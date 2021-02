Larry Flynt murió a los 78 con el sueño de Trump fuera del poder

Larry Flynt falleció a los 78 años. Conocido como “el rey de la pornografía”, fue el fundador de la controversial revista Hustler. También conocida por ser la contracara de su principal competidora en ese rubro, la revista Playboy. Quizá la diferencia central entre una y otra fue que Flynt se animó a desnudos completos, mientras que la mítica publicación de Hugh Hefner tenía un límite y no publicaba desnudos totales de sus “conejitas”.

Fuera de esto y de los imperios que tanto Hefner y Flynt construyeron en torno a sus publicaciones, este último tenía un costado que no temía hacer público. Eso lo llevó a convertirse en un gran opositor de Donald Trump durante los últimos años y llegó a ofrecer US$ 10 millones a quien aportara información que sirviera para sacar al ahora ex presidente de la Casa Blanca. El 15 de octubre de 2017 Larry Flynt publicó el anuncio en The Washington Post. “A cambio de cualquier información relevante que lleve al impeachment y saque de su oficina a Donald Trump”, se podía leer en la página del diario. Cualquier persona podía aportar un dato que incriminara al mandatario en actos violentos, abusos o estafas y así podría llevarse esa suma de dinero a su casa.

El impeachment que intentó Flynt en 2017 no fue exitoso: no logró información alguna válida como para que se lo iniciara. Recién en febrero de 2020 se le hizo el primero y salió absuelto; el segundo está en pleno proceso. Por eso, Flynt celebró el triunfo de Biden en 2020 y la confirmación del inicio del segundo impeachment.