Nueva era en Dinamarca: la corona pasó de una reina popular a su hijo deportista, moderno y sensible

El príncipe heredero Federico, un adolescente rebelde convertido en un respetado hombre de familia, se convirtió este domingo en el rey Federico X de Dinamarca, heredando la corona de una monarquía liberal y popular. Apasionado por el medio ambiente, el hombre se impuso discretamente a la sombra de su madre, la reina Margarita II, que abdicó al trono después de 52 años de reinado.

Con el apoyo de más del 80 por ciento de los daneses, según una encuesta, el príncipe se convirtió en rey tras la abdicación de su madre, solemnizada en una sesión extraordinaria del Consejo de Estado en el Castillo de Christiansborg. Después, la primera ministra Mette-Frederikssen proclamó rey a Federico ante una multitud congregada frente a la residencia.

"Su Majestad la reina de Margarita II abdicó (...) Larga vida a su Majestad el rey Federico X", proclamó Frederiksen. "Mi madre logró ser una con su reino como pocas (...) Mi esperanza es convertirme en un rey unificador para el futuro", dijo Federico X en su primer discurso. "Es una responsabilidad que asumo con respeto, orgullo y mucha alegría".

Margarita II, de 83 años, firmó el acta de abdicación durante un Consejo de Estado, en presencia del gobierno. Al firmar el documento, un acto inédito en la historia contemporánea del país, puso fin a sus 52 años de reino y convirtió automáticamente a su hijo en rey.

Federico X fue aclamado el domingo por una multitud tras acceder al trono de Dinamarca, después de la abdicación de su madre Margarita, una nueva etapa en la historia de esta monarquía nórdica.

"Hoy domingo 14 de enero de 2024, Su Majestad la reina de Margarita II abdicó (...) Larga vida a su Majestad el rey Federico X", proclamó la primera ministra, Mette Frederiksen, desde el balcón del palacio de Christiansborg, ante unas 100.000 personas.

El nuevo rey, en uniforme militar, y su familia, fueron aplaudidos por la multitud. "Mi madre logró ser una con su reino como pocas (...) Mi esperanza es convertirme en un rey unificador para el futuro", dijo Federico X. "Es una responsabilidad que asumo con respeto, orgullo y mucha alegría".

Frederik, visiblemente conmovido, vestido con su uniforme de almirante de gala con charreteras doradas y fajín azul, parpadeó para contener las lágrimas y sonrió mientras saludaba a la multitud, estimada en más de 100.000 personas por los medios de comunicación.

Christian, príncipe heredero de Dinamarca: amante de los deportes y el "galán" de Europa

El nuevo monarca de 55 años es muy popular en Dinamarca: el 82 por ciento de los daneses dijo en una encuesta reciente que cree que será un buen rey. "La gente piensa que es uno de ellos, les gusta mucho", dice Cecilie Nielsen, periodista de la cadena danesa DR.

"Le encantan los deportes y es simpático, y a los daneses realmente no les importa lo que se escribe sobre él en los medios extranjeros", dijo Nielsen en alusión a los informes en la prensa española y británica sobre un romance reciente con la actriz mexicana Genoveva Casanova, que negó cualquier relación romántica.

"Al igual que su madre, Federico será una fuerza unificadora (para Dinamarca ) porque, como el resto de la familia real, se mantiene por encima de las tensiones en la sociedad", dijo el historiador Bo Lidegaard. "Paradójicamente, no son ciudadanos, se mantienen al margen del debate político, pero son un espejo de Dinamarca", afirmó.

Lidegaard dijo que la decisión de Margarita II de renunciar demostraba que era una reina moderna capaz de adaptarse a los tiempos: "Ella sabe que se está debilitando físicamente. Su hijo está preparado y en mejor posición que ella para hacerse cargo del negocio familiar", afirmó. "Es un cambio que tenía que ocurrir tarde o temprano, así que es mejor hacerlo ahora y no ser prisionero de la tradición".

