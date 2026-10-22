Judi Dench reveló que la pérdida de visión ya no le permite actuar ni leer

Judi Dench aseguró que el deterioro de su visión le impide volver a actuar en teatro y en cine, además de leer y reconocer rostros. La intérprete británica, de 91 años, habló este jueves 22 de octubre en el programa Today, de BBC Radio 4, sobre las limitaciones que enfrenta por la degeneración macular relacionada con la edad, cuyo diagnóstico hizo público en 2012.

Durante la entrevista con la periodista Emma Barnett, la ganadora del Oscar describió de manera directa su situación: “Ya no puedo hacer una obra. Ya no puedo hacer una película. Ya no puedo leer”, expresó, en declaraciones recogidas por The Guardian.

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Su testimonio da cuenta del avance de una dificultad visual que condicionó progresivamente su actividad profesional. Durante años, Dench recurrió a distintas formas de aprender sus textos para continuar trabajando, incluso cuando leer los guiones por sus propios medios se volvió cada vez más complicado.

Judi Dench y la pérdida de visión: cómo afectó su carrera

En 2014, la actriz ya había reconocido que tenía problemas para leer, aunque entonces manifestaba su intención de seguir trabajando mientras le fuera posible. Con el tiempo, las dificultades también alcanzaron su capacidad para desenvolverse en los espacios de rodaje.

En 2023, explicó que ya no podía ver en los sets y que necesitaba la ayuda de amigos para estudiar los guiones. Ellos le transmitían los diálogos y ella los incorporaba mediante la repetición, una alternativa que le permitía aprender sus intervenciones sin depender de la lectura.

Las declaraciones actuales muestran hasta qué punto se redujeron esas posibilidades. Dench señaló que ya no puede realizar una película ni una obra teatral, después de una trayectoria de más de siete décadas que combinó escenarios, producciones cinematográficas y personajes de reconocimiento internacional.

Las dificultades para reconocer caras y salir sola

Las consecuencias de la pérdida de visión también atraviesan sus relaciones cotidianas. Dench contó que en ocasiones se acerca a personas equivocadas e intenta saludarlas con un abrazo antes de advertir la confusión. Durante la conversación radial, le explicó a Barnett que tampoco podía distinguir su rostro.

La autonomía fuera de su casa es otro de los aspectos afectados. En 2025, había revelado que ya no podía salir sola porque temía tropezar, chocar contra objetos o caerse. La necesidad de estar acompañada se sumó así a las restricciones que ya experimentaba en el trabajo.

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En la entrevista también habló de la tristeza que le produce no poder apreciar ciertos detalles de la naturaleza. Recordó que le habían comentado lo extraordinaria que había sido la floración de las campanillas azules, pero ella no había logrado ver ninguna. Para reconstruir el paisaje de sus árboles, explicó, combina lo que recuerda con aquello que todavía alcanza a distinguir.

Qué es la degeneración macular relacionada con la edad

La degeneración macular relacionada con la edad, conocida como DMAE, afecta la mácula, una zona de la retina necesaria para la visión central nítida. Su deterioro puede dificultar actividades como leer, identificar caras o realizar tareas que requieren observar detalles, según el Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos.

La evolución varía entre personas: en algunos casos avanza lentamente y en otros lo hace con mayor rapidez. El organismo aclara que la enfermedad no provoca por sí sola una ceguera total, aunque la pérdida de visión central puede limitar considerablemente la vida diaria.

En su relato, Dench puso el foco en esas consecuencias concretas: no poder leer un texto, distinguir a quien tiene enfrente o desplazarse sola con seguridad. Son dificultades que, según explicó, modificaron tanto su relación con la actuación como sus rutinas personales.

Shakespeare, una pasión que permanece

A pesar de las limitaciones visuales, Dench conserva su entusiasmo por los sonetos de William Shakespeare. Durante la charla destacó la capacidad del dramaturgo para expresar sentimientos humanos mediante palabras sencillas y un ritmo que ella relaciona con los latidos del corazón.

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Ese vínculo tiene un lugar central en su recorrido artístico. Entre los personajes shakesperianos que interpretó sobre el escenario figuran Julieta, Lady Macbeth y Cleopatra. Su admiración por esos textos permanece aun cuando ya no puede acercarse a ellos a través de la lectura.

La conversación se produjo antes de la publicación de sus memorias, Is It Too Late to Make a Run for It?, escritas junto al director teatral Brendan O’Hea. El libro constituye un nuevo proyecto de una artista cuya carrera se extendió durante más de setenta años.

Dench ganó un Oscar por su interpretación de Isabel I en Shakespeare apasionado y alcanzó una enorme proyección internacional como M, la superior de James Bond, personaje con el que apareció en ocho películas de la saga. Ahora, al describir las limitaciones que le impone la pérdida de visión, mantiene presente una de las grandes pasiones de su vida: la poesía de Shakespeare