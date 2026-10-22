John Goodman habló de su alcoholismo y de la decisión que cambió su vida a los 55 años

John Goodman contó que dejó el alcohol en 2007, a los 55 años, cuando su prioridad era salvar su vida. En una entrevista con Michael Schulman publicada por The New Yorker, el actor de 74 años también reveló que se sometió a una operación de estómago y que llegó a pesar cerca de 181 kilos.

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Su nombre está asociado a personajes muy diferentes: Dan Conner, el padre de familia de Roseanne; Walter Sobchak, el temperamental compañero de bowling de El gran Lebowski; y Sulley, el monstruo de voz profunda de Monsters, Inc.. Ese recorrido permite dimensionar la presencia de Goodman en distintas generaciones de espectadores.

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John Goodman y el alcohol: qué contó sobre su recuperación

Goodman explicó que, antes de dejar de beber, había llegado a consumir alcohol para aliviar los temblores. También describió repetidos descensos de peso seguidos de recuperaciones. Según relató, abandonar la bebida le permitió descubrir que podía disfrutar de la vida sin recurrir a sustancias.

La conversación reúne dos asuntos de su historia personal: la dependencia del alcohol y las dificultades con la alimentación. Su relato corresponde a una experiencia individual y no establece una fórmula de recuperación aplicable a otras personas.

Roseanne: el personaje que marcó su carrera en televisión

Para buena parte del público, Goodman sigue siendo Dan Conner. Su interpretación en Roseanne le valió un Globo de Oro y siete nominaciones a los premios Emmy. Más adelante retomó al personaje en The Conners, la serie derivada de aquella comedia familiar.

Ese personaje convive en su filmografía con trabajos televisivos de registros diversos. Entre sus créditos figuran The Righteous Gemstones, Alpha House, Damages y Community, producciones que muestran la continuidad de su carrera más allá de la serie que lo convirtió en una figura popular.

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La Academia de Televisión también destaca su participación en You Don’t Know Jack, la película de HBO protagonizada por Al Pacino sobre Jack Kevorkian. Allí interpretó a Neal Nicol, amigo del médico.

De El gran Lebowski a Barton Fink: sus películas con los hermanos Coen

Su trayectoria cinematográfica tiene un vínculo especialmente reconocible con Joel y Ethan Coen. Goodman trabajó con ellos en Raising Arizona, Barton Fink, El gran Lebowski, O Brother, Where Art Thou? e Inside Llewyn Davis. La variedad de esos títulos permite recorrer una parte sustancial de su carrera en la pantalla grande.

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Entre esos personajes aparecen Gale Snoats, de Raising Arizona; Walter Sobchak, de El gran Lebowski; y Big Dan Teague, de O Brother, Where Art Thou?. Son interpretaciones que la propia Academia de Televisión incluye entre sus trabajos destacados.

Su filmografía también comprende Los Picapiedra, The Babe, King Ralph, 10 Cloverfield Lane, Flight y Kong: Skull Island. Comedias, películas biográficas, suspenso y grandes producciones forman parte de un recorrido que no quedó limitado a un solo género.

La voz de Sulley y una trayectoria que también incluye el teatro

La animación abrió otro espacio de reconocimiento para Goodman. Interpretó a Sulley en Monsters, Inc. y Monsters University, y continuó ligado al personaje en Monsters at Work, la serie inspirada en el universo de Pixar.

Sus trabajos de voz también incluyen The Emperor’s New Groove y The Jungle Book II. A esos proyectos se suma su actividad teatral: en 2016 participó en la reposición de Broadway de The Front Page, junto con Nathan Lane y John Slattery. Televisión, cine, animación y escenario integran así la trayectoria del actor que ahora vuelve a hablar públicamente de su recuperación.