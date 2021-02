Elías Cisternas es el DT que llegó a Boca para posicionar al club en los eSports

El viernes 12 de febrero se jugó el primer superclásico entre River y Boca en la historia de los eSports. Los equipos de cada institución se enfrentaron en el videojuego League of Legends y la victoria fue para los de Núñez. Más allá de quién fue el triunfador, la partida fue importante para demostrar cómo están creciendo los deportes electrónicos en Argentina.

En el caso de Boca Jrs., los directivos del club anunciaron el año pasado que durante 2021 la institución participará de los torneos más importantes de eSports en el país. Por el momento, ya están los equipos para League of Legends (LoL) y Counter Strike GO (CSGO). Para este último, Elías Cisternas (34), también conocido como S1cop, es el DT o coach y quien eligió a los jugadores para competir. “Me encantaría que en nuestro país se entienda lo que son los deportes electrónicos y que si alguien tiene la vocación para ejercer algún rol dentro de ese nicho, pueda tener también un sustento económico”, explicó Elías en una entrevista con PERFIL.

—¿Cómo recibiste la noticia?

—No podía creer que me llamaran para armar un proyecto tan importante. Cuando digo “muy importante”, hago referencia a la trayectoria competitiva y cultural de una institución tan sagrada como la de Boca Jrs. Es la primera vez que Boca decide darle un espacio al Counter Strike como un deporte electrónico oficial. Todavía me acuerdo el día que llamé a mi vieja para explicarle entre un par de lágrimas que después de tantos años ejerciendo el rol de coach en distintas organizaciones de nuestro país, me habían llamado para firmar un contrato, elegir jugadores, preparar todo y poder salir a competir en los distintos circuitos nacionales y regionales.

—¿Y con los jugadores que elegiste cómo fue?

—Una locura total todo. Todavía recuerdo cuando convoqué al primer jugador a la madrugada. Me acuerdo que le dije a Facundo Pereyra (minimal): “Che amigo, venite al ts (team speak, es un programa de pc que usamos para comunicarnos) que tengo que contarte algo”. Le conté que me llamaron para armar el primer roster oficial de la historia y no lo podía creer. Le dije que obviamente quería que forme parte de este proyecto conmigo porque hace años veníamos compitiendo juntos. Cada uno de los jugadores que convoqué estaba muy emocionado por esta oportunidad, dado que hace tiempo vienen remándola y dedicándole muchas horas a esta disciplina. Cada uno con historias muy complejas y lindas de escuchar a nivel personal y también en torno al gaming.

El primer equipo oficial de Counter Strike GO de Boca Juniors está formado por Vladimir “xVlaD” Bancalari, Facundo “Minimal” Pereyra, Eduardo “Laser” Chshekin, Leonardo “ABM” Acuña y Rodrigo “Rofa” Fariña y Elías “s1cop” Cisternas, quien es el entrenador o coach. Fueron anunciados oficialmente a finales de enero y hasta filmaron un video en La Bombonera como si fuesen jugadores del plantel de fútbol profesional.

—¿Cómo son los entrenamientos para ustedes en Boca?

—Nosotros, por ahora, estamos utilizando un formato que fui armando hace poco con mis distintas experiencias con equipos. Aclaro esto porque nadie vino a Argentina del extranjero a darnos un manual de “Cómo hay que entrenar para mejorar”. Por ahora, hasta que tengamos la oficina, estamos entrenando cada uno desde su casa desde las 15 hasta las 20, dado que recién empezó este proyecto. Tenemos los entrenamientos divididos en una parte táctica y otra más práctica. La táctica está basada en quizá corregir algunos problemas que vengo viendo en los entrenamientos para refinar el juego o ver juntos una demo para poder mejorar el juego en jugadas específicas. La parte práctica quizá es practicar todos juntos algo en el server, jugar partidos amistosos contra equipos de Argentina y Brasil o simplemente hacer una rutina de aim diaria para mantener la mira “tensa”.

—¿Qué objetivo se pusieron en esta etapa como equipo?

—Uno de los primeros objetivos es volver a reinsertarse en la escena competitiva, dado que todos venimos de distintos equipos importantes pero cada equipo es un mundo. Para mí, es como arrancar una familia de cero.

—¿Creés que estas acciones generan más posibilidades de profesionalizar los eSports en Argentina?

—No lo sé pero ojalá que sí. Es muy importante que muchos chicos que se la pasan jugando puedan tener la posibilidad de desarrollar su vocación al máximo. Siempre menospreciaron mucho a los eSports en esta región pero siento que realmente en el fondo tiene que ver con la ignorancia colectiva que tenemos, bajos recursos y justamente por falta de información sobre el tema. Además, hay mucha gente laburando atrás. Tenés managers; directores deportivos; community managers; diseñadores, CEOs. A eso también sumale los organizadores de torneos que generan muchos puestos de trabajo como el de los “árbitros”. Y obviamente sin olvidarme de los casters y analistas que dedican muchas horas a esta pasión. Siento que hubo mucha gente todos estos años partiéndose el alma por esto. No importa el rol dentro de esta movida, importa la dedicación.