Elba Marcovecchio: “Sufrí, no me gustaría volver a enamorarme”

El diseñador Claudio Cosano organizó un desfile en su atelier de Recoleta y entre las invitadas estaba Elba Marcovecchio, abogada para algunos, y sobre todo para los medios, la viuda de Jorge Lanata,quien falleció el 30 de diciembre de 2024. Terminado un desfile que tuvo una espontánea conferencia de prensa a cargo de “la invitada” de Cosano, Mirtha Legrand, hubieron dos personajes que concentraron las cámara, Nora Colosimo –alías la mamá de Wanda y Zaira Nara–, Elba Marcovecchio, que además de una viudez mediática, es la abogada de Mauro Icardi, el ex yerno de la mencionada Nora. Es decir, es un personaje con muchos temas para generar clicks y quizá rating.

Corazón. A casi de diecisiete meses de la muerte de Lanata, a Marcovecchio se la vio como alguien que está superando bastante bien la ausencia física de su marido. Igualmente dice que lo extraña “en lo más lo más básico, lo más cotidiano. No se puede superar eso, te puedo asegurar que no es cuestión de tiempo. Mi papá falleció hace cuarenta años, un 24 de febrero de 1986, y es el día de hoy que es lo extraño. Así que no se me va a pasar eso”.

A la posibilidad de un nuevo comienzo sentimental con otra persona, Marcovecchio fue tajante. “No me gustaría volver a enamorarme, ¿Por qué? Porque sufrí, sufrí mucho (remarca). Puede ser que sea joven pero lo que parece que fue hace mucho tiempo, en realidad no lo es. Es más, te da la sensación que es nada...Me cuesta mucho eso”.

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Milei. Teniendo tan presente ese recuerdo, Marcovecchio respondió respecto de lo que imagina hubiera dicho Lanata sobre el ataque que recibió Luciana Geuna –periodista de su equipo– de parte de Javier Milei: “Jorge era un gran defensor de la libertad de expresión y de todo lo que es investigación. Seguramente de una u otra forma la hubiera apoyado,él siempre apoyaba a todos sus colegas”.