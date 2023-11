Federico de Dinamarca, príncipe de los escándalos: peleas familiares y rumores de infidelidades

La prensa internacional recuerda el tiempo en el que Federico de Dinamarca fue apodado "príncipe Turbo" debido a las fotos que se publicaron junto a la socialité mexicana, Genoveva Casanova, despertando un sinfín de especulaciones al respecto que derivó es un pedido ante la justicia. Sin embargo, este escándalo, es menor al que príncipe protagonizó en las fiestas de Fin de Año de 1992 con su entonces pareja, la modelo Malou Aamund. Ambos fueron detenidos por conducir a alta velocidad y con un nivel extremadamente alto de alcohol en sangre.

La controversia alcanzó al Parlamento danés, donde algunos miembros cuestionaron si el heredero al trono estaba en condiciones de gobernar algún día o si debería renunciar a sus derechos dinásticos. La Casa Real se disculpó y envió a Federico a estudiar al extranjero. Sin embargo, después de separarse de la modelo, el heredero llevó una vida de soltero de oro, lo que no agradó a su madre, la reina Margarita, quien, aunque es liberal en su vida personal, es muy estricta en todo lo relacionado con la corona.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova

Hasta el momento, no se conocen muchos detalles sobre la relación entre el príncipe Federico de Dinamarca y la empresaria mexicana Genoveva Casanova, ex nuera de quien fuese la Duquesa de Alba. Las fotos publicadas de ellos paseando juntos por Madrid fueron objeto de mucha especulación en la prensa internacional, pero la Casa Real danesa optó por no confirmar ni desmentir los rumores.

Se sabe que Federico y Genoveva se conocieron en Madrid, donde ella reside, y que comparten intereses comunes, como la equitación y la moda. También se informó que la empresaria mexicana vistió Dinamarca en varias ocasiones y asistió a eventos oficiales con el príncipe, según relató la crónica de la revista Lecturas, quien tiene a ambos personajes en la portada.

Genoveva Casanova

Sin embargo, la relación entre Federico y Genoveva es objeto de controversia debido a su pasado. Casanova estuvo casada con el torero español José María Manzanares, quien supuestamente tuvo una aventura con la princesa María Gabriela de Saboya, prima del rey Felipe VI de España. A pesar de la atención de los medios, la Casa Real emitió un comunicado a través de su gabinete de prensa: "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero".

Por su parte, la Genoveva hizo un comunicado mediante sus abogados, que compartió en sus redes sociales. “Niego categóricamente las declaraciones que sugieren una relación romántica entre el príncipe Federico y yo. Cualquier declaración de este tipo no sólo falta completamente a la verdad, sino que tergiversa los hechos de forma malintencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, que se encargarán de dar los pasos pertinentes para proteger mi derecho al honor, a la verdad y a la intimidad”, se lee en el comunicado de Casanova.

“Se insta formalmente a que anulen, rectifiquen y/o desmientan el artículo de ocho páginas con portada el 8/11/23 y cualquier afirmación o insinuación difundida por Lecturas en la que se manifieste una relación sentimental con Su Alteza Real el Príncipe Federico de Dinamarca”, sentencia el mensaje de la socialité sobre las especulaciones de esta historia de amor.

Quién es Federico de Dinamarca: el príncipe del escándalo

Federico Andrés Enrique Cristián nació en el Hospital Universitario de Copenhague el 26 de mayo de 1968, como el primogénito de la entonces princesa Margarita y del príncipe Enrique de Monpezat, un aristócrata francés. Recibió su primera educación en el palacio y en una escuela pública antes de continuar en una institución educativa exclusiva en Normandía, y posteriormente graduarse como bachiller en el Instituto Oregaard.

Después de comenzar su carrera en Ciencias Políticas en la Universidad de Arhuus en Dinamarca en 1989, Federico estudió en la Universidad de Harvard y obtuvo un Máster en Ciencias Políticas. Como heredero al trono, también recibió formación militar en los tres ejércitos.

Federico de Dinamarca junto a su familia y la Princesa Mery, su esposa.

En 2004, contrajo matrimonio con la abogada australiana Mary Elizabeth Donaldson, a quien conoció durante los Juegos Olímpicos de Sidney en 2000. Tienen cuatro hijos juntos: Christian, Isabel y los mellizos Vicente y Josefina. Federico y Mary se enamoraron a pesar de las objeciones iniciales de la reina Margarita, quien finalmente aprobó su relación.

Federico tuvo romances anteriores con la modelo de lencería Katja Storkholm y la cantante Maria Montell, pero terminaron después de la intervención de la reina Margarita. En 2017, una revista danesa lo acusó de ser infiel a su esposa y de pagar a una mujer para que no revelara la infidelidad.



Federico de Dinamarca y la Princesa Mery, su esposa.

A pesar de las controversias, Federico es popular en Dinamarca y la reina Margarita confirmó en varias ocasiones que está listo para reinar. Sin embargo, la familia real danesa enfrentó recientemente turbulencias, incluyendo la eliminación de títulos reales a cuatro nietos de Joaquín de Dinamarca, que fue criticado públicamente por su ex esposa, Alexandra, su esposa actual, Marie, y sus nietos. A pesar de esto, Federico apoyó a su madre en su plan para "adelgazar" la familia real.

JCCL / ds