Con un allanamiento comenzó la temporada 2021 de la "Guerra por la herencia de Bartolomé Mitre"

En marzo se cumplirá un año de la muerte de Bartolomé Mitre y sus herederos todavía siguen sin ponerse de acuerdo con la sucesión de los bienes. Y la primera escena de la temporada 2021 de este vodevil familiar, se dio con un allanamiento en lo que fue el último domicilio de Mitre y Nequi Galotti, en el Bajo Belgrano.

En esa casa vive su viuda Nequi Galotti con Santo Mitre, el hijo menor del que fuera director de La Nación. El jueves al mediodía, dos abogados del estudio que representa a Esmeralda Mitre, una escribana y un oficial de Justicia se apersonaron en ese domicilio para hacer una constatación de bienes y valores.

Seis herederos en pugna por una sucesión que tiene mucho más de mito que de realidad.

Este allanamiento a cargo de una de las partes -la que representa a Esmeralda Mitre- se debe a el inventario que la misma exigió durante 2020 no se dio como se pretendía. Sí hubo uno que realizó Nequi Galotti con sus abogados pero sin la participación de las otras partes. Cabe aclarar que en ese entonces, la relación entre los tres bloques de herederos atravesaba uno de sus peores momentos “afectivos”.

El inventario de los bienes de Mitre

En la casa de Mitre y Galotti en Bajo Belgrano, Nequi no estaba sino que quien recibió a las cuatro personas fue uno de los hijos de la conductora y ex modelo y el fallecido Luis Rusconi. Lo que llamó la atención de quienes hicieron el allanamiento fue el desmantelamiento de la que era la oficina de Bartolomé Mitre, algo lógico a once meses de su muerte.

Horas más tarde de allanamiento, Nequi Galotti habló en 'Todas las tardes', el programa de Canal 9 donde ella es panelista. “A mí no me gusta hablar de estas cosas que son 100 por ciento privadas, pero como se hizo público lo voy a contar acá.

En septiembre pasado, presenté junto a mi hijo, el inventario de la sucesión de los bienes de Bartolomé porque en los medios empezó a decirse que en mi casa había bienes de muchísimo valor y eso me dio mucha inseguridad porque había cosas de valor, pero no lo que se decía por televisión”.

Lo que la ley argentina dice respecto de las herencias.

Todo esos bienes considerados a tenerse en cuenta en la sucesión se llevaron a un departamento en Palermo, que también está en la herencia. Y así lo resumió Nequi Galotti: “Hice el inventario de todas las cosas, contraté un camión de mudanzas y llevé todo a un departamento que está en sucesión donde todos pudieron tener acceso a estos bienes que iban desde un cuadro valioso hasta los calzoncillos de Bartolomé”.

Fin de la feria, fin de la tregua

A fin de diciembre de 2020, los tres bloques de herederos estuvieron a punto de llegar a un acuerdo pero a último momento no se dio. Incluso se habían atemperado algunas pretensiones de los deudos. Como se ironiza con razón, cuando las sucesiones que se prolongan por demás, los únicos que ganan son los abogados.

Por eso, tras la tregua de enero dada la feria judicial, otra vez vuelven a moverse las fichas. Hay herederos que están con necesidad de efectivo por razones varias, incluso de salud. El apellido Mitre tiene un peso específico socialmente, pero las cuentas diarios y los gastos fijos se pagan con dinero, no invocando con cinco letras.

Tres bancos suizos deben enviar informes del dinero que Bartolomé Mitre depositó en los años '90.

Mientras, se esperan las devoluciones de información de dos bancos suizos para obtener la cifra real del dinero que Bartolomé Mitre movió especialmente en los años 1995 y 1996, y se analiza una demanda a un gestor argentino radicado en Estados Unidos por el manejo de un dinero -en blanco- del ex director de La Nación.

El objetivo primario, en el caso de Esmeralda Mitre, es acordar la división de las acciones de La Nación. En silencio desde hace un par de meses, no se sabe si sigue su intención de ingresar de alguna manera a esa empresa de medios. Por ahora, a quien sí le “dieron el plácet” fue a su hermano Bartolomé Mitre (hijo). Tiene su oficina y una ubicación más decorativa que operativa en el cotidiano de La Nación.

ei / ds