Camilla Parker Bowles reveló el talento oculto del rey Carlos III: “Lo hace de maravilla”

La reina Camilla es reconocida por sus numerosas habilidades y encantos personales. Es aficionada a la jardinería, la natación en el mar y la lectura. Aunque su pasión por la literatura es evidente, especialmente al disfrutar leyendo la saga de Harry Potter a sus nietos, reveló en un episodio del podcast "The Queen's Reading Room" que no posee la destreza para imitar las voces de los personajes.

La reina Camilla cumple 76 años: el desafío de ganar una guerra "silenciosa" con Kate Middleton

En particular, confesó su ineptitud para reproducir las expresiones de Hagrid sobre los escregutos de cola explosiva o las sabias palabras de la profesora McGonagall, dejando ese arte en manos de su esposo, el rey Carlos III, quien, según ella, lo hace de manera excepcional.

"No puedo imitar voces ni por amor ni por dinero, lo tengo todo perdido en eso", confiesa. "Era muy mala actriz en el colegio y nunca he sido capaz de dominar el arte de la imitación. Pero mi marido [el rey Carlos III] lo hace de maravilla. Puede hacer todas las voces", se la escuchó decir.

Aunque no es un spoiler, este detalle sobre las habilidades de Carlos para dar vida a las voces de Harry Potter ya fue revelado en el documental de 2018 "Prince, Son and Heir: Charles at 70", donde Camilla destacó que los niños realmente aprecian esta habilidad de su esposo. Ahora, los fanáticos solo pueden imaginar y esperar que algún día revelen en qué casas de Hogwarts creen que serían clasificados.

"Lee Harry Potter y puede hacer todas las voces diferentes", dijo, "y creo que los niños realmente lo aprecian".

El rey Carlos y la reina Camilla le dedicaron un cálido saludo de cumpleaños a Kate Middleton

Kate Middleton está cumpliendo hoy, 9 de enero, 42 años de vida, por lo que los reyes no dudaron en dedicarle un cálido saludo de cumpleaños a través de la cuenta oficial de Instagram de la familia real.

"¡Le deseo a la Princesa de Gales un muy feliz cumpleaños hoy!", era el texto que acompañó dicha publicación con la que el rey Carlos III y Camilla homenajearon a la esposa del Príncipe Guillermo, Kate Middleton.

LT