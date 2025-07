Dos imágenes se destacaban en el recibidor del petit hotel de Recoleta al que María Julia Alsogaray se mudó cuando se separó de su único marido, Francisco Erize. Una estaba sobre una de las paredes y era a tamaño póster: allí se la veía con una especie de antorcha y representaba para ella la concreción de la privatización de Somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), que en 1992 pasó –gracias a Carlos Menem– a manos de Grupo Techint en un ochenta por ciento.

María Julia Alsogaray, por Osvaldo Dubini, en julio de 1990; y como "chica de sociedad", en agosto de 1960.

La segunda compartía una mesa con otras fotografías –no muchas– familiares. Pero el marco del orfebre Juan Carlos Pallarols daba cuenta de la importancia que tenía para “la ingeniera” o “Merijuli” –como algunas veces se la apodaba–, la foto que le tomó el reportero gráfico Osvaldo Dubini en Las Leñas para la tapa de Noticias del 22 de julio de 1990. Para la revista, esa portada fue una bisagra, y marcó su despegue definitivo a siete meses de su lanzamiento.

El tapado con que posó María Julia en Noticias, días después se usó en un videoclip de Babasónicos.

Impacto. Ese julio de 1990 también fue un momento bisagra para María Julia Alsogaray. El efecto produjo en Argentina la tapa de Noticias podría compararse con lo que sucedió a nivel mundial cuando meses después, la angelical protagonista de Ghost, la sombra del amor, Demi Moore, aparece en la tapa de la revista Vanity Fair, embarazadísima, desnuda y sexy.

María Julia Alsogaray en una de las fotos que Osvaldo Dubini hizo para la famosa tapa de Noticias, en julio de 1990.

Así como a una futura madre famosa le estaban vedadas la desnudez y el erotismo en una tapa de revista, a una política con el abolengo de la rancia derecha argentina, como era María Julia Alsogaray, le estaba prohibida la sensualidad. Mucho menos al nivel logrado por Osvaldo Dubini, un fotógrafo que en su historial profesional tiene el mérito de haber descubierto a Graciela Alfano. Fue un verano en Mar del Plata, cuando vio en la calle a una Alfano de menos de 20 años, y no paró hasta convencer a su madre de que la presentara en el concurso Miss Siete Días que esa revista hacía todos los veranos. Alfano ganó, Dubini le hizo su primera tapa; el resto, es historia conocida.

Graciela Borges recordó cómo fue su experiencia en la sesión de fotos de María Julia.

Impulso. Treinta y cinco años después de la tapa de Noticias que hizo de María Julia Alsogaray, un personaje masivo y una política sensual, Osvaldo Dubini habló con Lucía Franco, de Perfilcom. Él y la periodista Alejandra Albanesi habían sido enviados al centro de esquí Las Leñas para entrevistar a María Julia, por entonces interventora en la privatización de Entel (hoy Telefónica y Telecom), y de quien se rumoreaba tenía una relación con “su jefe”, el presidente Carlos Menem. La serie Menem da cuenta de esto, pero fue breve; más extenso fue el que tuvo –en la primera presidencia– con Miguel Ángel Vicco, uno de los dos secretarios privados de Menem.

1972.Graciela Alfano, primera tapa y "nace una estrella".1990. María Julia Alsogaray, la tapa de su vida. Ambas de O.Dubini.

“La directiva que yo tenía era que la querían en una actitud de reina”, recuerda Dubini. Incluso él y la periodista habían llevado una especie de corona y una capa como la de Enrique VIII, de terciopelo rojo y cuello de armiño para potenciar el efecto monárquico. “Recuerdo que teníamos muy poco tiempo como para hacer el reportaje, porque hasta había un remís esperando para llevar las fotos a Buenos Aires; todo tenía que ser muy rápido… Llegué, me presenté con ella y arrancamos”, recordó. En Piscis, que el hotel de lujo de Las Leñas, estaban también Susana Giménez y Graciela Borges. “María Julia tenía referencias mías porque ya le había hecho fotos a Susana y otras famosas”. Ambas actrices hicieron entrar en confianza a María Julia, quien con Graciela Borges, además, compartía una estrecha amistad.

