George Lucas provoca furor entre los fans de ‘Star Wars’ con su impresionante museo

“Este museo está dirigido especialmente a estudiantes de secundaria, universidad y posgrado: a cualquiera que de verdad quiera aprender aquello que no siempre se enseña en la escuela y que normalmente tampoco en muchas universidades. Se trata de la ecología de un sistema social: cómo funciona y cómo, si se retira a alguien importante de él, el sistema deja de funcionar”, dijo George Lucas en un entrevista que le hizo para una publicación especializada –Domus– Ma Yansong, el arquitecto chino que el director y su esposa Mellody Hobson eligieron para la construcción de su recién inaugurado Lucas Museum of Narrative Art.

En el Lucas Museum of Narrative Arts se exponen piezas de Star Wars de los Archivos G.Lucas.

Archivos Lucas. El museo está ubicado en la zona sur de la ciudad de Los Ángeles, en un barrio que arrastra el estigma de estar ligado al crimen o la pobreza. Por eso, muchos habitantes de esa zona dijeron a AFP que el “impresionante” museo de George Lucas, con sus colecciones de arte, genera una atracción positiva en el barrio.

El CEO que maneja la economía de Noruega donó 6.000 obras de arte y un museo.

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El exterior del museo asemeja una versión nueva de una “nave nodriza” de una Guerra de Galaxias aún no estrenada. Y su interior comprende más de 9.300 metros cuadrados de exposición en los que se dispusieron más de treinta y tres salas con más de mil trescientos objetos entre los que se incluyen obras de artistas como Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott, y también cómics de Winsor McCay, Jack Kirby y Frank Frazetta, e ilustraciones de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith y N.C. Wyeth.

(De izq. der.) El arquitecto chino que diseñó el museo, Ma Yansong, George Lucas y su mujer Mellody Hobson, en el hall del museo que Lucas abrió en Los Ángeles.

Igualmente para los fans, la joya de la corona, son los materiales de producción de Lucasfilm. “En el museo están los Archivos Lucas (...) Así que tendremos una exhibición de Star Wars que incluye algunas piezas especiales que nunca han sido expuestas”, dijo a AFP Ryan Linkof, curador del museo. “Es el tipo de arte que usualmente no tiene un espacio institucional, que pocos museos de arte coleccionan o exponen, así que habrá una serie de exhibiciones organizadas en torno a materiales realmente raros”.

Una de las 33 salas del recién inaugurado Lucas Museum of Narrative Arts, en Los Ángeles.

Ecofuturista. Ma Yansong dice que, para él, lo más importante es que el edificio “provoque curiosidad. (...) Mis proyectos no son “estructuras para ser reverenciados como sí lo son los palacios o los templos”, dice el arquitecto chino.

Dos obras del enigmático Banksy se exponen en el museo que George Lucas abrió en Los Ángeles.

El Museo Lucas sigue la línea de las construcciones que el estudio de Ma Yansong realiza desde hace unos veinte años tanto en China como en Europa y América del Norte. Esto es, proyectos de alto impacto visual que combinan la armonía de la naturaleza con diseños modernos. El Museo Lucas “dialoga” lo exterior y lo interior mediante la incorporación de áreas verdes con árboles, espejos de agua e incluso el techo cubierto de vegetación y paneles solares.

Vista aérea del museo de George Lucas que diseñó el arquitecto chino Ma Yansong.

“Si se observa un jardín chino, es un entorno completamente natural aunque esté diseñado de forma artificial”, explicó el arquitecto. “Hay un debate mundial sobre la ecología y cómo acercar la gente a la naturaleza, pero considero que la arquitectura tradicional oriental dominó esto hace mucho tiempo. (...)El museo de George Lucas crea una sensación futurista que suscita entusiasmo. Cuando la gente lo visite, cada uno tendrá su propia perspectiva. Tal vez capten un rayo de luz que atraviesa el edificio, vislumbren las nubes, el cielo, o incluso el cosmos. Esto suscita la curiosidad y las nuevas ideas. Esa diversidad de pensamiento es invalorable”.

El día de la inauguración al público, George Lucas y su mujer Mellody Hobson (ctro.) recibieron en persona a los primeros cien visitantes del museo.

Altruismo. George Lucas quien definió a su museo como el “templo del arte del pueblo” dice que algunos ya le dijeron que el edificio parece una nave espacial, otros que asemeja a una gran nube. Lo bueno es que despierta la curiosidad de la gente y hace que quieran descubrirlo”. Y lo que él quiere que la gente descubre es el valor del arte narrativo.

Piezas de los Archivos G.Lucas distribuidas en algunas de las 33 salas de Lucas Museum of Narrative Arts, en Los Ángeles.

“Las imágenes son una herramienta poderosa que ayuda a comprender las cosas. En este caso, el arte nos ayuda a percibir la importancia de la comunidad, de estar unidos a los demás y de comprometernos con algo que trasciende nuestra propia individualidad. Perdonar. Trabajar. Hacer lo necesario para construir un mundo”, explica Lucas.

Lo que parece un templo moderno es el hall de acceso del Lucas Museum of Narrative Arts, el museo de George Lucas y su mujer, la productora Mellody Hobson; ambos en la inauguración para el público (ctro.).

“Tenemos imaginación que es la única magia que poseen los seres humanos y de la que carece la mayoría de los demás animales. Y es precisamente gracias a este don que podemos imaginar cosas positivas. (...) Y por eso quería construir un museo: porque el arte narrativo crea grupos de personas con un sistema de creencias común, y ese sistema de creencias común les permite trabajar juntos en lugar de matarse entre sí”, destacó George Lucas en casi todas las entrevistas en el marco de la inauguración.