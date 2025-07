A 25 años de su muerte: ¿por qué se suicidó el doctor René Favaloro?

El 29 de julio de 2000, hace 25 años, la noticia de la muerte del doctor René Favaloro sacudió a la Argentina. El cirujano cardíaco, que tenía 77 años al momento de su muerte, había cambiado el curso de la cirugía cardíaca al realizar la primera operación de bypass coronario documentada y realizado las primeras operaciones exitosas de trasplante de corazón en Argentina. Pero su profundo compromiso con la prestación de servicios de salud gratuitos pero buenos lo llevó a una creciente frustración y desesperación financiera.

Durante años, Favaloro había expresado su preocupación de que la fundación quirúrgica de cardiología que lleva su nombre, la más importante de América Latina, enfrentara serios problemas financieros. Argentina enfrentaba una profunda depresión económica desde 1998, y Favaloro reveló en una carta al editor del periódico La Nación que varios hospitales y centros médicos estatales le debían a la fundación más de 18 millones de dólares: "Estoy pasando por el período más triste de mi vida", escribió. Para el año 2000, la Fundación Favaloro estaba al borde del colapso, ahogado por una deuda de 18 millones de dólares y la indiferencia de un sistema que él denunciaba como corrupto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

René Favaloro: “Me ha derrotado esta sociedad corrupta”

Su cuerpo fue encontrado por su secretaria en el baño de su apartamento. Tenía una herida en el pecho, había un arma cerca y la policía atribuyó su muerte a un suicidio. Sobre la mesa del comedor dejó siete cartas, cuidadosamente redactadas en los días previos, dirigidas a familiares, amigos y autoridades, incluida una al entonces presidente Fernando de la Rúa. En una de ellas, escribió: “Estimado Fernando: te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra”. En otra, expresó su hartazgo: “Me ha derrotado esta sociedad corrupta”. Denunció los sobornos exigidos por obras sociales como el PAMI, que adeudaba a la Fundación 1.9 millones de pesos desde 1994, pagos que podrían haberse saldado en 48 horas si aceptaba los “retornos”. Favaloro, fiel a sus principios, se negó.

En sus cartas, Favaloro denunció las prácticas corruptas de obras sociales y sindicalistas, quienes exigían “retornos” o sobornos para liberar los pagos adeudados. Él se negó rotundamente a participar en estas prácticas, afirmando: “Ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio”. Describió cómo el sistema premiaba a los “vivos” y castigaba a quienes actuaban con integridad. Además, expresó un profundo cansancio y frustración, escribiendo frases como: “Me ha derrotado esta sociedad corrupta” y “No puedo cambiar, prefiero desaparecer”.

"Conmoción por la muerte de Favaloro", decía el titular del diario La Nación. (Fuente: Cedoc Perfil)

La carta de Favaloro “A mis amigos, a la sociedad”: “Estoy cansado, muy cansado”

"En este momento de mi vida, me encuentro profundamente abatido. La Fundación Favaloro, que ha sido mi sueño y mi vida durante estos últimos años, atraviesa una crisis gravísima. Las deudas acumuladas ascienden a 18 millones de dólares, y las obras sociales, en particular el PAMI, nos adeudan 1.9 millones de pesos desde 1994. He golpeado todas las puertas, he enviado cartas, he hablado con autoridades, pero no he encontrado respuestas. Nadie parece interesado en ayudarnos.

"He sido un luchador incansable por la medicina y por mis principios. Durante toda mi vida he intentado ser coherente, trabajando para el bien común, para los más necesitados. En Jacinto Arauz, como médico rural, aprendí a conocer el sufrimiento de la gente humilde. En la Cleveland Clinic, desarrollé la técnica del bypass que ha salvado millones de vidas. Al regresar a mi país, mi único objetivo fue crear un centro de excelencia que combinara asistencia, docencia e investigación. Pero hoy, me siento derrotado.

La carta de Favaloro a Claudio Escribano, escrita el 22 de junio de 2000, fue una misiva donde el médico describió sus últimos días laborales y la difícil situación que enfrentaba su fundación

"En esta sociedad corrupta, ser honesto tiene un precio muy alto. Me han pedido “retornos” para que las obras sociales paguen lo que nos deben. Me han propuesto entrar en el juego sucio de los “vivos” que manejan el sistema. No puedo aceptarlo. No puedo cambiar, no quiero cambiar. Prefiero desaparecer antes que traicionar mis principios.

"A mis amigos, quiero decirles que los he querido mucho. A mi familia, gracias por todo el amor y el apoyo. A la sociedad, les pido que reflexionen. No puede ser que los que trabajan con honestidad sean castigados, mientras los corruptos prosperan. Si con mi muerte no logro que se hagas las cosas de otra manera, al menos que quede claro que no participo de este juego siniestro.

"No tengo miedo. Estoy cansado, muy cansado. Pero también estoy en paz con mi conciencia. Espero que mi partida sirva para que alguien, alguna vez, escuche este grito de desesperación. Quiero que mis cenizas sean esparcidas en los montes de Jacinto Arauz, donde fui feliz sirviendo a los demás.

"Con todo mi cariño, René Favaloro".

