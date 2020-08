Juan Carlos I en el exilio: siete días sin familia y sin destino

Una semana pasó desde que Juan Carlos I anunció que abandonaba España. Envuelto en una investigación por corrupción, el ex monarca emitió una carta donde aseguró que su decisión tenía como objetivo no cargar a su hijo, el actual rey Felipe VI, con ese peso. Siete días pasaron desde entonces y aún no queda del todo claro cómo salió del país o hacia dónde se dirigió.

La versión más fuerte es que Juan Carlos se encuentra en Abu Dabi. Su amigo Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero del Emirato, lo habría ayudado para que tomara un jet privado desde París a Vigo y de allí hasta sus dominios. Además, el medio ABC de España indicó que lo hospedaron en un lujoso hotel donde se encuentra estable y resguardado de lo más de 40 grados de temperatura actual.

Sin embargo, en ningún momento los medios aseguran con total certeza que se encuentre allí. En las últimas horas apareció una foto donde se lo ve bajando de un avión y se indica que es el aeropuerto de Abu Dabi pero en la imagen nada demuestra que así sea. En las notas aún reina el condicional y se esperan más evidencias del viaje. Todo esto tiene una explicación: la familia real no quiere dar ningún dato sobre su paradero y, por el momento, no han filtrado información a la prensa. Por lo tanto, el hombre de 82 años podría estar en Abu Dabi pero también podría haber volado hacia otro destino.

Lo que sí es certero es que Juan Carlos está solo o, por lo menos, sin su familia. Su esposa, la reina emérita Sofía, no fue con él y el resto de los integrantes de la familia real también se quedaron España. El ex rey estaría acompañado de un grupo pequeño de amigos y asistentes que lo ayudan en el día a día. Por otro lado, tiene varios allegados en distintos países del mundo por lo que se espera que no permanezca en un solo lugar y continúe volando.

