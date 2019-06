Mirtha Legrand está recuperada y ya tiene fecha de regreso a la TV

por Agustín Jamele

La recuperación de Mirtha Legrand está casi completa. A 18 días de ser intervenida en el sanatorio Mater Dei se encuentra en su casa de buen humor y sin dolores. Sin embargo, ella y su familia tomaron la decisión de esperar una semana más antes de su vuelta a la televisión. Por ese motivo su hija Marcela Tinayre volverá a estar al frente del programa este fin de semana.

Al cierre de esta edición desde El Trece informaron a PERFIL que su reincorporación está prevista para el próximo sábado 8 de junio, aunque de todas formas esperarán hasta ese día para ver qué decide su familia. La operación por la brida intestinal, o torcedura de intestino, que sufrió no le generó problemas mayores más allá de los dolores iniciales, pero la recuperación le demanda mantener una dieta especial por la cual está más flaca y sus allegados quieren esperar hasta las horas previas a ese programa para tomar la decisión.

De todas formas todo indicaría que la vuelta es un hecho. La conductora ha retomado de a poco su agenda habitual y el domingo pasado organizó el clásico té que ofrece en su casa para más de diez amigos. Fuentes cercanas señalaron que mañana también lo llevará a cabo porque se encuentra con energías y ganas. El único cambio que le anunció a Luis Ventura es que no irá a la entrega de los Martín Fierro el próximo 9 de junio, aunque le guardarán el lugar por si llegara a cambiar de opinión.

En lo que se refiere al programa no quieren apurar el regreso. Prefieren que se recupere del todo; además, la conducción de su hija ha mantenido los mismos niveles de rating. Tinayre, quien conduce a diario Las rubias por NetTV, puso su impronta al show y con un estilo más relajado y coloquial consiguió niveles similares de público, llegando a superar en algunos momentos la media de su madre. “Aunque se esté bien no es necesario apurar los procesos. A veces es mejor esperar y estar seguros antes de tomar la decisión”, dijo ella la semana pasada dando a entender que Mirtha volverá cuando no haya riesgo para su salud.