"Máxima le ganó a Letizia por goleada", el lapidario comentario de una experta sobre el duelo de estilos

Los reyes Felipe y Letizia se encuentran en los Países Bajos tras iniciar su agenda de viajes de Estado para 2024. Partieron hacia Ámsterdam desde el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid el martes 16 de abril. Aunque su estancia en la capital holandesa será breve, aprovecharán los tres días de visita para fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países. Allí, la pareja real se encontró con sus pares, los Reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos. Sin embargo, en las redes sociales, los asuntos de estados quedaron a un lado y las protagonistas de todo fueron las reinas con sus respectivos looks.

Después de pasar su primera noche en Países Bajos, los padres de la princesa Leonor y la infanta Sofía comenzaron uno de los días más esperados, ya que el miércoles 17 de abril se celebra la cena de gala, donde también estará presente la princesa Amalia. Este evento suele destacarse por los elegantes atuendos de Letizia Ortiz, quien combina piezas y tiaras del joyero real para deslumbrar en la ocasión.

En su primer encuentro con Guillermo y Máxima de Holanda en la plaza Dam de Ámsterdam, la moda fue uno de los temas principales. Letizia optó por un outfit que incluye un tocado color nude, en clara referencia a Máxima, quien suele lucir accesorios para la cabeza en sus eventos públicos.

El vestido de la reina, de un vibrante verde jade de tweed con bordados de lentejuelas, presenta un corte favorecedor con mangas ligeramente acampanadas y detalles estilo capa. Complementado con unos zapatos salón a juego con el tocado, Letizia llevó un bolso geométrico de mano del mismo tono. Destacaron también sus impresionantes pendientes de esmeralda y diamantes, recuperados del joyero de la reina Emérita, que ya lució durante la coronación del rey Carlos III.

Aunque Letizia no suele usar tocados, esta ocasión fue propicia para estrenar un diseño con firma de onda, que se ajusta lateralmente al lado derecho de la cabeza y se realza con una redecilla, de la firma Balel Madrid. Completó su look con unos guantes en tono nude.

Máxima de Países Bajos vistió un conjunto diseñado por Natan que constaba de una camisa de manga larga con un fular que se extiende desde la espalda con gracia, complementado por una falda acampanada con una cintura bien definida. Completando el atuendo, llevaba guantes de cuero (uno de sus grandes hits) y zapatos de tacón alto, todos en perfecta armonía.

La esposa del rey Guillermo de los Países Bajos llevó uno de sus clutch más distintivo, con un cierre en forma de guindilla de Sarah's Bag. Siguiendo el ejemplo de la Reina Letizia, Máxima optó por adornar su cabeza con una elegante pamela de Delvigne, la misma que lució en Aruba en 2023. Además de sus pendientes de diamantes, resalta una joya particular: un broche en forma de mariposa, una creación del joyero real que ha lucido en numerosas ocasiones.

La escritora y periodista Pilar Eyre no dudó en expresar sus mordaces críticas hacia la reina de España durante una reciente intervención em su canal de YouTube. En sus comentarios, Eyre destacó un encuentro entre la Reina Máxima y Letizia durante una visita a los Países Bajos, afirmando que Máxima "ganó por goleada" en comparación con Letizia.

"Primero, partamos del punto de vista de que Máxima mide un metro setenta y ocho y Letizia mide un metro sesenta y siete, es decir, hay once centímetros de diferencia. En todas las fotos que he visto de visitas o encuentros de las dos anteriores a Letizia, se la ve muy menuda al lado de Máxima, quien no solo es bastante más alta que ella sino que lleva tacones bastante altos. Además, va vestida de forma muy elegante y llamativa. Pensé que Letizia habría tomado nota de esto, pero me di cuenta de que no lo hizo. Debe haberse dado cuenta ella misma y haber intentado corregirlo con su atuendo. Mientras tanto, Máxima iba vestida de rojo. Una mujer alta, unos setenta y ocho centímetros que, con los tacones, debe llegar casi a un metro noventa, bueno, un metro ochenta y cinco. Iba vestida de rojo, con un sombrero impresionante, muy grande, y un broche rosa muy bonito. Además, la tela del vestido de Máxima era raso, no sé qué tiene", comenzó detallando la experta en realeza.

La presencia de Máxima era apabullante y muchas veces eclipsaba a Letizia, ya que en las fotos, la reina de los Países Bajos ocupaba tanto espacio que Letizia a menudo parecía estar tapada. "Esto daba la impresión de que Máxima caminaba delante sola, con sus maridos detrás. No solo eso, sino que el aspecto de Letizia parecía disminuido, no pequeño, sino reducido. Personalmente, debo decir que el vestido que llevaba Letizia no me gustó, Y mucho menos el tocado que llevaba. Era un vestido de tweed, un tejido que, en mi opinión, no le favorece. Es bonito, pero no le favorece. No entiendo por qué decidió usarlo", agregó.

Para finalizar, Pilar Eyre: "El sombrero no me gustó nada. Además, no le favorecía en absoluto. No tenía mucho sentido porque lo llevaba aquí en un lado, pero aquí no tenía nada. Es decir, si la mirabas de este lado, parecía que no llevaba nada, ¿entiendes? ¿Cuál era el sentido? Sería como una especie de caracol, ¿sabes? No le favorecía y no combinaba con el resto del vestido. Además, al lado de la imponente presencia de Máxima, Letizia quedaba totalmente eclipsada. No quiero ser cruel, pero al final, ¿quién va mejor o peor vestido? Esto no importa realmente. Lo hacemos para divertirnos, para entretenernos. Los Reyes también deben servir para esto. No espero ofender a nadie, pero hasta el momento, en mi opinión, Letizia pierde claramente por goleada en este aspecto".

