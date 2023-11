Twitter (X) bloqueó la cuenta de las Swifties anti-Javier Milei

La llegada de Taylor Swift al país es un acontecimiento que parecía reducido a la esfera del entretenimiento; pero cobró un tinte político. “Como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país”, tuiteó parte del fandom local de Swift. “Milei es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. Milei es Trump”.

Siguiendo su legado (el de Swift), y ante el peligro que representa el candidato de LLA, principalmente para las mujeres y las diversidades, el 19 de noviembre NO lo vamos a votar”. PERFIL habló con Macarena, economista y una de las que tomaron la voz por quienes suscriben a esa declaración prebalotaje. Vale aclarar que, por el tono de las agresiones recibidas en redes, tanto ella como la mayoría de los que suscriben a comunicado, no usan sus nombres completos.

—¿Qué balance hicieron de esta postura?

—Tuvimos muchísima repercusión, en su mayoría positiva, y es con lo que nos queremos quedar. Obviamente, también tuvimos respuestas muy violentas y muy misóginas pero no es nada que nos sorprenda de parte de los seguidores de Javier Milei.

—¿Por qué esa cuenta no funciona más?

—Nos la suspendieron desde X (Twitter). Fue de la nada, no tuvimos ningún tipo de aviso ni de advertencia. Yo manejo la cuenta, y un día me encontré con que estaba suspendida permanentemente. Cuando apelamos nos mandaron un correo a la cuenta de Twitter, pidiéndonos más información. Respondemos y nos dicen que no pueden confirmar que seamos nosotros los dueños de la cuenta, cuando ese mail es el que está en la misma. Y así nos cierran el caso y no podemos hablar con nadie, no tenemos forma de seguir con el pedido de recuperación. Ahora estoy bastante resignada, creo que no la vamos a poder recuperar.

—¿Tuvieron apoyo de otros clubes de fans?

—Sí, el de BTS en Argentina. Igual, no es tan normal hoy que existan los clubes de fans oficiales; en general, hablamos de grupos. También con los de Miley Cyrus y los Rollingas. Algunos grupos de Taylor nos agradecían por decir lo que ellos necesitaban escuchar y estaban esperando. En menos de una semana pudimos organizarnos para llevar adelante actividades para hablar del peligro que representa Javier Milei.

—¿Cuántas son en el grupo?

—Unas ciento cincuenta personas: un grupo de mujeres y disidencias que son fanáticas de Taylor y que queremos hablar de política local. Tuvimos bastante apoyo y está creciendo mucho por la voluntad de profundizar todavía más en todo esto.

—¿Cómo fue la dinámica que armaron?

—Decidimos sacar el comunicado y creamos una cuenta particular porque nos parecía que era más fuerte; y además para preservar nuestra identidad. En particular, como ya mencioné un par de veces en entrevistas y en Twitter, soy economista. Así que ya tuve en mi cuenta personal algunos insultos y bastante respuesta negativa, con mucha violencia, de los seguidores de La Libertad Avanza, con lo cual ya sé cómo actúan y cómo son. Por eso creamos la cuenta que X nos cerró.