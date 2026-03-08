Marcelo Longobardi selló un acuerdo periodístico con Perfil

Tiene una extensa trayectorioa en el periodismo y se movió en todas “las plataformas” tradicionales. Esto es, sobre todo, radio y televisión. Con los cambios que la pospademia, trajo la tecnología, Marcelo Longobardi se incorporó a ese universo con un canal de YouTube que lleva su nombre y que se presenta como un “resumen de las noticias más relevantes de la Argentina y el mundo”. Ahora dará un paso más porque desde el lunes 16 de marzo Marcelo Longobardi estará con ese formato en NET TV y en radio Perfil AM 1190.

Hace un tiempo, el periodista relató que se encuentra en una etapa donde busca un “cambio paradójico”. Él definió esto como un proceso que implica transformarse para poder ser uno mismo, y asu vez, reconoció que lleva años atravesándolo y que no fue sencillo. Pero en un contexto donde los llamados medios tradicionales están un contexto de cambio permamente, lo que le sucede a Longobardi es más la tendencia que la excepción.

Recíprocos. De alguna manera, para Longobardi, esta nueva experiencia marca un regreso al multimedios Perfil. Hace unos días, se rubricó esto con la formalidad que implican la firma de “los papeles”. En esa reunión estuvieron estuvieron Néstor Sclauzero, director periodístico de NET TV, y Jorge Fontevecchia, presidente y fundador de PERFIL.

Ambos, Fontevecchia y Longobardi, se conocen desde hace tiempo, y se profesan un respecto profesional recíproco. El año pasado, Longobardi los describió como “ jefe y maestro”, y como alguien que “ me merezca tal nivel de respeto, consideración profesional, amistad, afecto, cariño”. Tanto uno como otro comparten la pasión por el periodismo, un sentimiento que se activa todavía más teniendo en cuenta el presente convulsionado al que asiste la Argentina y el mundo. Uno que incluso, parece el más peligroso de las últimas cuatro décadas. Por eso, es muy interesante al aporte periodístico que de un profesional como Marcelo Longobardi.