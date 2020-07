Un hijo de Donald Trump ataca a Bill Clinton y lo escrachan en las redes

Noticias Relacionadas Caso Epstein: los interrogantes que no resuelve el documenta

La detención de Ghislaine Maxwell puso nervioso a muchos poderosos en Estados Unidos. Eric, uno de los hijos de Trump tuiteó contra Bill Clinton en Twitter y lo escracharon a punto tal que tuvo eliminar el mensaje. Eric es conocido en Argentina y en Uruguay por ser la cara de los negocios inmobiliarios de la marca Trump con edificios que no se construyeron y otro, no se terminó. Ayer, posteó en su cuenta de Twitter una foto del casamiento de Chelsea Clinton -del brazo de su padre Bill camino al altar-, y resaltó con un círculo rojo la presencia de Ghislaine Maxwell. Y escribe “Birds of a feather…” (pájaros de la misma especie).

El posteo de Eric Trump (izq), y una de las respuestas que recibió de los usuarios.

Con la velocidad que permiten las redes sociales, muchos usuarios comenzaron a postear fotos del propio Donald Trump junto a Ghislaine Maxwell en distintas situaciones. Y también junto a su amigo, el millonario Jeffery Epstein, cuyo suicidio dudoso se dio mientras estaban siendo juzgado por liderar una red de prostitución de menores. Incluso uno de los usuarios posteó un artículo de New York Times donde se describe un vuelo privado de Trump a Mar-a-Lago, su resort de Palm Beach, y entre los invitados mencionados está Ghislaine.

El efecto boomerang del posteo de Eric Trump fue letal para el hijo del presidente de Estados Unidos, a punto tal que eliminó el tuit. Pero ya era demasiado tarde: las réplicas del mismo y sobre todo el album on line que los usuarios armaron de su padre junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine, lo pusieron de nuevo dentro de ese caso que aún no está resuelto. Y sobre todo, tiene en vilo a muchos poderosos de bajo perfil pero mucho dinero.

La reacción contra Eric: fotos de Donald Trump con Ghislaine Maxwell, detenida el jueves por el Caso Jeffrey Epstein.

En el caso de Ghislaine Maxwell, ella además de "amiga" de Epstein, en el mismo juicio está sindicada como una integrante central en ese entramado de prostitución de menores. Por eso su detención es seguida con atención no solamente en Estados Unidos sino también en Inglaterra. Una de las jóvenes testificó en el juicio que fue Ghislaine quien la entregó al príncipe Andrés como “doncella” sexual en una de las visitas que el hijo de la reina hizo a la casa que ella tiene en Inglaterra.

