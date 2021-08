Juan Carlos I: su año en el exilio y el miedo a ser llamado "ladrón" si regresa

El rey emérito de España Juan Carlos I cumple un año fuera de su país. Aunque la familia real prefiere evitar la palabra “exilio”, el ex monarca se encuentra en Abu Dabi desde el 3 de agosto de 2020 y no tiene intenciones de regresar.

“Teme que si lo hace todos lo llamen ladrón”, aseguró en las últimas horas Julio Ayesa, su amigo desde la infancia y reconocido en España por ser un importante relacionista público desde la década de 1970.

Juan Carlos I y su hijo Felipe, el actual rey de España.

A poco de cumplirse un año de la salida de Juan Carlos I de España, Ayesa decidió hablar con el programa televisivo Sálvame y allí reveló que el rey emérito continuará en Abu Dabi y su familia no tiene planes para que retorne a Europa.

El exilio de Juan Carlos I se gestó luego de informarse que estaba siendo investigado por varios delitos relacionados a la corrupción y la evasión por una cifra millonaria. Y para evitar que su hijo Felipe, el actual rey, recibiera críticas por eso, optó por dejar España a principios de agosto del 2020.

Juan Carlos y Julio Ayesa, su amigo desde la infancia y reconocido en España por ser un importante relacionista público.

En un primer momento se habló de un posible viaje a República Dominica pero luego de una semana sin conocer su paradero se descubrió que estaba en Abu Dabi. Actualmente reside en una exclusiva villa en la isla Zaya Nurai y es invitado de honor de la familia real de Emiratos Árabes.

Juan Carlos I y su situación en Abu Dabi

Por la cantidad de meses que lleva el rey emérito de España en Abu Dabi ya puede tener su residencia fiscal allí. Sin embargo, en los últimos meses intentó solucionar su cuestión legal en España y eso fue interpretado como un intento de regresar.

El rey Juan Carlos abandonó a Sofía, dejó una carta y un adiós para todos

Hasta el momento, Juan Carlos (83) pagó alrededor de cinco millones de euros a Hacienda española para regularizar su caso. El organismo estatal recibió el pago (que se efectuó con dinero dado por amigos del rey emérito) pero continúa con la causa en su contra.

Distintos familiares lo han visitado en Abu Dabi y hasta se habló de su vuelta a Europa en la Navidad. Según trascendió, Juan Carlos tiene intención de finalizar su vida en España pero hasta que no concluyan las investigaciones permanecerá fuera del país.

El rey emérito y su relación con Corinna

Otro de los escándalos que rodean a Juan Carlos es el supuesto amorío con Corinna Larsen, quien era su asistente. Más allá de serle infiel a la reina Sofía, el ex monarca cometió otras indiscreciones como darle a Larsen U$S 100 millones.

Juan Carlos y Corinna Larsen, su ex asistente y con quien habría tenido un amorío.

Si bien Juan Carlos le pidió que regresara el dinero, eso no sucedió y su ex amante pasó a ser su enemiga. Tanto, que lo demandó por espionaje y acoso y solicitó en el Tribunal de Justicia de Londres que no se pueda acercar a 150 metros de ella o alguna de sus propiedades.

Larsen también asegura que los servicios de inteligencia españoles la vigilan e incluso pidió ser indemnizada por esa acción ilegal. "Juan Carlos I se propuso influir en sus exmaridos, su hija, su hijo y muchos de sus amigos alegando que la demandante le había robado y no era de fiar", señala la denuncia. Y agrega al respecto: “Además, el rey emérito difamó a Larsen diciendo que no es una persona leal y que no se puede confiar en ella”.

AJ / ED