Mühlberger, el “médico de las estrellas” habló tras la causa por homicidio: “Me arrodillé ante la Justicia”

El “médico de las estrellas”, Rubén Mühlberger, se prepara para estrenar su canal de YouTube y está decidido a seguir “su propia sabiduría” luego de cumplir con una prisión domiciliaria por practicar la medicina sin contar con la autorización correspondiente y por ser acusado de "homicidio culposo con abandono de paciente".

Mühlberger vendía la “fórmula” para combatir el coronavirus, razón por la que su oficina fue clausurada tras asegurar en televisión que tenía la “cura” para la enfermedad. Sin embargo, no fue la primera vez que estuvo en el ojo público, ya que atendió a varias celebridades bajo los principios de la “medicina ortomolecular”, dentro de los que se encuentran: Diego Armando Maradona, Charly García y Moria Casán.

Tras se investigado por homicidio culposo, el mediático dialogó con PERFIL en una charla en la que se refirió a las causas que enfrentó, todos los escándalos que atravesó y cómo piensa encausar su vida, además de que manifestó qué fue lo que más le afectó en este último tiempo.

PERFIL - ¿Cómo es su presente?

Mühlberger- El dolor me dio conocimiento: me quedaban dos caminos morir o seguir; hoy mi verdad es mi propia sabiduría; lo único que lamentaría es morir y no ser sabio. El dolor me completó. Le estoy agradecido a todos que al hacerme mal me hicieron sabio. Quisieron dejarme tirado en un rincón; vulneraron mi intimidad. Yo estaba con mis defensas bajas, inmunodeprimido, con un cáncer, con mi vehículo físico enfermo, con un tumor muy malo. A 40 días de mi operación, vino una inspección y al final me encarcelaron. Vinieron con un rótulo, con una sentencia: “Usted abandonó a tal persona, usted mató a tal persona” y, en ese momento, algún periodista aprovechó y manipuló el subconsciente colectivo. Ya lo habían intentado en el año 2013

Una de las últimas apariciones públicas de Mühlberger antes de la causa fue en el programa de Moria Casán.

Usted tenía mucho éxito en ese momento ¿Qué papel le otorga al éxito en todo esto?

Después de todo lo vivido, entiendo que el éxito no es una tangente que sube constantemente, tiene sus caídas. Cada momento que se transita hay que tratar de pisar firme. La tangente exponencial se fundamenta en un estado de ascenso, pero también de bloqueos, de eso se trata la vida. Me pasó y punto, estoy agradecido de mi propia riesiliencia.

¿Sigue atendiendo a gente famosa?¿A qué se dedica en este momento?

Actualmente sigo con la atención a mis pacientes de siempre, que me son fieles y sufrieron escuchando lo que decían los medios. Sigo atendiendo a mis pacientes famosos y no famosos, pero no puedo decir sus nombres porque es parte del secreto profesional. Solo puedo contarle de una gran amiga que me llama Maestro: Nacha Guevara. Con ella, filosofamos y tenemos una profunda amistad. Pero, en este momento, mi mayor objetivo y, en el que tengo puesta mi energía, es el emprendimiento de capitales alemanes que dirigiré: una exclusiva clínica franquiciada por los centros Healy de Alemania. El proyecto es fabuloso será La Praire de la Argentina. Se instalará en una mansión de 1948 en el valle de San Javier, Córdoba, donde existe un micro clima mundial. Allí, la gente tiene estándares de vida como el Okinawa y Hunsa; son tesoros de la tierra. Los alemanes vinieron a estudiar el campo y llegaron a la conclusión que la zona está cargada de iones negativos, porque el oxígeno esta ozonizado. Será una clínica exclusiva con 20 habitaciones, con termas naturales, lujo y medicina alemana anti-age. Además, en dos semanas, saldrán mis programas por YouTube donde la gente podrá encontrar charlas sobre la salud.

¿Cómo comenzó su trabajo?

Estudié Medicina en la Universidad de La Plata, con un promedio de 10, hice la residencia en el Posadas y, luego, pasé al Policlínico Bancario. Fui elegido entre 500 postulantes. Siempre fui muy mental, muy crítico. En cuarto grado, llamaron a mis padres porque era muy cuestionador. No vengo de familia de médicos. Recuerdo que en mi infancia en Saliqueló, La Pampa, iba con mi madre a vacunarme a los hospitales de tejas que construyó Perón y cuando veía al médico le decía: ”Yo voy a ser como él”, la vocación se despertó con mi existencia. Tengo matrícula de médico cirujano de Madrid, trabajé y me especialicé allí durante diez años. En España atendí a Analía Gadé y Carmen Maura. ¡Aquí me acusaron de curanderismo!.

¿Cómo llegó a ser conocido masivamente?

