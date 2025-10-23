Kim Kardashian se vistió de 'Miss Incógnito' y opacó a Kendall Jenner, Haily Bieber y Kaia Gerber

Otra vez lo hizo de nuevo. La primera fue en la Gala del Met 2021, en Nueva York; y esta vez, en la gala del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles. Kim Kardashian ingresó a al fiesta con un vestido color piel, con un corset más que ajustado, un collar barroco, y con su cabeza totalmente cubierta.

Glenn Martens y su modelo en desfile de Maison Margiela; y en la gala, llevado por Kim Kardashian.

Con caminar y posar ante las cámaras sin tener que dibujar sonrisa alguna, Kim Kardashian se aseguró que los medios de prensa en todos sus formatos, replicaran su presencia. Así, opacó y dejó en segundo plano a famosas –y a fashion influencers– como su hermana Kendall Jenner, Kaia Gerber, Hailey Bieber, y Cara Delevingne. En la Gala del Met de 2021, Kim Kardashian fue mucho más radical y se vistió –literalmente–de pies a cabeza de color negro con un diseño exclusivo de Balenciaga, una de las marcas de la que ella es fan y a veces, embajadora.

¿Quién es el diseñador que convenció a Kim Kardashian de ser 'Miss Incógnito' en una gala?

El efecto marquetinero colateral que provocó Kim Kardashian en la gala de Los Ángeles fue potenciar Artisana, la primera colección de alta costura que Glenn Martens presentó –en julio de este año– para la firma francesa Maison Margiela. Además, coincide con el inminente lanzamiento que H&M hará de una colección cápsula de este diseñador belga.

(De izq. a der.) Cara Delevingne, Jenna Ortega y Kaia Gerber.

“Cuando se publicó el desfile de alta costura de (Maison) Margiela, vi el vestido y pensé: ‘Me parece que es muy skimsy’”, dijo Kim Kardashian al ingresar a la gala del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por “muy skimsy” se refiere al concepto de moda que ella tuvo para crear su propia marca, Skims.

"Los amantes", el cuadro de René Magritte que habría inspirado a Glenn Martens su colección para Maison Margiela.

Irreverencia y elegancia son dos palabras que se repiten en las crónicas del desfile de alta costura que en julio último presentó en París, como nuevo diseñador de la firma Maison Margiela. También hubieron críticas respecto de que las y los modelos caminaran la pasarela con la cabeza cubierta tal como lo hizo Kim Kardashian.

(De izq. a der.) Patti Scialfa y Bruce Springsteen; Kendall Jenner y Hailey Bieber; Billy Crudup y Naomi Watts.

Por una lado, la pasarela siempre es show, en la vida real –por cierto las galas no lo son–, las personas reversionan lo propuesto por la moda. Por el otro, se hizo una asociación entre la forma en que Glenn Martens cubrió las cabezas de la modelo con “Los amantes”, un famoso cuadro de René Magritte (1898-1967), pintor que como el diseñador nació en Bélgica. Esa asociación fue meramente visual porque fue un hecho trágico y personal el que motivó a Magritte a pintar esa obra.

(De izq. a der.) Lucy Liu, Kirsten Dunst, y Demi Moore, en la gala del Museo de Academia de Cine, en Los Ángeles.

“El trabajo de Glenn Martens fusiona la diversión con la precisión, la fluidez con lo estructural, y la excentricidad con la elegancia, abrazando las contradicciones como una fuente de fortaleza”, describe H&M al diseñador belga. “La filosofía de diseño de Martens se basa en la transformación y la multiplicidad: sus prendas están en cambio permanente, resistiendo las limitaciones convencionales. En su atelier, la moda se convierte en una búsqueda intelectual y en una experiencia emocional, de alguna manera radical, romántica y al mismo tiempo, ultramoderna”.