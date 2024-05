Genoveva Casanova, su significativo mensaje al regresar al lugar 'donde comenzó todo' con Federico de Dinamarca

Seis meses después de que saliera a la luz su famosa amistad con Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova está recuperando lentamente la normalidad. Después de más de 100 días evitando a las cámaras y esquivando las preguntas sobre su relación con el hijo de la Reina Margarita, reapareció en febrero como una de las estrellas del programa 'El Desafío'.

Sin embargo, "reaparición" es un término relativo, ya que durante las semanas de grabación del programa en Antena 3, la ex esposa de Cayetano Martínez de Irujo logró evitar a la prensa, llegando a los estudios en vehículos con vidrios polarizados e incluso escondida en el maletero. Fueron pocas las ocasiones en las que fue vista, y aún menos las veces que se le ha preguntado sobre su situación actual o si tiene planes de romper su silencio sobre su relación con el Rey Federico X.

La más reciente ocurrió hace solo unos días, cuando Genoveva salía de un local y se hizo eco de las presencias de cámaras. Seria, se subió a una furgoneta con los vidrios polarizados, sin revelar si alguna vez planea recuperar su vida social, que se vio interrumpida tras la publicación de su encuentro secreto con el esposo de Mary Donaldson en Madrid a finales de octubre de 2023.

En un marcado contraste con su actitud en Instagram, donde este 2 de mayo, compartió un mensaje revelador desde el lugar donde todo comenzó: El Retiro. Fue en este parque donde fue fotografiada disfrutando de un tranquilo paseo con Federico de Dinamarca. Ahora, regresa para retomar una de sus pasiones: correr. Esta actividad la había dejado de lado tras el escándalo, según relató Europapress.

"Lo importante no es cuantas veces te caes, si no cuantas veces te vuelves a levantar*" publicó, acompañando su poderoso mensaje con un vídeo en el que, radiante y luciendo una sonrisa que hacía tiempo que no le veíamos, corre por el parque cercano a su domicilio, al que ha regresado seis meses después de salir a la luz su relación con el monarca danés.

Aunque inicialmente este mensaje pueda parecer relacionado con su progreso deportivo, resulta inevitable asociarlo con la ubicación y lo que ocurrió hace cinco meses. Es importante recordar que esas fotografías revelaron que la relación entre Genoveva y Federico iba más allá de la amistad y distaba de ser un simple affaire de una semana. La situación provocó un escándalo en Dinamarca al descubrir que el heredero tenía una amante, lo que llevó a un viaje sorpresa de su esposa, Mary Donaldson, con sus hijos. Sin embargo, la situación se calmó semanas después con la abdicación de la reina, que cedió el trono a los príncipes, ahora reyes, quienes se muestran más unidos que nunca.

Para Genoveva, la historia tomó un rumbo diferente. Mientras los eventos se desarrollaban en Dinamarca, ella evitaba la atención pública. Refugiada en su hogar familiar y rodeada de sus seres queridos, la argentina ha regresado gradualmente a su vida cotidiana. Sin embargo, dio un paso adelante al volver a la televisión al unirse al elenco de 'El Desafío'.

