quiere mantener al tope de la agenda. “La prioridad de mantener las aulas y las escuelas abiertas”, fue el segundo eje acordado. “Exigimos una respuesta certera sobre la situación de las provincias que aún no han comenzado sus clases o lo han hecho de una manera dispar. Por otro lado, sostenemos que la norma de la Provincia de Buenos Aires que fija un máximo de 4 horas presenciales no tienen sentido alguno, complica a las familias, no contempla los hogares monoparentales”, opinaron los líderes de JxC.

El tercer punto está relacionado con la Justicia. En particular, con el desembarco de Martín Soria en el ministerio y sus proyectos para modificar el Poder Judicial. “Mantenemos firme nuestra posición de rechazo frente a los intentos de reforma sobre la Ley del Ministerio Publico Fiscal que impulsa el Gobierno Nacional y cuyo verdadero y único objetivo es colocar un Procurador que responda verticalmente al Poder Ejecutivo, tal como sucedió cuando nombraron a Gils Carbó en ese cargo”, dijeron.

El Zoom no contó con la presencia de María Eugenia Vidal, quien fue a dar una charla a Córdoba, pero, además del ex presidente, el jefe de Gobierno porteño y Lousteau, estuvieron: Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel Lopez y Maricel Etchecoin Moro.

ES/MC