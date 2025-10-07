Matthieu Blazy: el diseñador ‘in-house’ que despega en Chanel

El nombramiento de Matthieu Blazy como Director Artístico de las Actividades de Moda de Chanel a finales de 2024 marcó un punto de inflexión histórico para la maison francesa. Tras la salida de Virginie Viard, Blazy, un diseñador franco-belga de 40 años con un currículum estelar pero un perfil bajo, fue la elección para inyectar una “nueva chispa” en la venerable casa. Se trata del primer fichaje externo desde Karl Lagerfeld en 1983, un movimiento que simboliza tanto respeto por la herencia como audacia por el cambio.

Barron Trump ya tiene US$ 150 millones: sus apuestas en cripto lo hicieron más rico que su madre

Nacido en París en 1984, Matthieu Blazy creció rodeado de arte y pensamiento. Su padre, experto en arte, y su madre, historiadora, cultivaron en él una sensibilidad por la historia y la estética. Su educación en La Cambre, la reconocida escuela de diseño de Bruselas, moldeó su rigurosidad conceptual y técnica. En ese entorno académico aprendió que una prenda debía ser tanto una idea como una ejecución perfecta, un principio que hoy guía su visión de la moda como un diálogo entre lo artesanal y lo moderno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De Raf Simons a Margiela: el ascenso de un talento oculto

Blazy inició su carrera en el estudio de Raf Simons, en moda masculina, donde destacó rápidamente por su dominio de las proporciones y la precisión en los patrones. Allí absorbió una visión arquitectónica del diseño que aún define su estética. Poco después, se unió a Maison Martin Margiela, donde trabajó en la línea Artisanal y el prêt-à-porter femenino, ambas centradas en la reinvención del oficio. Durante ese período de anonimato —un sello característico de la casa—, su talento se convirtió en un secreto a voces entre los insiders. Fue la legendaria crítica Suzy Menkes quien, en 2014, rompió el silencio y escribió: “No se puede mantener un talento así bajo la capa”.

La trayectoria de Blazy continuó ascendiendo en casas de renombre. En Céline, bajo la dirección de Phoebe Philo, perfeccionó su sentido de la elegancia contenida, contribuyendo a una estética de líneas puras y gestos inteligentes. Luego se trasladó a Nueva York para trabajar nuevamente con Raf Simons en Calvin Klein, al frente de la línea 205W39NYC. Esa experiencia le permitió comprender el mercado estadounidense y equilibrar la visión artística con la demanda comercial, consolidando su reputación como un diseñador culto, disciplinado y versátil.

Sean "Diddy" Combs ganó millones estando en prisión gracias al alquiler de su jet privado

El verdadero salto llegó en 2021, cuando Blazy fue nombrado Director Creativo de Bottega Veneta, tras haber colaborado discretamente junto a Daniel Lee. Su gestión redefinió el lujo contemporáneo con un enfoque centrado en la artesanía extrema. Blazy introdujo las piezas trompe-l’œil, elaboradas en cuero trabajado a mano que simulaban textiles como el denim o la franela. Su dominio técnico y su minimalismo sofisticado transformaron a Bottega en un fenómeno cultural, equilibrando herencia e innovación. Críticos de Financial Times y Business of Fashion destacaron su capacidad para “hacer que lo complejo parezca simple”, y su talento para crear ropa que respira tiempo, textura y permanencia.

Matthieu Blazy en Chanel: una nueva dirección creativa

En diciembre de 2024, Chanel anunció oficialmente su incorporación. Según The Guardian y WWD, la decisión fue impulsada por la CEO global Leena Nair y el presidente de moda Bruno Pavlovsky, quienes buscaban recuperar la audacia conceptual sin perder el aura clásica de la maison. Blazy asumió en 2025 con la misión de unificar la herencia de Coco, la teatralidad de Lagerfeld y la sobriedad contemporánea que marcó su era en Bottega.

Su debut, presentado en la Semana de la Moda de París primavera/verano 2026, fue descrito por Vogue UK como “una oda cósmica al oficio”. Bajo un domo del Grand Palais decorado con planetas suspendidos, el diseñador presentó un Chanel más terrenal y sensorial: tweeds reimaginados, faldas de plumas, bolsos metálicos y camisas inspiradas en Charvet. La crítica coincidió en que su primera colección equilibró la emoción escénica con el respeto por los códigos fundacionales.

Máxima: la serie que arrasa en la TV holandesa ya prepara su esperada segunda temporada

Más allá de la pasarela, Blazy propone una filosofía de permanencia y utilidad. Su visión de Chanel no se basa en el exceso, sino en la precisión: materiales nobles, sastrería emocional y prendas que envejecen con gracia. En sus palabras, recogidas por Le Monde, “la moda debe ser una forma de memoria, no solo de deseo”. Su enfoque, profundamente artesanal, responde a un cambio generacional que valora la autenticidad y la durabilidad.

Con Blazy al mando, Chanel entra en una etapa de renovación silenciosa, donde el lujo se mide por la inteligencia del diseño más que por el brillo. En la mirada de este artesano franco-belga se cruzan tres lenguajes: el rigor belga, la sensibilidad francesa y la visión global. Como dijo Suzy Menkes tras su debut: “Una estrella ha nacido en Chanel”.