Federico X asumió responsabilidades cada vez mayores en los últimos años y los conocedores de la monarquía danesa creen que pasarle la corona ahora le dará más tiempo para definirse en su papel de monarca.

Margarita "cree que Federico está totalmente preparado para tomar el relevo. Y quiere evitar una situación como la de Reino Unido", donde el príncipe Carlos se convirtió en rey con más de 70 años, explicó el historiador Hovbakke Sorensen.

Se espera que el nuevo rey, que goza del apoyo de más del 80% de los danesesque aporte su propio estilo a la monarquía, que remonta a la época vikinga del siglo X.

"La reina Margarita II es una mujer de su tiempo y Federico también vive en su propia época. Comprendió que no podía copiarla y ha sabido definir su propia imagen, sus propios vínculos con el pueblo danés", declaró Lidegaard.

"Tendremos un tipo diferente de monarca, mucho más informal en su forma de hablar con la gente cuando viaja por el país", añadió Sorensen.

"Cuando llegue el momento, guiaré el barco", había dicho Federico en un discurso para celebrar el medio siglo en el trono de su madre, en 2022. "Te seguiré como tú seguiste a tu padre" en la dirección de la institución milenaria, añadió el príncipe Federico. "No quiero encerrarme en una fortaleza. Quiero ser yo mismo, un ser humano", había dicho Federico una vez, insistiendo en que seguiría siendo así incluso después de ascender al trono.

Pero esta seguridad mesurada está muy lejos de su yo más joven. "No era estrictamente un rebelde, pero cuando era niño y joven se sentía muy incómodo con la atención de los medios y el conocimiento de que iba a ser rey", dijo Gitte Redder, experta en la familia real danesa. Sólo "ganó confianza cuando tenía veintitantos años", dijo.

Federico de Dinamarca, de joven solitario y atormentado a rey Federico X

Federico, un adolescente solitario y atormentado, estaba resentido con sus padres por descuidarlo en el cumplimiento de sus obligaciones reales. Buscaba consuelo en los coches veloces y en la vida fastuosa, y a principios de los años 1990 era considerado un príncipe de fiesta mimado.

Pero esa visión empezó a cambiar después de que se graduó en la Universidad de Aarhus en 1995, siendo el primer miembro de la realeza danesa en completar una educación universitaria. Su tiempo en la universidad incluyó una temporada en Harvard en los Estados Unidos, donde se matriculó bajo el seudónimo de "Frederik Henriksen" ("Federico hijo de Henrik", refiriéndose a su padre el príncipe consorte Enrique).

Pero Federico, que además de danés habla inglés, francés y alemán, realmente comenzó a madurar en su papel durante su entrenamiento en las tres ramas del ejército danés . El príncipe sirvió en el Cuerpo de Hombres Rana de la marina, donde fue apodado "Pingo" (pingüino), uno de los cuatro de los 300 reclutas que pasaron todas las pruebas en 1995. En 2000, participó en una expedición de esquí de cuatro meses y 3.500 kilómetros (2.175 millas) a través de Groenlandia.

Su lado temerario lo llevó al hospital después de accidentes con trineos y scooters, pero su popularidad se disparó recientemente, impulsada por la Royal Run, carreras divertidas anuales por Dinamarca que comenzó en 2018. "Es deportista, asiste a conciertos y partidos de fútbol, ​​lo que lo hace incluso más accesible que su madre", afirma el experto real Redder.

En los últimos años, Federico tomó mayor protagonismo, suplantando o complementando a su madre en las tareas oficiales. "Tú pintas, yo hago ejercicio. Tú excavas en busca de objetos enterrados del pasado, yo enterré mi cabeza para no ser reconocido durante mi tiempo en las fuerzas armadas. Eres una maestra de las palabras. A veces no las entiendo", bromeó durante las celebraciones del jubileo de la reina.

