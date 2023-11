Travis Kelce es figura del fútbol americano y novio ‘zoolander’ de Taylor Swift

A días del primero de los tres conciertos que Taylor Swift dará por primera vez en Argentina, cada aspecto de su vida genera un interés cotidiano –sobre todo en sus seguidores–, potenciado por el reciente lanzamiento de la reversión de 1989 Taylor’s Version. En este contexto, su romance con Travis Kalce, por supuesto, no es la excepción. Sobre todo por la importancia que sus historias de amor tuvieron para la composición de muchas de sus canciones.

El nombre de Travis Kelce pasaría inadvertido en Argentina si no fuera por Taylor Swift. Él es un jugador de fútbol americano, actividad que la mayoría de los argentinos puede ver como una combinación entre fútbol y rugby. Solo, una vez por año, cuando se juega el Super Bowl, este deporte reviste un interés adicional por los artistas que elige para el show que se hace con tal fin, y por las cifras millonarias que se pagan por los segundos de publicidad.

Con música propia. En ese universo tan norteamericano, Travis Kelce es una de sus superestrellas. Desde 2013, cuando fue seleccionado desde el draft –proceso que se usa en los Estados Unidos para asignar jugadores elegibles a los equipos– juega en los Kansas City Chiefs. Durante un tiempo de quarterback y ahora se posiciona como tight end. En líneas generales, esto se traduce así: antes Travis hacía los pases y ahora los recibe, para terminar, anotando los puntos. Este rol, el de finalizar las jugadas, es el que le dio mayor visibilidad. Sumada a esa circunstancia, está la firma que el jugador le imprimió a sus anotaciones: cuando las realiza de local, en el Estadio Arrowhead, suena Fight For Your Right (To Party), de los Beastie Boys. En 2020 y en 2023, Kelce consiguió con su equipo el objetivo máximo: ganar el Super Bowl.

De rumor a romance. Bailes, música y una forma de ser enérgica y desfachatada lo fueron posicionando como una especie de ídolo popular en Estados Unidos. Los rumores del romance habían empezado el 24 de septiembre de este año, cuando Taylor Swift fue al partido que el equipo de Travis disputó de local contra Los Bears de Chicago.

A partir de ahí, las especulaciones en torno a un potencial romance empezaron a crecer. Obviamente, el impacto en la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) fue inmediato, como cada baldosa que pisa Swift: el partido Chiefs-Bears convocó a la mayor cantidad de espectadores de ese fin de semana y las ventas de camisetas de Kelce aumentaron un cuatrocientos por ciento.

Además, desde la aparición de la cantante se documentó un aumento en las ventas de entradas para los partidos locales del equipo de su novio. Y esos buenos humores tuvieron un correlato en la cancha: con la presencia de Taylor, Los Chiefs no venían perdiendo de local, lo que, como es de esperar, incrementó el amor por la cantante del lado de los de Kansas. El problema es que Taylor está de gira y no puede ir a todos los partidos del equipo de su novio. Y pasó lo peor: la semana pasada ella estuvo ausente y los Chiefs perdieron contra los Broncos de Denver por 24-9. El propio Travis la pasó mal, de hecho: la defensa de los Broncos no pudo anotar la conversión más importante del deporte –que además es su especialidad–el touchdown.

Deporte y moda. Travis Kelce tiene una cuenta de Instagram muy activa. De manera constante sube fotos con looks osados, y otros que parecen responder de manera bastante fidedigna a los lineamientos de la moda con prendas y accesorios de marca como Louis Vuitton y Versace.

Esto de convertir en una pasarela constante los ingresos a los estadios, los descensos de micros o de aviones cuando se viaja para jugar en otras sedes, es una tendencia que sucede sobre todo entre los jugadores de la NBA y en algunos, como Travis Kelce, que revisten en el fútbol americano. Las marcas vieron que en esos momentos de traslados, los deportistas no están obligados a vestir el “uniforme” del equipo y con medidas anatómicos de modelos, lucen como tales y son arriesgados en las combinaciones de prendas y accesorios. Travis Kelce es un caso perfecto de esta combinación de moda y marketing.

A streamear. Y, paralelamente, se puso a streamear y con su hermano, Jason Kelce tiene un podcast, llamado New Heights, que milita en las Águilas de Philadelphia, otros equipo de fútbol americano. De hecho, algunas de las charlas que sube a su canal son parte de ese fraternal proyecto. En la última, se los ve con un tono muy cómplice, evocando un recuerdo de infancia. Entre risas y un pasado en común, la carismática camaradería de los hermanos Kelce resalta en el video que, como casi todo lo que Travis sube a su cuenta que tiene más de cuatro millones de seguidores.

Además, Travis tiene una línea de ropa, Tru Kolors, y una fundación benéfica, llamada 87&Running, para niños en riesgo de exclusión. “Nuestra misión es empoderar a los jóvenes desfavorecidos para que alcancen el éxito brindando recursos y apoyo a sus comunidades y cultivando su talento en las áreas de educación, negocios, atletismo, STEM y las artes”, se describe en el sitio web de la fundación.

Habrá que ver cuál es el futuro de la pareja, mientras el público argentino, que poco sabe de fútbol americano, se prepara para la llegada de Taylor Swift.