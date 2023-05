El protagonista de 'Succession' revela el trágico final de la serie que se descartó

La serie Succession tuvo su último capítulo pero las réplicas a ese décimo episodio se siguen acumulando con comentarios en redes sociales y análisis de youtubers. También se suma la ”explicación oficial” del desenlace en boca de Jesse Armstrong –creador de la serie–, y del director Mark Mylod, quien completa esa dupla.

También Jeremy Strong –Kendall Roy, uno de los cuatro hijos de Logan Roy–, habló de dos escenas donde el personaje le ganó al actor. Esto es debido a que tuvo esos “momentos de trance” que los artistas definen como “seguir el método”, en alusión a la técnica creada por maestro de actuación Lee Strasberg.

De esos dos momentos que Jeremy “Kendall” Strong corporiza en el último episodio de Succession , uno quedó y puede verse; el otro, se eliminó del montaje final. El primero tiene que ver con lo que sucede en la secuencia con un licuado imbebible que le preparan sus hermanos, Roman y Shiv, interpretados respectivamente Kieran Culkin y Sarah Snook.

Replicando un juego de la infancia, ellos preparan la “bebida para un rey” para brindar por la decisión de que Kendall fuera “bendecido” por su hermana y su hermano, para ser la cara de ese trío ante la amenaza corporativa inminente y, finalmente, convertirse en el CEO del emporio creado por el padre de todos ellos. Cuando los hermanos terminaron ese batido intragable, Shiv incluso “lo saliva”. Y Jeremy Strong, que debía simular bebérselo, le admitió a Deadline que efectivamente se lo tomó.

Y el "momento en trance" , ese en el que Jeremy Strong relata, se dejó llevar por lo que él literalmente sentía y creía haría su personaje Kendall Roy, sucede en la escena final cuando éste se detiene a contemplar el río Hudson y el horizonte sentado en banco de plaza del Battery Park, en Manhattan. “Miré esas olas y había tanto viento ese día y hacía tanto frío…y se oía cómo un pedazo de metal golpeando contra algo. Era un sonido terrible y no podía soportarlo”, explicó Strong. “Entonces me levanté de donde estaba sentado, me acerqué poco a poco hacia la baranda y me subí. No sé qué pretendía hacer pero el actor que interpreta a Colin (el guardaespaldas) me vio subir, corrió hacia mí y me frenó”.

Ese “trance” fuera de guión no quedó en la edición final, aunque pudo haber sido una opción. “Estoy seguro que la decisión de Jesse (Armstrong, creador de Succession) fue mejor”, dijo Strong.

Pierre Froidevaux

PF / EI / ED