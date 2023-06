El pasado 30 de mayo, la princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank dieron la bienvenida a su segundo hijo. Sin embargo, la noticia se conoció el lunes 5 de junio en las redes sociales oficiales de su alteza real.

“Jack y yo queríamos compartir la noticia de que teníamos a nuestro pequeño, Ernest George Ronnie Brooksbank... a las 8.49 pesando 7.1 libras”, aseguró la pareja en su cuenta oficial de Instagram. “Lleva el nombre de su tatarabuelo George, su abuelo George y mi abuelo Ronald”, continuó Eugenia, haciendo así referencia al Rey Jorge VI, abuelo de la Reina Isabel II, George Brooksbank, padre de Jack Brooksbank, fallecido en noviembre de 2021 a los 72 años, así como a Ronald Ferguson, padre de Sarah Ferguson.

En cuanto a Ernest, el nombre con el que se conocerá al niño, se estipula que es de gusto personal, como en recuerdo a Ernest de Sajonia-Coburgo-Gotha, hermano del Príncipe Alberto, antepasado de Eugenia de York.

La princesa Eugenia de Inglaterra dio a luz a su segundo hijo. Fuente: @princesseugine

El recién llegado ocupa el puesto 13 en la línea de sucesión al trono, empujando al príncipe Eduardo al puesto 14. El Palacio de Buckingham sostuvo: “La princesa Eugenia y el señor Jack Brooksbank están encantados de anunciar la llegada segura de su hijo, Ernest George Ronnie Brooksbank".

No obstante, Ernest no será reconocido con un título y, según las reglas establecidas por Jorge V en 1917, no tiene derecho a ser llamado Su Alteza Real. Tanto la Princesa Eugenia, de 33 años, quien ostenta el título de Su Alteza Real, como Jack, de 37 años, tienen empleos fuera de la Familia Real y no desempeñan funciones oficiales. Se espera que sus hijos sigan el mismo camino y no asuman roles de carácter real.

El anuncio de princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank sobre la llegada de su segundo hijo

A principios de este año, Eugenie y Jack emocionaron a sus seguidores al anunciar en Instagram que esperaban otro bebé. La foto que compartieron mostraba a su hijo August besando la barriga de su madre mientras ambos reían.

La orgullosa abuela, Sarah, duquesa de York, también expresó su alegría en las redes sociales al publicar una foto tierna de August saltando en charcos con un pequeño impermeable amarillo. El pie de foto decía: "¡Compartirás charcos, Augie! Excelentes noticias, querida abuela... Estoy profundamente agradecida".

La princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank junto a su primer hijo. Fuente: @princesseugine

Además, el Palacio de Buckingham anunció la noticia de manera más formal con una breve declaración: "La princesa Eugenia y el señor Jack Brooksbank se complacen en anunciar que esperan su segundo hijo este verano". La familia está emocionada y August está entusiasmado por convertirse en hermano mayor.

La historia de amor de la princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank

La Princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank se conocieron en 2010 durante unas vacaciones de invierno en Verbier, Suiza. Fue en ese momento cuando Eugenia, junto a su hermana y su madre, tuvo la oportunidad de cruzarse con Jack, quien tenía 24 años en ese entonces. Durante una entrevista con la BBC, Eugenia reveló que se enamoraron instantáneamente, describiendo su encuentro como "amor a primera vista".

La princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank . Fuente: @princesseugenie

Estas declaraciones fueron confirmadas por fuentes cercanas a la pareja, quienes destacaron la fuerte atracción que existió desde el primer momento y cómo apenas se separaron desde entonces. Parece que Jack Brooksbank y Eugenia de York están destinados el uno para el otro.

El 22 de enero de 2018, la Casa Real anunció el compromiso de la pareja, revelando que se habían comprometido a principios de ese mes en Nicaragua. La noticia fue recibida con emoción por la Princesa Eugenia de York, quien confesó estar en una nube y no poder dejar de llorar durante una entrevista en The One Show.

La princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank . Fuente: @princesseugenie

Poco después del anuncio, la pareja concedió su primera entrevista conjunta en la que el espectacular anillo de compromiso se convirtió en el centro de atención. El anillo presentaba un zafiro rodeado de diamantes, cuyo diseño parecía estar inspirado en la joya que la madre de Eugenia había recibido en el pasado del Duque de York. Se estima que el valor del anillo rondaba los 140.000 dólares.

El 12 de octubre de ese mismo año la pareja contrajo matrimonio Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor y la boda respetó los requisitos del protocolo que demandaba la corona junto a mirada de 850 espectadores. Durante la ceremonia, Jack pronunció un discurso tan emotivo que hizo que el príncipe Andrés se levantara de su asiento y rompiera el protocolo para abrazarlo mientras hablaba. Fue un momento lleno de ternura y cercanía entre los recién casados y la familia real.

La princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank . Fuente: @princesseugenie

Cerca de su segundo aniversario, en 2020, la pareja anunció que estaban esperando su primer hijo con una simpática foto y un mensaje en el que afirmaban que el primer nieto o nieta del príncipe Andrés y Sarah Ferguson nacería a principios de 2021.

JCCL. /fl