La producción contó con dos sesiones.Cabe destacar que Osvaldo Dubini no es Olegario Salas, el personaje ficticio que Juan Minujín encarna en la serie Menem. En Las Leñas, Dubini comenzó la producción fotografiando a la funcionaria con un vestido negro que contrastaba con el fondo blanco de la nieve que se observaba en un amplio ventanal del centro de esquí. Esas fueron las primeras fotos. “Después que ya mandé el material, me quedo con ella, más distendidos y nos dispusimos a tomar un café”, recordó.

En un ambiente más relajado, Dubini, quien no había quedado satisfecho con esas fotos, le propuso una idea distinta: “Ahora estamos más tranquilos. ¿Por qué no hacemos unas fotos como para nosotros? Vamos a hacer una especie de juego fotográfico. Te voy a tratar a vos como si fueses realmente Graciela Borges o Susana Giménez.Vos posá para mí como si fueras ellas. Y a ella le gustó un poco la idea de hacerlo así”, relata Dubini a Lucía Franco. “Para las fotos nos fuimos a un salón muy amplio, donde no había absolutamente nadie”.

Julio de 2025. El fotógrafo Osvaldo Dubini hoy, a 35 años de la mítica tapa que hizo para Noticias.

Con ellos estaba Oscar Colombo, su peluquero. “Desde un ventanal venía una hermosa luz natural. Lo miré a Colombo y le dije: ‘Hacele un peinado muy juvenil’”. En ese contexto, Dubini comenzó a disparar. “Le empiezo a hacer fotografías y observando desde el lente de la cámara le pedí que se descubriera un poco los hombros. Pero cuando vi que debajo tenía la camisa, paré.(...) Le dije ‘Mirá, me sigue molestando la camisa, yo quiero que sea una foto muy sexy donde aparezcan tus hombros al descubierto, pero que no se vea la camisa”. Algo sorprendida, pero entendiendo el juego de rol de diva, aceptó.

En pleno disparo y disparo de fotos, la sesión fue interrumpida de manera inesperada. “Justo en el momento en que quiero empezar a hacer las fotos aparecen Susana Giménez y Graciela Borges. Le doy la cámara para que se fije. Y Susana, sorprendida, felicita a Alsogaray y se sorprende de la postura de la funcionaria. Les dije: ‘Bueno chicas, fuera, fuera, que tengo que hacer las fotos’. Ni me imaginaba el problema que hubiera causado este tipo de fotografía”.

Así aparece la icónica tapa de Noticias en la serie Menem.

La rutina de aquellos años obligaba a los fotógrafos a que, en casos como ese, a enviar los rollos de fotos a Buenos Aires para ser revelados. No había ni teléfonos celulares ni cámara digitales, y el resultado final se veía varias horas después. Por eso, Dubini no pudo participar del revuelo que se armó en la redacción de Noticias –en Buenos Aires– con las fotos ya reveladas. “Era un viernes, me acuerdo perfectamente de eso, y Noticias salía el domingo. Cuando llegué a Buenos Aires, empezaron a llamarme de todos los canales. Yo creía que era una broma de alguien que me llamaba a casa, pero no, querían entrevistarme”, recuerda Dubini.

SIn la famosa tapa de Noticias, la María Julia Alsogaray de esta nunca hubiera surgido. Con ella, Amalia 'Yuyito' González.

Reencuentro. En una cobertura periodística en el hotel Plaza, en la zona de Retiro, donde se reunían empresarios de Entel, Osvaldo Dubini volvió a cruzarse con María Julia. En un principio, él se mantuvo fuera del radio ocular de ella, pero el salón del Plaza tampoco era gigante. “Ella me mira, la saludo. Me llama y me presenta delante de todos los ejecutivos de Entel y les dice: ‘Él es el fotógrafo que me sacó la foto en Las Leñas’.

A pesar de que en un programa de Susana Giménez dijo: ‘Esa foto no me la tendría que haber sacado nunca’, estaba muy contenta de haberlo hecho. En ese encuentro María Julia me contó que la elogiaban mucho por la foto, que la felicitaban y que algunas mujeres la llamaban diva. O sea, le cambió un poco la personalidad de lo que era ella en ese momento. Era una mujer más seria y con esa fotografía cambió un poco su imagen”.

Y Osvaldo Dubini no se equivoca. Por ejemplo, María Julia Alsogaray siempre tuvo muy lindas piernas, le gustaba bailar tango y lo hacía muy bien. Pero fue después de la foto que se animó a lucirlas, a acortar el largo de las faldas, también a animarse de a poco a los escotes, y a aflojar la tirantez de su peinado. La foto dio paso a una nueva María Julia.

