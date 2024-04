Cuenta regresiva para la serie de la vida de Máxima Zorreguieta: se develarán detalles de su vida íntima

La actriz argentina Delfina Chaves está en el centro de atención por su papel que inmortaliza a la reina Máxima en una serie biográfica que abarca la vida previa a ser la consorte del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos. Este rol marca un hito significativo en su carrera, ya que es su primer papel de importancia después de diversas apariciones en series y películas nacionales.

Milei se encontró con la reina Máxima, que viajó a Davos como asesora especial de la ONU

Chaves reveló cómo se involucró en el proyecto durante una entrevista exclusiva: "Tuve mi primera audición en Buenos Aires en 2022. Los actores estamos acostumbrados a conseguir dos papeles de cada diez. No pensé que me seleccionarían, pero fue una excelente oportunidad para practicar mi inglés y actuar con un actor de otro país." La actriz tuvo que someterse a varios castings, incluyendo una lectura con Martijn Lakemeier, quien interpreta al príncipe Guillermo Alejandro.

Al abordar su interés en el personaje de Máxima, Chaves destacó a Vanity Fair: "Mostrar su lado humano. Me resultó más fácil identificarme con Máxima porque la interpreté antes de que se convirtiera en reina. Entonces ya jugaba en las grandes ligas de Nueva York y trabajaba como una loca para construir su carrera en las finanzas." Además, agregó: "Máxima declaró en rueda de prensa que no vería la serie, pues ya sabía bastante sobre su vida. Pero se mostró satisfecha de que los artistas puedan expresarse libremente. Su punto de vista es totalmente comprensible. Si alguien hiciera una ficción sobre mí, sería muy difícil de aceptar".

En cuanto a la responsabilidad de interpretar a un personaje real y vivo, Chaves admitió sentir una presión extra. "Si la gente espera que Máxima sea retratada como una heroína, una persona muy pragmática que nunca se deja llevar por sus emociones, se sentirán decepcionados. Pero no me interesan ese tipo de personajes. Quiero papeles complejos y llenos de matices." En ese mismo hilo, la actriz no dudó en resaltar: "Al fin y al cabo, nadie conoce los detalles de su vida íntima, lo que refuerza la fascinación. La prensa difunde rumores sobre sus supuestas aventuras, olvidando que ante todo son seres humanos".

La serie también aborda temas sensibles de la historia argentina, como el papel del padre de Máxima durante la última dictadura argentina. Chaves opinó: "Creo que es muy importante hablar de ello. Estoy muy agradecido de que el mundo sepa lo que pasó en Argentina durante ese período. El deber de recordar es la única manera de evitar que la gente olvide la historia y la repita."

Continuando el hilo personal, Chaves compartió sus desafíos personales durante el rodaje, incluyendo la adaptación a una nueva cultura y estilo de trabajo. "Fue muy difícil. En Holanda, todo el mundo habla perfectamente inglés, pero todo está escrito en neerlandés. Adaptarse a una nueva forma de trabajar, a un proyecto diferente, a un ritmo diferente. Interpretar a Máxima significaba dejar atrás una parte de mí misma."

El papel de Chaves como la reina Máxima en la serie no solo representa un desafío actoral, sino también una oportunidad para explorar temas culturales y sociales complejos, tanto de Argentina como de los Países Bajos.

Así será la serie sobre Máxima de Holanda: punto por punto de lo que se verá en la biopic de la argentina

Videoland, la plataforma de streaming holandesa, dio a conocer nuevos detalles sobre la serie que explora la vida de la reina Máxima de Holanda y su vínculo con Guillermo de Holanda.

En el reciente avance, se presenta a la actriz argentina Delfina Chaves en el papel de Máxima, relatando sus experiencias desde su infancia en Argentina hasta su reinado en los Países Bajos. La narrativa se inicia con las palabras de Máxima sobre su padre, quien siempre la instó a fijarse metas elevadas y a trabajar arduamente: "Mi padre siempre me instó a establecer metas altas, a esforzarme. Él fue mi guía en todo. Quien soy hoy, se lo debo a él".

La Reina Máxima rompió una regla mientras sus hijas se robaron toda la atención en el Día del Príncipe

Por otro lado, este thriller muestra el romance entre dos figuras internacionales poderosas que se encuentran en Nueva York: una destacada financiera y un príncipe de una familia real europea. Máxima bromea con él: "Debe ser difícil ser un príncipe heredero". Allí, su relación se fortalece con intercambios de flores, besos y visitas sorpresa. Sin embargo, Beatriz de Holanda (interpretada por Elsie de Brauw) queda cautivada por Máxima y, en un momento íntimo, con un cigarrillo en mano, le confiesa: "Ya veo por qué le gustas".

La tensión aumenta antes de la boda real: Máxima se entera de que su padre no podrá asistir debido a su papel durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Martijn Lakemeier, quien interpreta a Guillermo, golpea las puertas del palacio intentando hablar con Máxima: "¡Max!", grita, con la esperanza de calmar la situación. Ella responde desde detrás de las puertas cerradas: "¡Que le den a la política!".

Ingresar a una familia real siempre implica consideraciones políticas, y el astuto Claus von Amsberg (interpretado por Sebastian Koch) aconseja a Máxima: "¿Quieres un consejo de un veterano? Quédate donde estás". El tráiler culmina mostrando la intensidad de su relación, con Guillermo diciéndole a Máxima: “Que le den a todo el mundo, lo único que me importas tú y lo que te haga feliz”.

La serie abarca la vida de Máxima, desde sus primeros años en Argentina hasta su encuentro con un príncipe heredero que cambió su vida. Se conocieron en Sevilla, durante la Feria de Abril de 1999. Guillermo ocultó su identidad bajo el nombre de "Alejandro", pero más tarde reveló la verdad. Su noviazgo continuó en Nueva York antes de anunciar su compromiso en marzo de 2001 y casarse en febrero de 2002. Tienen tres hijas: Amalia, Alexia y Ariane.

Cuándo se estrena la serie y en donde se podrá ver

La serie se estrenará el 20 de abril en Holanda y Argentina. En nuestro país, la plataforma Max (ex HBO Max desde el 27 de febrero de 2024) quien se quedó con los derechos.

Delfina Chaves, la actriz de 27 años que interpreta a Máxima, es una estrella en Argentina y ha protagonizado varias series exitosas. Interpretar a Máxima será un desafío considerable para ella, un personaje decidido, centrado y encantador que ha enfrentado desafíos significativos en su vida. Con la serie centrada en el punto de vista de Máxima, este papel ofrece a Chaves la oportunidad de mostrar su talento al mundo.