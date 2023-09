El padre de Elon Musk defendió a su hijo: no consume drogas ni tiene problemas de salud mental

El político retirado sudafricano Errol Musk desestimó un informe impactante que sugiere que su hijo, Elon Musk, recurre a las drogas para enfrentar su vida estresante y supuestos problemas de salud mental y calificó el artículo de The New Yorker sobre el magnate tecnológico como "absolutamente absurdo" y repleto de "inexactitudes flagrantes".

El extenso análisis sobre el CEO de Tesla afirmaba que el "comportamiento impredecible" de Musk se atribuye a sus intentos de automedicación mientras navega por un "estrés implacable" que hace que su vida simplemente sea "insostenible".

La red social X, de Elon Musk, habilitará las videollamadas

Cuando se le preguntó sobre el artículo, Errol dijo a The US Sun: "Es un trabajo muy preocupante sobre Elon, lleno de flagrantes inexactitudes".

"Bajo el mismo escrutinio, el 99,9 por ciento de las personas que ven a Elon a través de la lente de este artículo serían inmediatamente etiquetadas como un peligro para la sociedad. La especulación sobre problemas de salud mental en Elon y la posible automedicación con Ambien y ketamina parece más una invención destinada a obtener apoyo de los 'liberales'". Lo que se insinúa es pura sinrazón. De principio a fin", sostiene el político.

"Somos personas que no toleran el alcohol, somos completamente aversos al tabaco y casi totalmente reticentes a los medicamentos, incluyendo cualquier tipo de drogas", agregó Errol Musk.

Errol Musk también dijo que cuando su hijo apareció en el podcast de Joe Rogan y fumó marihuana, solo consumió la droga porque no quería parecer "mojigato".

La relación de Elon Musk con las drogas

Musk, que anteriormente bromeó diciendo que los hongos (tanto un hongo inofensivo como una droga psicodélica) son "deliciosos", aclaró que la droga es legal.

"No soy un fumador habitual de marihuana. Casi nunca”, le dijo a Joe Rogan cuando fue de invitado a su postcad. "En realidad no noto ningún efecto. Sé que a mucha gente le gusta la marihuana y eso está bien, pero no creo que sea muy buena para la productividad".

A principios de este año, según sus amigos, Musk estaba tomando ketamina para controlar la depresión. Se dice que Musk le dijo a la gente que toma microdosis de ketamina para la depresión y toma dosis completas en las fiestas.

Por otro lado, el Wall Street Journal dijo que se había visto al director ejecutivo de Twitter usando la droga, un conocido anestésico.

Elon Musk le confesó al Pentágono que habló con Putin

También tuiteó: "La depresión está sobrediagnosticada en Estados Unidos, pero para algunas personas es realmente un problema de química cerebral. Pero zombificar a las personas con ISRS es algo que ocurre con seguridad. Por lo que he visto con amigos, la ketamina tomada ocasionalmente es una mejor opción".

Errol Musk teme que su hijo "pueda ser asesinado"

Ingeniero electromecánico jubilado de 77 años, Errol Musk también expresó sus preocupaciones sobre la seguridad de su hijo mayor, que actualmente enfrenta una avalancha de acciones legales por parte del Departamento de Justicia y una cobertura negativa en los medios de comunicación. El presidente Joe Biden insinuó en julio que existían "múltiples vías" para investigar al magnate tecnológico.

Anteriormente, Musk había hecho bromas sobre la posibilidad de "morir en circunstancias misteriosas". Luego bromeó diciendo que podría ser asesinado después de que el exjefe de la agencia espacial rusa, Dmitry Rogozin, hiciera una amenaza velada sobre el suministro de Musk de su servicio de Internet por satélite Starlink a Ucrania en mayo del año pasado.

“Elon Musk morirá en el viaje a Marte”, afirma una científica de la NASA

Musk pareció más serio cuando dijo en diciembre que "definitivamente existe algún riesgo" de que lo maten. "Francamente, el riesgo de que me suceda algo malo, o incluso que me disparen literalmente, es bastante significativo. No es tan difícil matar a alguien si quisieras, así que espero que no lo hagan, y el destino me sonríe y eso no sucede", dijo.

Errol dijo que cree que Elon se puso en una "situación sin salida" con una propuesta de pelea en jaula con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

JCCL / ds