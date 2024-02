Revelan cómo Isabel Pantoja se prepara para su cita clave con el Papa Francisco

Isabel Pantoja está a punto de experimentar un momento que marcará un antes y un después en su vida, una cita con el Papa Francisco. Este encuentro, sin fecha exacta, que debería haber tenido lugar el año pasado, fue pospuesto en varias ocasiones debido a problemas de salud y a su compromiso con la gira del 50 aniversario, que la mantuvo ocupada recorriendo diversas localidades del país.

El otro protagonista de esta cita, que promete traer una gran alegría y la tan ansiada paz a Isabel, es nada menos que el Papa Francisco. La cantante tiene pendiente una audiencia con el Sumo Pontífice desde hace algún tiempo, y pronto se fijará la fecha exacta para este esperado encuentro.

Antonio Rossi compartió esta noticia en 'Vamos a ver', indicando que desde el Vaticano están a la espera de que Isabel elija el día que más le convenga para encontrarse cara a cara con el Papa Francisco. Aunque aún se desconocen detalles como la fecha y la duración del encuentro, se especula sobre si la artista tendrá la oportunidad de sostener una conversación prolongada con el Papa Francisco o si se limitará a una breve interacción, como muchas otras que tiene a diario el Santo Padre.

El Padre Ángel, una figura popular y mediática en España, ofreció su consejo a Isabel Pantoja sobre cómo afrontar este encuentro tan especial.

"El Papa recibe a todos. Es una estampa bonita, no solo con Isabel, sino con cualquiera. Antes estuvo con los sin techo, con los sin hogar... este Papa está con todos, y no me impacta que reciba a Isabel porque recibe a unos y a otros. Ha recibido a todos los presidentes, es mediador entre los hombres y Dios, y le encanta conocer a todo el mundo, poner los pies en la tierra" asegura.

Sobre qué se va a encontrar Pantoja, el Padre Ángel desvela que el Papa Francisco "es un cura de barrio, de pueblo, un cura de esos que yo conocí cuando era niño. Sabe dialogar, cuando estás con él te da pie a poder hablar. Es el Papa que necesitábamos en estos tiempos de la Iglesia, una persona cercana".

Por eso, aconseja a la cantante de 'Se me enamora el alma" que vaya "tranquila" porque va a encontrar "una persona extraordinaria". "Que siga pensando que Dios nos ayuda mucho, que siga rezando. Seguro que le va a consolar y a dar mucha fuerza. Y sin duda el Papa le va a decir que busque la paz, que la encontrará. Le va a dar los mejores consejos, quién mejor" asegura.

Isabel Pantoja inauguró su gira aniversario, con la cual celebra sus cinco décadas en la industria musical. La icónica cantante, de una habilidad inmensurable, deslumbró a su público en su ciudad natal, cautivándolo con su destreza artística y una voz que, sin lugar a dudas, sigue poseyendo la misma fuerza que el primer día.

No obstante, estos no son tiempos fáciles para la viuda de Paquirri, quien se encuentra en una situación inimaginable que la llevó al límite y la forzó a tomar una decisión de gran trascendencia.

Según reveló Antonio Rossi en 'Vamos a ver', la Agencia Tributaria ha dado un paso decisivo para que Isabel afronte sus cuantiosas deudas y busca la posibilidad de embargar todos sus ingresos. De hecho, es muy probable que la cantante ni siquiera llegue a recibir el pago por su concierto en Sevilla del sábado.

Este escenario se mantendrá en adelante, ya que además de tener sus cuentas congeladas, todos los ingresos que obtenga de ahora en adelante serán destinados directamente a las deudas de Hacienda, dejando a la madre de Kiko Rivera con una cantidad mínima para subsistir.

Qué soluciones podría presentar Isabel Pantoja

Isabel se enfrenta a dos opciones para resolver esta situación inimaginable: por un lado, podría vender sus propiedades, como Cantora, su casa en El Rocío, su piso en Sevilla o su ático en Fuengirola, con el fin de pagar su abultada deuda. O, por otro lado, podría aceptar que todo lo que gane con su gira de conciertos por España se destine a la Agencia Tributaria.

Existe otra posibilidad, que consiste en cancelar sus próximos conciertos, a pesar de tener compromisos en Bilbao, Madrid y Barcelona, para evitar que Hacienda se apropie de su dinero. Sin embargo, esta medida solo prolongaría aún más la agonía.

Curiosamente, antes del verano, Pantoja rechazó una oferta de 4,5 millones de euros por Cantora. Lo hizo no precisamente para evitar quedarse sin recursos, ya que la mitad de esa suma correspondería a su hijo Kiko, quien es copropietario de la finca, y la otra mitad sería destinada directamente a la Agencia Tributaria para saldar su deuda. A pesar de ello, se negó a aceptar la oferta, lo que hace que la cancelación de su gira tras el embargo de sus ingresos no parezca una opción tan descabellada.