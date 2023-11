La gira internacional que Martín Bossi comenzó en Miami está en su fase europea. El artista argentino hizo una función doble en el Laughter Lounge, en Dublin (Irlanda), y luego actuó con una sala desbordada de público en el Conway Hall, de Londres.

¿Por qué dicen que Martín Bossi es el showman argentino?

Como suele hacer tanto en Argentina como cuando viaja, la estadía en Londres estuvo acompañada por un video que subió a sus redes. Allí, mate y termo en mano, Martín Bossi –como él mismo–, mantiene una conversación con un taxista mientras recorre la capital británica. Maradona, Messi, Gardel y tango son palabras que utiliza Bossi para explicar su ADN argentino y, por supuesto, “pasa el chivo”, es decir menciona su espectáculo en el Conway Hall, y las fechas de la etapa ibérica de su gira internacional. Y es que cuando Martín Bossi llegue a España, le espera un recorrido con su espectáculo por Alicante, Málaga, Sevilla, Barcelona, y Madrid.

En el video promocional que grabó en Londres, Martín Bossi resume al taxista, que su performance en el escenario es una combinación. “Stand up, canto….¿viste Jerry Lewis? Bueno, eso no es!", explicó con su característico humor. Antes de su gira internacional, el cómico le dijo a Juan Manuel Domínguez para Diario Perfil: “Hay algo que se llama comedia, stand-up, música, momento: es una celebración, un hecho cultural muy lindo, hay gente muy joven, hay músicos de mi edad. Es una comunión muy grande. No es un show para cualquiera… Digo, si te querés ‘entretener’, tenés muchos espectáculos para ver. El nuestro es para reírte, y ver qué te queda, cómo te pega, vamos a abrir los ojos en conjunto. Sin verdades, porque yo no vengo a decir verdades, vengo, sí, a hacer preguntas”.

¿Qué es el humor para Martín Bossi?

A su regreso, Martín Bossi comienza a completar los detalles del nuevo espectáculo que con producción de Carlos Rottemberg, Ezequiel Corbo, Federico Hoppe, Luis Penna y Diego Djeredjian estrenarán el 27 de diciembre en Mar del Plata. Sí, en ese espacio que, dijo Bossi a Perfil, “es para mí una religión". "Lo más parecido a una misa es el teatro. Hay gente, un pastor, alguien en el centro. Los teatros tienen mucho de religión. Si yo salgo de mi casa y sé que a la noche voy a hacer teatro, para mí es todo un acierto. En el teatro me siento en el lugar adecuado, y el mundo hoy a mí, personalmente, siento que me ofrece muy poco. La verdad que poder comunicarme en persona con la gente es el lugar donde quiero estar”, concluyó.