Me hice conocido a través del programa “El cuerpo del futuro” en C5N. Estar en la pantalla me hizo popular, eso me hizo muy feliz. Después de esta tragedia, Dios me dio la capacidad de los grandes maestros. Yo trabajé con Pierre Fournier, el Pitanguy francés, donde aprendí todas las técnicas de microlipoescultura, microinvasivas y manuales que se pueden aplicar, soy masoterapeuta. Pistor, su creador, me dio el título en mano, en un auditorio en París. Atendí a la princesa Margarita cuando trabajé en Madrid.

En off el doctor Mühlberger apuntó contra un periodista que entiende que “operó en su contra” y conseguía material del allanamiento que le hizo la Justicia. Según su teoría, su libro “El cuerpo del futuro” despertó la envidia de alguna ascendente figura del rubro de la vida sana y gracias al poder de quien, en ese entonces, era su esposo, orquestaron una campaña de desprestigio. En ese sentido, indicó que el periodista no actúo solo, ya que sostuvo que un abogado era quien se infiltraba en cada acto que organizaba la editora de su libro.

Diego Maradona, Mühlberger, Charly García y Rocío Oliva.

¿Por qué señala a esta pareja?

Yo estaba presentando mi libro en México que me publicó la Editorial Paidós y muchos se pusieron como locos, es la fábula del sapo y la luciérnaga que lo come porque su luz le molesta. Si no me hubieran “operado”, no sería hoy luciérnaga. No hay que mirar atrás como la mujer de Lot. (pasaje bíblico donde la persona que mira atrás se convierte en una estatua de sal). El periodista Luis Ventura hizo una declaración donde dijo: “Un día es una noticia, dos es noticia, tres también: el cuarto día es una operación, quien quiera oír que oiga”. Si yo pude, usted puede; hay que bendecir al enemigo y que encuentre su lugar.

-Hubo una denuncia, un allanamiento, lo detuvieron…

-Me decían curandero. “Señor perdónalos porque no saben lo que hacen”, están privados de la libertad por la ignorancia y, desde allí, infringen sentencias. Sos inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero con un aparato mediático de periodistas, te aseguro que te convertís en culpable.

Busca justicia por mala praxis hace 10 años y los médicos "desaparecieron" para que prescriba la causa

-¿Por qué tuvo que cumplir con una prisión domiciliaria?

Estuve arrodillado ante la Justicia. “Usted es homicida”, me decían. “No tengo ningún muerto", contesté y me arrodillé. ¿Sabe la carga energética que supone arrodillarse ante alguien? A la persona que murió la cremaron, su acta de defunción decía que murió por aspiración de una galletita, era una persona con una diabetes mal tratada, con Parkinson y al momento de su muerte estaba con neumonía. Cuando me allanaron les dije: “Yo no conozco a esa persona”, no me dejaron llamara un abogado, me culparon de homicidio culposo, abandono de paciente y de curandero.

Mühlberger y Charly García.

-¿Se siente perseguido?

Los médicos somos cuestionados; el biólogo molecular Luc Montagne dijo: “Si África comiera mejor, resistiría mejor los virus” y salieron a destrozarlo. Entonces mandó a su discípula a que devolviera el premio Nobel de Medicina que le habían otorgado. Lo que Montagne dijo fue sentido común puro: si alguien está bien nutrido, tiene otra protección ante las enfermedades. Si le pasó a un hombre como él como no me va a pasar a mí, agradezco el desprestigio y las infamias, eso me dio sabiduría

-¿Cómo lo afectó en lo laboral y económico?

Conmigo se cumplió lo de culpable hasta que demuestre inocencia. Con un cáncer post operatorio, me detienen por algo que ni sabía de que se trataba, ni respetaron la pandemia. Después tuve que despedir a 30 personas, cerrar dos locales. El daño fue económico, moral, ético y social.

-¿Qué le dolió más: que le dijeran que no sabía tratar a un paciente o que lo llamaran curandero?

-Que dijeran que no sabía tratar a un paciente

- ¿Cómo terminó la causa?

-Las causas cuando no prosperan van juicio oral y ya tienes la acusación..., el otro camino es la probation. Cayeron todas, las armadas de mala praxis, la de homicidio culposo agravado, la de abandono de paciente fue la primera, un bochorno legal; otro el ser curandero. (Nota de la cronista, la Justicia homologó la probation y la donación de tres millones de pesos al Hospital Garrahan).

-¿Cómo sigue su camino?

-Siendo el gerenciador de la Providencia Klinik. Tendremos una clínica de tipo europea, más allá del wellness alemán, será para abrir consciencia, estamos en un futuro irreversible. La inteligencia artificial para sanar.

-¿Cómo es eso, se cura con robots, con computadoras?

No, equipos que trabajan con electromagnetismo y biorresonancia, ese es el futuro. Hoy, en Alemania se realizan cirugías de cerebro no invasivas con radio frecuencia, imagínese.

RDC CP