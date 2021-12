El médico clínico de Maradona negó responsabilidades por la muerte del diez

El médico clínico Pedro Di Spagna aseguró que no cometió delito al ser interrogado por la muerte de Diego Armando Maradona, al tiempo que culpó a la psiquiatra Agustina Cosachov y a la coordinadora médica, Nancy Forlini por no haberle indicado que sea revisado nuevamente luego de hacerlo días antes del fallecimiento del campeón mundial.

Di Spagna contó que estuvo con el diez el 12 de noviembre de 2020 en el barrio privado San Andrés de Tigre para hacer una "interconsulta", pero que el día 18 el ex jugador no lo quiso recibir y también salió el neurocirujano Leopoldo Luque para expresarle que el paciente no quería ser revisado.

El médico está completamente seguro de que hizo todo bien desde "el lado humano y profesional" y aseguró no tener ninguna responsabilidad en el hecho, pero que quien sí la tiene es la médica coordinadora de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini, otra de las imputadas.

Los profesionales de la salud imputados en la causa Maradona son: el neurocirujano y médico de cabecera del “10″, Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (29); la médica coordinadora, Nancy Edith Forlini (52); el coordinador de enfermeros Mariano Perroni (40); y los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37).

Mientras que se espera que el juicio oral comience recién a partir del próximo año por lo que todavía resta esperar un largo tramo para que la muerte del astro sea reivindicada.