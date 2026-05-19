Michelle Obama lanzó críticas veladas a la política de EE.UU. y cuestionó la obsesión por la riqueza

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dejó fuertes definiciones sobre política, riqueza, felicidad, desigualdad y salud mental durante su primer evento público en Australia, donde combinó humor, experiencias personales y críticas indirectas al escenario político estadounidense contemporáneo.

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La presentación tuvo lugar en Melbourne, como parte de una gira organizada por una empresa dedicada al liderazgo y el desarrollo profesional. Aunque el encuentro evitó formalmente un enfoque partidario, Obama no esquivó referencias al clima social y político que atraviesa Estados Unidos.

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Qué dijo Michelle Obama sobre la política actual de Estados Unidos durante su gira en Australia

Durante la conversación moderada por la periodista australiana Annabel Crabb, se aclaró que no habría preguntas directas sobre la política estadounidense, bajo la tradicional idea de que las ex primeras damas suelen mantener distancia pública de la coyuntura gubernamental.

Sin embargo, Michelle Obama dejó varias observaciones cargadas de significado político. Uno de los momentos que generó mayor reacción del público ocurrió cuando se abordó el tema del liderazgo y la representación femenina en política. Allí, la ex primera dama respondió con ironía a una cita mencionada durante la charla, desatando aplausos y risas entre los asistentes.

También reapareció una de las frases más emblemáticas de su figura pública: “When they go low, we go high” (“Cuando ellos caen bajo, nosotros vamos alto”), popularizada durante la campaña presidencial estadounidense de 2016.

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Consultada sobre si ese lema sigue teniendo sentido en un contexto donde ciertos liderazgos parecen beneficiarse de discursos agresivos y comportamientos extremos, Obama respondió con escepticismo. “Esas personas no son felices”, afirmó, al sugerir que quienes se muestran de esa manera en el espacio público terminan arrastrando un costo emocional interno.

Michelle Obama aseguró que muchos multimillonarios no son felices y cuestionó la obsesión por la riqueza

Uno de los conceptos más fuertes de su intervención giró alrededor de la relación entre dinero, éxito y bienestar personal.

Obama sostuvo que intenta enseñar a las nuevas generaciones que la acumulación de bienes materiales no puede convertirse en la medida principal del valor humano. “Conozco muchos multimillonarios; muchos de ellos no son personas felices”, aseguró durante el evento.

Según explicó, tener grandes fortunas o acumular patrimonio no equivale automáticamente a vivir mejor. Por el contrario, advirtió sobre una cultura que prioriza permanentemente la acumulación material como símbolo de reconocimiento o éxito social.

Sus palabras aparecieron además en un contexto internacional marcado por la crisis del costo de vida, la presión económica y las crecientes discusiones sobre el impacto de la desigualdad.

Michelle Obama habló sobre salud mental, economía y crisis del costo de vida

La ex primera dama también cuestionó la idea de que determinadas dinámicas políticas y económicas estén mejorando efectivamente la calidad de vida de la población. “Nada de esto está funcionando”, sostuvo durante el intercambio.

En ese marco, mencionó preocupaciones vinculadas a la injusticia, el malestar social, el aumento del costo de vida y la creciente preocupación por la salud mental de los jóvenes.

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Según expresó, existe una sensación colectiva de agotamiento que atraviesa distintas sociedades, mientras aumentan los niveles de ansiedad económica, incertidumbre y problemas de depresión entre niños y adolescentes.

“Nadie se siente mejor”, afirmó Obama, al cuestionar la percepción de que ciertas formas de ejercer el poder o construir éxito estén produciendo beneficios reales en la vida cotidiana.

Michelle Obama recordó los ataques racistas y cuestionó la falta de honestidad en la política

Durante la charla, Obama también repasó algunas de las experiencias más difíciles que atravesó durante sus años en la Casa Blanca junto al expresidente Barack Obama.

Recordó que debió enfrentar ataques racistas, cuestionamientos personales y fuertes críticas incluso por iniciativas consideradas relativamente moderadas, como su campaña para promover hábitos de alimentación saludable entre niños.

Según relató, ese escenario la obligó a construir una especie de “armadura” emocional para poder sostener su trabajo en la vida pública. “Eso es lo que no me gusta de la política. No es honesta. No es verdadera”, afirmó.

En ese sentido, señaló como ejemplo las contradicciones que, según su mirada, surgieron cuando propuestas relacionadas con la salud y la obesidad recibieron cuestionamientos en su momento y luego reaparecieron impulsadas desde otros espacios políticos.

El paso de Michelle Obama por Australia también despertó debate por el costo de acceso a sus conferencias. Las entradas para su presentación en Melbourne oscilaron entre paquetes premium con beneficios exclusivos y ubicaciones más económicas, en un contexto marcado por el impacto de la inflación y las preocupaciones sobre el costo de vida.

Pese a las discusiones alrededor de los valores de los tickets y a algunos espacios vacíos visibles en sectores del recinto, la convocatoria reunió a una importante audiencia para un evento realizado en horario laboral.

La gira continuará con actividades en Sydney, consolidando el interés internacional que sigue despertando una de las figuras más influyentes del universo político, cultural y social de Estados Unidos.