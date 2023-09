Lady Di: aparecen audios inéditos en donde desprecia a Carlos y expone el odio a su madrastra

En los años 90, Lady Di registró sus pensamientos y emociones más personales en cintas de audio destinadas al escritor Andrew Morton. Este último utilizó el material para escribir uno de los libros más exitosos sobre la princesa titulado 'Diana: Her True Story'. Parte del contenido se dio a conocer en 2017 a través del documental 'Diana: In Her Own Words'. Sin embargo, ahora se conocieron nuevos fragmentos nunca antes escuchados. Estos extractos serán presentados en un próximo documental que se estrenará a principios de 2024, sirviendo como continuación de la producción de 2017.

Según Daily Mail, en las grabaciones de audio se puede escuchar a Lady Diana compartiendo detalles personales adicionales sobre el príncipe Carlos y discutiendo su tensa relación con su madrastra, Raine Spencer.

Tom Jennings, el productor de ambos documentales, compartió sus observaciones en una entrevista con ABC: "Cuando se estrenó la primera película, la gente quedó asombrada porque nunca antes habían tenido la oportunidad de escuchar a Diana expresarse de esta manera".

Jennings también agregó: "Este estilo de narración es extremadamente auténtico y genuino, lo que lo convierte en la representación más cercana a la verdad posible, sin interferencias. Es esencial, como parte del legado de Diana, que más personas tengan acceso a estas grabaciones". La princesa dejó registradas siete horas de audio mientras aún estaba casada con el entonces príncipe de Gales. En una de las grabaciones, Diana menciona que el príncipe Carlos le hizo un comentario a Raine Spencer durante el bautizo del príncipe Harry en 1984.

"Estamos muy decepcionados porque queríamos una niña". Según Lady Di, esta le contestó. “Deberías darte cuenta de que tienes suerte de tener un hijo. Desde ese día, Carlos le cerró las puertas. Eso es lo que hace cuando alguien le responde”.

Entre los audios divulgados se conoció uno en donde manifestaba el odio de Diana hacia su madrastra, con quien su padre John se había casado en 1976 después de que su madre, Frances, se fuera de la casa. Los padres de Diana se divorciaron en 1969 cuando tenía solo seis años.

Diana y sus hermanos nunca aceptaron completamente a Raine en la familia. En las cintas, se escucha a Diana decir: "Estaba tan enojada. Le dije: 'Te odio mucho. Si supieras cuánto te odiamos todos por lo que has hecho. Has arruinado la casa, has gastado el dinero de papá'. Dije todo lo que pude y Raine dijo: "No tienes idea de cuánto dolor le hizo pasar tu madre a tu padre. Le dije: '¿Dolor, Raine? Esa es una palabra con la que ni siquiera sabes cómo identificarte. En mi trabajo y en mi rol, veo a la gente sufrir como nunca antes lo has visto. ¿Y a eso lo llamas dolor?' Le dije: "Tienes mucho que aprender"”.

La divulgación de estos audios aparecen apenas una semana antes del primer aniversario de la muerte de Isabel II y un día después del vigésimo sexto aniversario del fallecimiento de Diana en un trágico accidente automovilístico. La revelación parcial del contenido de las cintas en 2017, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la muerte de Diana, generó una intensa controversia entre algunos de los amigos y allegados de la princesa, quienes consideraron que divulgarlas era una violación de su privacidad.

El hermano de Diana, Lord Charles Spencer, afirmó que las cintas eran propiedad de la familia y emprendió una larga batalla legal para evitar su difusión pública. Sin embargo, las cintas fueron devueltas al instructor vocal de Diana, Peter Settelen, a quien los tribunales reconocieron como el legítimo poseedor de los derechos de autor.

