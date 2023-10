Tres bares argentinos obtuvieron su lugar entre los 50 mejores del mundo

El ranking 2023 de "The World’s 50 Best Bars," dado a conocer en Singapur este martes, ha destacado la presencia de tres bares argentinos entre los 50 mejores del mundo.

Estos establecimientos son Tres Monos, ubicado en Palermo y ocupando el puesto 11 en la lista, además de recibir el prestigioso premio Michter’s Art of Hospitality Award. CoChinChina, también en el barrio de Palermo, se posiciona en el lugar 26. Finalmente, Florería Atlántico, situado en el barrio porteño de Retiro, ocupa el puesto 30 en este destacado ranking internacional.

La ceremonia fue un tributo a la excelencia en la industria de las bebidas a nivel mundial, honrando a los visionarios bartenders, los emprendedores dueños de bares y las marcas pioneras que lideran la evolución de la cultura de los cócteles a nivel global.

En la lista de 2023, se incluyen bares de 28 ciudades en todo el mundo, con Sips de Barcelona coronado como el Mejor Bar del Mundo. Además, se sumaron 11 nuevos establecimientos en ciudades como Bangkok, Berlín, Dubái, Londres, Melbourne, Nueva Orleans, París, Roma, Seúl, Singapur y Estocolmo.

Tres Monos, puesto 11

Tres Monos, el bar de Sebastián Atienza y Charly Aguinsky, fue nuevamente incorporado en el ranking mundial The World’s 50 Best Bars, esta vez en el puesto 11, 16 lugares más arriba que el año anterior. La posición también consagra al bar como el mejor del país. Como si fuera poco, recibieron el tan esperado Michter’s Art Of Hospitality Award, un premio que reconoce la hospitalidad y el servicio de excelencia a nivel mundial.

La noticia hace historia: es la primera vez que un bar sudamericano recibe este último premio, resultando en un gran empujón para todos los actores de la industria en nuestra región. “Tres Monos es un bar humilde como muchos de Buenos Aires, con una propuesta súper simple pero creativa. La verdad nunca nos imaginamos lograr tanto reconocimiento internacional y de gente tan importante de nuestra industria. Nos da mucha felicidad saber que logramos ser el mejor bar de la ciudad con una propuesta tan nuestra".

Tres Monos

"Latinoamérica, y en particular Argentina, viene haciendo un trabajo increíble para posicionar a nuestro país entre los mejores del mundo. Lograr que la gente venga a Buenos Aires porque es una de las capitales mundiales de la coctelería nos suma a todos”, comenta Atienza, socio fundador.

Recibiendo el galardón estuvieron Sebastián Atienza, Charly Aguinsky, Lucila Calichio (Bar Manager) y Candela Vizcarra (Jefa de Producción), en representación del gran equipo que forma Tres Monos.

La hospitalidad fue un concepto clave del bar desde su apertura. Demostraron que el servicio de excelencia no se relaciona con los lujos sino con el espíritu del lugar, de su trato con el prójimo. El proyecto de los Monos es un bar de barrio en Palermo, que no busca sorprender con extravagancias sino brindar servicio cálido y familiar que hoy es reconocido a nivel mundial. “Es un gran reconocimiento a lo que hacemos diariamente con tanto amor y esfuerzo, es muy motivador para seguir trabajando para los clientes y como equipo nos llena de orgullo”, dijo Calichio.

CoChinChina, puesto 26

Este año Cochinchina, el bar porteño de Inés de los Santos, fue consagrado en el puesto 26, una gran escalada desde el número 42, su posición anterior.

Inés recibió el premio junto a Lucas Rothschild y festejó con sus compatriotas, también premiados.

Cochinchina Bar.

"Me hace muy feliz este logro, ver al equipo contento, festejando y entendiendo que el esfuerzo que hacen día a día tiene un reconocimiento. Yo tenía ilusión de poder entrar en la lista, porque conozco lo que hacemos y tenemos contenido, cuidamos mucho la experiencia; pero fue una gran sorpresa estar en el puesto 26. Una sorpresa enorme y alegría mayor que nos dejó a todos impactados", expresó De Los Santos.

"También es muy significativo que detrás de este premio haya una mujer, cada vez somos más, pero aún faltan más en este ranking y me pone muy feliz representarnos. Hace muchos años que vengo abriendo caminos, este es uno más", agregó.

La Florería Atlántico, puesto 30

Renato "Tato" Giovannoni, el distinguido barman argentino, ha sido honrado con el título de Roku Industry Icon. Este reconocimiento se debe a la destacada trayectoria de su bar, Florería Atlántico en Buenos Aires, el cual ha mantenido una presencia constante en la prestigiosa lista de The World’s 50 Best Bars desde su inauguración en 2013 y ha sido reconocido como el Mejor Bar de Sudamérica en ocho ocasiones.

Florería Atlántico.

Los organizadores subrayaron la pasión y devoción de Giovannoni por promover los productos, el patrimonio y la rica cultura argentina, así como su firme compromiso con la hospitalidad, valores que son elogiados a nivel mundial.

