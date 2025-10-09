Djokovic, de las canchas de tenis al mundo del wellness: su "programa detox" revoluciona y le hace ganar millones

Novak Djokovic, el tenista serbio con 24 títulos de Grand Slam y una medalla de oro olímpica en su vitrina, no se conforma con dominar las canchas de arcilla y hierba. A sus 38 años, el número uno del mundo volvió su mirada hacia un terreno igual de competitivo: el bienestar holístico y los negocios de lujo.

En 2024, se unió a la exclusiva cadena de hoteles Aman como su primer Asesor Global de Bienestar, un rol que culminó en abril de 2025 con el lanzamiento de "Longevity Pathways", una serie de retiros transformadores diseñados para extender la vitalidad más allá de los años. El primero de estos, el Programa de Desintoxicación curado personalmente por Djokovic, ya está disponible en siete santuarios de Aman alrededor del mundo, desde las playas de Tailandia hasta los cañones de Utah.

Novak Djokovic dejó Serbia y se exilió en Grecia tras ser acusado de "traidor" por el presidente | 442

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El Programa de Desintoxicación que hemos desarrollado juntos es algo de lo que estoy profundamente orgulloso", declaró Djokovic en una entrevista con Town & Country en junio de 2025. "Es una oportunidad para alejarse del ruido y reconectar contigo mismo, algo esencial en el mundo de hoy".

Este programa de tres días no es un mero capricho de celebridad, sino un reflejo de la disciplina que ha impulsado a Djokovic a la cima del tenis. Basado en tres pilares fundamentales –optimización física, equilibrio mental y reset espiritual–, el retiro promete una "limpieza guiada" que combina prácticas ancestrales con innovaciones modernas, adaptadas al entorno único de cada propiedad Aman.

En Amanpuri, Tailandia, el epicentro del grupo, los huéspedes comienzan con un masaje tailandés tradicional usando un rodillo de madera caliente infundido con hierbas, que penetra en los tejidos para inducir relajación profunda, mejorar la circulación y facilitar la eliminación de toxinas, según detalla el sitio oficial de Aman. El día dos incorpora una dieta líquida rica en nutrientes, precedida por una comida preparatoria, y terapias como el Banya –un ritual de sauna eslavo del este con hojas de roble o abedul (veniks) para masajear y exfoliar la piel–, seguido de inmersiones en baños calientes y fríos.

El tercer día culmina con sesiones de movimiento, como yoga al amanecer o clases de flexibilidad que estimulan órganos internos mediante torsiones y respiraciones conscientes, fomentando la resiliencia y la gratitud.

La magia radica en la personalización geográfica, un sello de Aman que Djokovic ha abrazado con entusiasmo. En Amanbagh, Rajasthan, India, el enfoque ayurvédico toma el protagonismo con Pinda Sweda –bolsas herbales calientes aplicadas en masajes para disolver ácido láctico y reducir inflamación– y Nasyam, un tratamiento nasal para desintoxicar senos paranasales y equilibrar el dosha Kapha. "En cada ubicación, el programa adopta un enfoque ligeramente diferente que honra el entorno", explica un comunicado de Latteluxurynews en abril de 2025.

En Amangiri, Estados Unidos, los invitados practican yoga sobre rocas al atardecer con vistas a las mesetas de Utah, mientras que en Aman Tokyo, Japón, la aromaterapia con Kuromoji –un aroma calmante– profundiza la claridad mental. Para Amanyara, en Turks y Caicos, una periodista de Women's Health probó el retiro en julio de 2025 y lo describió como un "cambio total de perspectiva": vistas a acantilados, jungla rodante y olas rompiendo, todo por £1.200 adicionales a la tarifa de habitación de £1.600 por noche.

"La mentalidad de Djokovic forma el núcleo: optimización física, balance mental y reset espiritual", escribió, destacando cómo el programa equipa a los participantes con "herramientas para sostener su viaje" post-retiro.

La conmovedora declaración de del Potro al final de su partido de despedida: "Tener una raqueta en la mano hace que sea muy especial" | 442

Más allá del detox, la colaboración con Aman es un pilar en la diversificación comercial de Djokovic, cuya fortuna neta se estima en $240 millones a mediados de 2025, según Forbes. Sus ingresos primarios provienen de premios en tenis –más de $188 millones, el récord histórico–, pero los endosos con gigantes como Lacoste, Rolex y Peugeot aportan entre $25 y $34 millones anuales.

Sin embargo, es en las inversiones donde brilla su visión estratégica. A través de Family Sport, una entidad familiar en Serbia fundada en 2005, gestiona franquicias como Novak Café & Restaurant, centradas en hospitalidad saludable. En 2023, invirtió en Waterdrop, una startup contra el plástico de un solo uso, y en 2024 lanzó "SILA by Novak Djokovic", cubos de bebidas electrolíticas sin cafeína ni azúcar en sabores como sandía y melón, atrayendo a estrellas como Taylor Fritz y Elina Svitolina.

"Novak comparte nuestra creencia de que la recuperación es la base del rendimiento", afirmó Jackson Corley, CEO de Incrediwear, tras la adquisición de una participación significativa por parte de Djokovic en 2025; esta firma produce accesorios antiinflamatorios que él usa para potenciar su juego.

El deporte es otro frente clave. En 2019, invirtió en UTR Sports, una plataforma que califica jugadores de tenis y pickleball para facilitar partidos globales, y en PlaySight Interactive junto a Billie Jean King para tecnología de entrenamiento. En 2020, se unió a Mike Bryan en OnePointOne, una compañía de agricultura vertical que cultiva alimentos sostenibles y medicamentos en plantas de tabaco.

Su jugada más audaz llegó en agosto de 2025: junto a ex-pilotos de Fórmula 1 como Felipe Massa y Kevin Magnussen, adquirió una participación en el club de fútbol francés Le Mans FC a través de la firma brasileña OutField. "La fuerza mental única de Novak aportará un valor considerable", declaró el presidente del club, Thierry Gomez, en un comunicado reportado por The Athletic. Esta inversión, que incluye al CEO de OakBerry Georgios Frangulis –pareja de Aryna Sabalenka–, busca elevar la herencia deportiva de Le Mans, fusionando tenis, automovilismo y fútbol.

Djokovic no solo acumula; transmite. Su Fundación Novak Djokovic ha donado millones a la educación infantil en Serbia, y en Town & Country, reflexionó: "Me considero un estudiante eterno de la vida. El bienestar no solo soporta mi tenis, sino toda mi existencia". Este ethos, alineado con la filosofía de Aman –iluminación espiritual, equilibrio mental y optimización física–, posiciona el Programa de Desintoxicación como un puente entre élite atlética y lujo accesible.

Más adelante, en 2025, Djokovic hospedará un retiro personal en una propiedad insignia de Aman, un evento íntimo que promete revelar las prácticas que han forjado su longevidad. En un mundo acelerado, el serbio no busca victorias efímeras, sino un legado duradero: vivir mejor, por más tiempo. Como él mismo dice, "Tenemos un lenguaje común" con Aman –y con el futuro del bienestar global.