El motivo que llevaría al príncipe Harry a renunciar a su título real

En una entrevista concedida al programa estadounidense Good Morning America, el príncipe Harry compartió reflexiones sobre su vida en Estados Unidos junto con Meghan Markle. Desde su establecimiento en California con su familia tras renunciar a sus funciones reales en 2020, el príncipe Harry describió su nueva vida en Los Ángeles como “increíble” y admitió que la idea de solicitar la ciudadanía estadounidense ha cruzado su mente: "Se me ha pasado por la cabeza, aunque ahora no es la prioridad". Sin embargo, obtener la ciudadanía estadounidense no sería tarea fácil para el duque de Sussex.

En efecto, según el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, tal solicitud podría requerir que renuncie a su título real. “Todo solicitante que posea un título hereditario o una posición de nobleza en un Estado extranjero deberá renunciar a dicho título o posición (…). El solicitante deberá renunciar expresamente al título en una ceremonia pública”, establece el “Juramento de Lealtad” de los Estados Unidos.

En una entrevista con Page Six, Alphonse Provinziano, un abogado especializado en Derecho Internacional, explicó que el cambio de nacionalidad implicaría "que ya no sería el quinto en la línea de sucesión al trono. Esto provocaría una crisis sin precedentes en Gran Bretaña”.

Sin embargo, el abogado de famosos James L. Leonard Jr. se muestra más pesimista al respecto: “No creo que eso le fuera a beneficiar. La Ley de inmigración es implacable. No suele dejar mucho margen de maniobra a los jueces. No sé qué nivel de creatividad podrían demostrar [sus abogados], ni siquiera si podrían serlo en absoluto”.

El apellido que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron utilizar para sus hijos ya no es Mountbatten-Windsor, que fue adoptado al nacer, sino Sussex. ¿Por qué este cambio? Archie y Lilibet fueron nombrados príncipes de Sussex cuando su abuelo paterno, Carlos III, ascendió al trono en mayo de 2023. El uso de los títulos como apellidos es una tradición arraigada entre los miembros de la familia real británica.

Este mismo principio se aplica a los hijos de Guillermo y Kate, quienes son conocidos en su colegio por sus compañeros y maestros como George, Charlotte y Louis de Gales. Tanto Harry como Guillermo también usaban el apellido Gales (Harry, durante su servicio militar, era conocido como Capitán Gales), ya que en ese momento su padre ostentaba el título de príncipe de Gales.

Técnicamente, el apellido oficial de la familia real es Mountbatten-Windsor, y dado que Harry había renunciado a su título de Alteza Real, sus hijos fueron registrados con ese apellido.

La página web oficial de la familia real explica que Mountbatten-Windsor se estableció como el apellido oficial en 1960, 13 años después de que el príncipe Felipe de Edimburgo contrajera matrimonio con la reina Isabel.

Según el sitio web, "El efecto de esta declaración fue que todos los hijos de la reina, en situaciones que requirieran un apellido, adoptarían el apellido Mountbatten-Windsor. En la mayoría de los casos, los miembros de la familia real, que poseen el título de Alteza Real, no necesitan un apellido. Sin embargo, si en algún momento alguno de ellos lo necesitara (por ejemplo, en caso de matrimonio), el apellido sería Mountbatten-Windsor".

El "nuevo" uso del apellido por parte de los hijos de Harry y Meghan no se hizo público hasta que los duques lanzaron su nueva página web, Sussex.com, esta semana. Según una fuente cercana a la pareja, esta elección "refleja el hecho de que la familia, desde la coronación del rey, ahora comparte el mismo apellido por primera vez. Representa su unidad y es un momento de orgullo".

La aparición del sitio web generó críticas y algunas personas se oponen a que se utilice el escudo de armas de la casa, lo que podría interpretarse como un intento de reafirmar su estatus real. En la descripción de Harry, se le presenta como "veterano militar, defensor de la salud mental y activista medioambiental", mientras que Meghan es caracterizada como "feminista, defensora de los derechos humanos y la igualdad de género", y se le menciona como "una de las mujeres más influyentes del mundo".

