A los 19, Milo J atraviesa 2026 con premios y reconocimiento

Los Premios Gardel 2026 –los más importantes de la industria musical argentina– tuvieron como protagonista a Milo J, nombre artístico de Camilo Joaquín Villarruel. Este joven 19 años irrumpió en la escena musical de la mano de Bizarrap, que lo invitó para grabar la BZRP Music Sessions #57. Por entonces, Milo J tenía 16 años y ese padrinazgo develó su capacidad para cantar, escribir y rapear y fluir. En la reciente noche de los mencionados premios, ganó un trece estatuillas, incluyendo el Gardel de Oro Gardel de Oro, Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año (Niño) y Mejor Álbum de Música Urbana. El año de Milo J se trató un poco de recolectar los frutos de su álbum que, entre colaboraciones estelares y una reivindicación de ritmos y sonidos argentinos y criollos, cautivó en simultáneo a crítica y audiencia.

A principios de año, en enero, Milo J se presentó en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y ahora recorriendo el continente, en el marco de una gira mundial. En su cronograma figura México,donde tiene confirmados tres shows; él último en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. En septiembre desembarca en Brasil, en el marco del Rock in Río que se realizará en el Parque Olímpico de esa ciudad. Si bien el festival es amigable y amplio, presentarse con un número urbano y folclórico en español es un desafío en sí, y puede llegar a ser un salto importante para Milo J, en caso de conquistar al público brasilero.

ADN. Milo J, oriundo de Morón, llegó a este presente exitoso a base de trabajo y constancia. Podría leerse que este momento empezó con 166, su segundo álbum de estudio. Este disco se publicó el 11 de julio de 2024 es un homenaje a la línea de colectivos 166, que conecta la zona oeste del conurbano bonaerense –donde nació Milo J–, y la capital porteña.

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El 12 de febrero de 2025, Milo J editó la versión extendida denominada 166 (Deluxe) Retirada. Su año continuó con el proceso de composición, grabación y edición de su tercer álbum de estudio, La vida era más corta, que lanzó el 25 de septiembre de 2025 y que incluyó quince canciones que combinaron elementos de trap, folklore argentino, tango y música electrónica. Y además, Sony Records le dio una versión inédita de Janjadero grabada por Mercedes Sosa que Milo J reversionó sumando su voz.

La producción musical fue ejecutada por el propio cantautor, en colaboración con Santiago Alvarado y Santiago “Tatool” Ruiz, quienes desfilaron por el escenario de los Gardel 2026 recibiendo un porcentaje atendible de la cantidad de premios que se entregaron. Y luego se sumó el lanzamiento del Tiny Desk, que grabaron en Washington (Estados Unidos) para la NPR (Radio Pública Nacional).

Milo J empezó un ascenso que puede llegar a no conocer techo. Con 19 años conjuga una comprensión cabal de la popularidad y lo masivo con virtuosismo y un concepto bien acabado de canción. Una fórmula para trascender y mantenerse en escena por muchos años.