"Sorpresa y dolor por la muerte de René Favaloro", titulaba el diario Clarín. (Fuente: Cedoc Perfil)

La carta de Favaloro a Fernando de la Rúa: "No puedo aceptar las reglas de este juego siniestro"

"Estimado Señor Presidente:

"Me dirijo a usted con el respeto que su investidura merece, pero también con la urgencia que la situación impone. La Fundación Favaloro, que he construido con esfuerzo y dedicación durante años, atraviesa una crisis económica insostenible. Las deudas acumuladas alcanzan los 18 millones de dólares, y las obras sociales, en particular el PAMI, nos adeudan 1.9 millones de pesos desde 1994. Estos fondos, que podrían resolverse en 48 horas, no llegan porque se nos exige participar en prácticas corruptas, como los “retornos” que enriquecen a los intermediarios a costa de los trabajadores.

"He golpeado todas las puertas posibles. He enviado cartas, he solicitado reuniones, he explicado hasta el cansancio la labor de nuestra institución, que combina asistencia médica de excelencia, docencia e investigación, siempre al servicio de los más necesitados. Sin embargo, no he encontrado respuestas. La indiferencia de las autoridades y el sistema de salud me han llevado a un punto de agotamiento absoluto.

"No puedo aceptar las reglas de este juego siniestro. Durante toda mi vida he defendido la ética y la honestidad, desde mis días como médico rural en Jacinto Arauz hasta mi trabajo en la Cleveland Clinic, donde desarrollé la técnica del bypass coronario. Regresé a mi país con el sueño de crear un modelo de salud que beneficiara a todos, pero hoy veo ese sueño desmoronarse. Ser honesto en esta sociedad corrupta tiene un precio que estoy pagando.

"Señor Presidente, le pido que considere la situación de la Fundación Favaloro. No hablo solo por mí, sino por los cientos de empleados, médicos y pacientes que dependen de ella. No puedo seguir luchando solo. Si esta carta no logra mover las conciencias, al menos quedará como testimonio de mi esfuerzo por mantener la integridad en un sistema que premia la deshonestidad.

"Con el mayor respeto, René G. Favaloro"

Quién fue el doctor René Favaloro

René Favaloro

Favaloro nació en la ciudad de La Plata hijo de una modista y una carpintera. En 1948, se graduó en medicina en la Universidad de La Plata y se recibió de médico, siguiendo los pasos de un tío que era el único otro graduado de su familia. Trabajó en esa ciudad durante dos años, y luego aceptó reemplazar durante varios meses a un cirujano rural enfermo en el pueblo de Jacinto Aráuz. Permaneció allí durante 12 años y después sostuvo que todos los médicos de América Latina deberían estar obligados a trabajar en zonas rurales y entre los pobres.

Poco a poco se sintió atraído por la idea de especializarse en cirugía cardíaca. Fue aceptado para la formación de posgrado en la Clínica Cleveland en 1960 y se convirtió en miembro del personal al completarla. Uno de sus mentores en Cleveland fue Mason Sones, el cardiólogo que en 1958 desarrolló la angiografía coronaria, que permitía a los médicos ver el corazón en movimiento y sus vasos con rayos X: fue uno de varios inventos clave que hicieron posible la cirugía de bypass.

El 30 de noviembre de 1967, Favaloro había operado en la Clínica Cleveland de Ohio (EEUU), a un paciente con una obstrucción de la arteria coronaria potencialmente mortal. Favaloro usó una vena safena [pierna superficial] tomada de la propia pierna del paciente para formar un bypass de sangre alrededor de las obstrucciones en el corazón, una técnica que ahora salva cientos de miles de vidas al año.

El éxito de la cirugía le dio fama a Favaloro, pero también provocó una especie de disputa profesional. Parecía que no era la primera vez que se utilizaba el procedimiento. Después de que se anunciaron sus resultados, dos cirujanos prominentes dijeron que ya habían seguido el procedimiento: David Sabiston, de la Universidad de Duke, afirmó haberlo hecho primero, en 1962, y Edward Garrett lo hizo nuevamente en 1965, en el Centro Médico DeBakey, Houston. Sin embargo, esas fueron emergencias no planificadas en condiciones de deterioro en la mesa de operaciones. La cirugía de Favaloro fue planeada.

El procedimiento también fue el primero en ser reportado en una revista médica ya que, antes de la operación en 1967, los médicos tenían pocas herramientas confiables para tratar enfermedades cardíacas y dependían principalmente de medicamentos. Aunque podría haber tenido una brillante carrera médica en uno de los centros médicos más prestigiosos y mejor dotados de Estados Unidos -lo que le habría hecho muy rico-, Favaloro renunció y prefirió regresar a Argentina en 1972 para crear una clínica docente de primer nivel que trató a miles de pacientes, con frecuencia de forma gratuita, y capacitó a cientos de cirujanos.

Un maestro dedicado, Favaloro recibió numerosos honores; aunque, en su opinión, su reputación internacional contrastaba tristemente con la falta de reconocimiento, particularmente en forma de apoyo práctico, que tenía en casa. Además de más de 300 artículos científicos y artículos de importancia histórica, escribió el estudio El tratamiento quirúrgico de la arteriosclerosis (1970) y contó su historia en El sueño desafiante de la cirugía cardíaca: de las pampas a Cleveland (1994). Pero se esforzó por no exagerar su logro y reconocer el trabajo de otras personas. En una entrevista dijo: “El progreso médico es un proceso de evolución paso a paso a través de innumerables contribuciones”.

En los últimos meses de su vida, Favaloro se había quejado de que la Fundación, que en ese momento era ampliamente considerada como la instalación más importante de su tipo en América Latina, enfrentaba serios problemas financieros. Varios hospitales y centros médicos estatales le debían a la fundación más de $18 millones, reveló el Dr. Favaloro en una carta reciente al editor del periódico La Nación. "Estoy pasando por el período más triste de mi vida", dijo el Dr. Favaloro en su carta.