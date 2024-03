Para su biógrafo, Kate Middleton, "no se está recuperando al 100%"

Desde que Kensington Palace anunció sorpresivamente el pasado 17 de enero que Kate Middleton se sometería a una cirugía abdominal programada, no ha habido un solo día sin un titular extraoficial sobre su estado de salud. Hoy, miércoles 6 de marzo, apenas 48 horas después de que se publicaran sus primeras imágenes tras 50 días de aislamiento, esta reciente tradición no cambió. Sin embargo, esta vez, hay razones suficientes para ello, y nada tiene que ver con la presencia de su tío Gary Goldsmith en 'Celebrity Big Brother'. Ahora, Robert Jobson, autor del libro 'Catherine, The Princess of Wales', se animó a exponer qué pasa en la familia heredera.

Este martes, el ejército británico parecía confirmar indirectamente que el proceso de recuperación de la royal estaba cumpliendo con los plazos establecidos, al anunciar en sus redes sociales y página web que la esposa de Guillermo inspeccionaría las tropas durante el ensayo del Trooping the Colour, como coronel de la Guardia Irlandesa, el próximo 8 de junio. Sin embargo, ahora, el Palacio desmintió categóricamente esta información, sembrando así más dudas sobre la situación de Kate Middleton y por qué no hay compromisos en su agenda.

Por lo tanto, la revista 'Hello!' se puso en contacto con una de las personas más informadas sobre Kate Middleton: su biógrafo, Robert Jobson, autor del libro 'Catherine, The Princess of Wales'. Como era de esperar, el periodista británico rompió el silencio que envuelve a gran parte de los tabloides nacionales y compartió nuevos detalles sobre la situación de Kate. "La princesa de Gales está ahora en la mitad de su proceso de recuperación. Según tengo entendido, Kate ha vuelto a su rutina y está progresando adecuadamente, pero no quiere precipitarse", concluye.

Además, Jobson también quiso revelar el motivo por el cual Kate está tomándose con calma su recuperación y cómo está disfrutando de este tiempo. "Será recibida con los brazos abiertos cuando esté lo suficientemente recuperada como para retomar sus deberes reales, y estoy seguro de que está ansiosa por ello. Pero también se siente agradecida de poder pasar este tiempo con sus hijos y priorizar su recuperación", señala.

Como demostró durante su estancia en The London Clinic, donde mantenía videollamadas diarias con sus hijos, George, Charlotte y Louis están siendo su principal fuente de apoyo en este momento tan complicado. "Por primera vez en años, está ejerciendo la maternidad a tiempo completo y no tiene que equilibrar la vida familiar con sus compromisos reales y actividades benéficas. Su familia es su prioridad absoluta, así que tener a George, Charlotte y Louis en casa con ella definitivamente le ha levantado el ánimo", comenta Emily Nash, periodista de la sección de Casas Reales de 'Hello!'. "Además, este domingo, en el Día de la Madre, será la más mimada", agrega.

Sin embargo, estos detalles no significan que no se esté planificando su retorno. Según informa el mencionado medio británico: "Comenzará a considerar su regreso a los compromisos públicos en abril, con la ayuda de su nuevo secretario privado: el teniente coronel Tom White, un veterano de Afganistán que sirvió como asistente de la reina Isabel II".

