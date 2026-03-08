Desde que Alejandro Sanz habló de salud mental, sus recitales tienen momentos más que emotivos

“La música está para que podamos olvidarnos de todo, incluso los días que no son tan buenos. Pero esos días existen y hay que enfrentarse y decirle: ‘Tranquilo mañana te pego una paliza’. Atrás de la esquina siempre habrá una canción para darte un abrazo”, dijo Alejandro Sanz desde el escenario del Campo Argentino de Polo donde, al cierre de esta edición comenzaba su segundo y último concierto en Buenos Aires, y hoy domingo, hará lo mimso en Córdoba, para así cerrar la etapa argentina de su gira mundial ¿Y ahora qué?.

Esas palabras resonaron de una manera especial entre los fans de Alejandro Sanz, y también entre quienes siguieron con atención los diferentes reportajes en los que el cantautor español habló por primera vez de salud mental. Y lo hizo de manera personal, siendo cuidadoso en las palabras que usaba para hacer público que había padecido de depresión. Por cierto, si el escenario es la medicina, la que recibió Alejandro Sanz de parte del público argentino fue seguramente de la mejor. Y así debió haber sido por la historias que subió a Instagram. incluso con videos de los regalos que recibió en su camarín.

Corazón abierto. “Yo soy de la opinión de que cada uno haga lo que considere, no es obligación hablar de depresión pero creo que sería bueno normalizarlo”, explica Sanz en una entrevista brindada hace cuarenta días al medio español Europa Press. “Recuerdo, cuando empezaba en esta profesión, que esto no existía, no se hablaba de eso. Entonces, nos teníamos que apañar con lo que fuera. Las depresiones se arreglaban tirando para adelante”, expresó para, a su manera, visibilizar problemas como las salud mental y la depresión que, por mucho tiempo, se han estado evitando.

“Ahora que existe un poco más de conciencia sobre este tipo de cosas, estaría bueno que se normalice. (...) No hay que estigmatizar cosas que son tan normales y que realmente necesitan de mucha normalización para poder curarse mejor”.

Mejor hablar. De esto va un poco –o mucho– Cuando nadie me ve, que además de ser un clásico hitero de Sanz, es una serie documental de tres capítulos dirigida por Álvaro Ron y centrada en la vida y carrera profesional de Sanz. Si bien Cuando nadie... no es el primer documental centrado en su figura, sí es uno donde se presenta un Sanz –dicho por él mismo– completamente distinto. “Esto era una cosa que me preocupaba, o sea, poder hacer un documental que no fuera repetir la experiencia de hacer exactamente lo mismo ni contar las mismas cosas”, dijo.Y por supuesto, incluyó cuotas de humor y sumó intervenciones de, entre otros, Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra. También dijo entonces que algunas cosas se guardó pero no porque “tenga problema en contar mis cosas porque tampoco creo que tenga nada que ocultar en mi vida, además en mis canciones se cuentan muchas cosas. Pero tienes que tener en cuenta lo que tu cuerpo te dice cuando vas a contar algunas cosas”, dijo.

Emoción. En las más de dos horas de espectáculo, todo ese pasado en presente que desnudó Sanz con su documental, se coló entre los fans en algunos canciones aunque sea de manera inconsciente. Y como se dice al principio, esas palabras que precedieron a la interpretación de Hoy no me siento bien, puede ubicarse como uno de los más emotivos. También, a su manera, lo fue el momento en el que invitó a la argentina Yami Safdie para cantar Cuéntame, una canción que ambos grabaron pero que oficialmente, recién se estrenará el 26 de marzo.