Mary Donaldson, una ex abogada australiana, es la nueva reina consorte de Dinamarca

Como esposa del rey Federico X, la popular princesa Mary, nacida en Australia, se convirtió este domingo en la reina consorte, la primera plebeya que ocupa este rango en los más de 1.000 años de historia de Dinamarca. A ella, de 51 años, se le atribuye haber ayudado a modernizar la monarquía danesa a lo largo de los años y es uno de sus miembros más populares.

Se dice que Mary fue un soplo de aire fresco a la monarquía y deslumbró a los daneses cuando se casó con un miembro de la familia real. Otros piensan que ahora se convertirá en una especie de "rey en las sombras", decidida a influir en la dirección de la casa real y en los asuntos oficiales. Los daneses suelen llamarla "Rey Mary".

"Algunas personas piensan que mi marido está un poco a mi sombra porque soy el centro de atención y tengo muchos compromisos", dijo en una biografía autorizada de 2017 de Federico. "Pero él nunca estará a mi sombra, y yo nunca estaré a su sombra, porque él refleja la luz sobre mí", dijo.

Nacida en Hobart, Tasmania, el 5 de febrero de 1972, Mary Elizabeth Donaldson trabajaba como ejecutiva de publicidad en Australia cuando conoció a Frederik, que entonces tenía 34 años, mientras estaba con amigos en el bar Slip Inn de Sydney durante los Juegos Olímpicos de verano de 2000.

Sólo más tarde descubrió que él era el príncipe heredero de Dinamarca y que su grupo de amigos estaba formado por otros miembros de la realeza europea, incluidos su hermano menor, el príncipe Joaquín, y su primo, el príncipe Nicolás de Grecia.

"La primera vez que nos vimos, nos dimos la mano", dijo en una entrevista hace varios años. "No sabía que era el príncipe de Dinamarca . Media hora después, alguien se me acercó y me dijo: '¿Sabes quiénes son estas personas?'" Federico dijo al diario Kristeligt Dagblad que conocer a Mary fue "no sólo una oleada de amor, sino también la sensación de haber conocido a mi alma gemela".

Después de una discreta relación a larga distancia y numerosas visitas clandestinas, la pareja se comprometió oficialmente en octubre de 2003 y se casó el 14 de mayo de 2004 en la Catedral de Copenhague. Ahora son padres de cuatro hijos: el príncipe Christian, de 18 años, que algún día sucederá a su padre como rey, la princesa Isabel, de 16 años, y los gemelos, el príncipe Vincent y la princesa Josephine, de 13.

La princesa Mary causó sensación en Dinamarca desde el principio, impresionando a los daneses con su capacidad para aprender el idioma danés rápidamente, y también se ganó inmediatamente el cariño de su suegra. la reina Margarita II, conocida por ser intransigente con las novias de su heredero. "Tengo que decir que la primera vez que (Federico) me permitió conocerla, esperaba que durara", contó la reina en 2015.

También es conocida por su trabajo para luchar contra el acoso, la violencia doméstica y el aislamiento social, así como por promover la salud mental y los derechos de las mujeres.

Una encuesta publicada por la televisión danesa TV2 en diciembre declaró a Mary como la tercera miembro más popular de la realeza de Dinamarca, detrás de la inmensamente popular reina y Federico. "Durante los casi 20 años que forma parte de la familia real, la princesa heredera ha ampliado y perfeccionado su papel como portavoz y responsable de relaciones públicas de la familia real, de Dinamarca y de las causas que ha elegido", escribió recientemente el periódico Berlingske.

Según el historiador Sebastian Olden-Jorgensen, Mary y Federico son considerados una pareja moderna que ama la música pop, el arte moderno y los deportes, y porque intentaron dar a sus cuatro hijos una educación lo más normal posible, enviándolos principalmente a escuelas públicas. "No representan una revolución potencial en comparación con la reina", sino una cuidadosa transición que se adapta a los tiempos, afirmó Olden-Jorgensen.

ds