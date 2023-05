Murió Lluis Llongueras, leyenda de la peluquería internacional

Este lunes se conoció la triste noticia de la muerte a los 87 años de Lluis Llongueras, una leyenda de la peluquería internacional. Según se supo, el estilista falleció en su casa de Barcelona. Por el momento se desconocen las causas de su descenso. El célebre peluquero español fue toda una institución de la moda internacional, se destacó también en otros campos artísticos como la pintura o la fotografía.

Luis Llongueras fue considerado una figura icónica en el mundo de la peluquería y la moda. Nació el 24 de mayo de 1936 en Esparraguera, España. Desde muy joven, mostró interés y talento en el campo de la peluquería y comenzó su carrera profesional en el salón de belleza de su padre.

El artista se destacó por su enfoque innovador y vanguardista en la peluquería, introduciendo nuevas técnicas y estilos que revolucionaron la industria. Su creatividad y habilidad para transformar el cabello le valieron reconocimiento y fama tanto a nivel nacional como internacional.

Lluis Llongueras, leyenda de la peluquería internacional. Fuente: @lluisllonguerasoficial



A lo largo de su carrera, Llongueras trabajó con numerosas celebridades, modelos y personalidades influyentes, dejando su sello distintivo en el mundo de la moda y el glamour. Se convirtió en una especie de estrella la que acudían todo tipo de clientas: el Aga Khan, Carmen Sevilla, Lola Flores, Rocío Jurado, Bianca Jagger pasaron por sus manos. Sus creaciones aparecieron en revistas de renombre y participaron en eventos y desfiles de moda de prestigio.

Uno de los logros destacados de Llongueras fue la creación del primer salón unisex de España en 1972, en un momento en que eso era muy poco común en el conservador contexto moral de la España del franquismo tardío. Con esta innovadora propuesta, impulsó franquicias de academias y salones de belleza (llegando a tener 50 franquicias en España y 120 salones en todo el mundo), desde los cuales se enseñaba y aplicaba su famoso "Método Llongueras". Este método transformaba el corte de pelo audaz en una declaración de intenciones y se hizo popular gracias a sus libros y vídeos.

El "Método Llongueras" incluía técnicas únicas que recibieron nombres singulares, como el corte programado, el patch y el bi-color. Estas técnicas revolucionarias permitían crear estilos de peinado únicos y se convirtieron en tendencias de moda capilar. A través de sus publicaciones y materiales audiovisuales, el estilista difundió sus conocimientos y técnicas, permitiendo que su influencia se extendiera más allá de sus propios salones.

Lluis Llongueras su amistad de con Salvador Dalí

A lo largo de los años, Llongueras y Dalí colaboraron en numerosos proyectos y eventos, dejando una marca significativa tanto en el mundo del arte como en la moda. Su trabajo conjunto sigue siendo una referencia en la historia del estilismo y la estética surrealista, y su legado perdura en la influencia que han tenido en las generaciones.

Ahora, con Gala, la esposa de Dalí, a pesar de la amistad que le unía al artista jamás llegó a entenderse. “Gala no cambió desde los años 40 del siglo pasado. Se maquillaba fatal. Llevaba un pelo con un “arriba España” con un lazo de Chanel que le había regalado la propia Coco Chanel y casi no se lo cambiaba hasta el punto de estar raído e incluso sucio. La primera vez que cruzó la puerta de mi salón me la quedé mirando, porque era la mujer con la imagen más trasnochada, más fatal y más anticuada que había visto. Ella captó la impresión que tuve de ella. No me lo perdonó jamás. A partir de aquel momento, yo para ella no era nadie. Cuando iba a ver a Dalí se iba a otra habitación para no saludarme”, contó el estilista a S Moda en 2019.

Lluis Llongueras y el enfrentamiento familia que se tornó en escándalo

En 2010, Luis Llongueras experimentó un duro revés personal cuando su exesposa, Lolita Poveda, y sus dos hijos mayores, Esther y Adán, lo despidieron de su propia empresa. Esta decisión se produjo después de que Llongueras revelara una relación secreta de años con Jocelyne Novella. La sociedad Peluquería y Maquillaje (Peyma), que él mismo fundó en 1987, le envió un burofax comunicándole que su desempeño no cumplía con las expectativas de la compañía.

Este conflicto se resolvió dos años después, cuando su familia accedió a firmar un acuerdo y compensarlo económicamente. Aunque nunca se reconciliaron, a partir de ese momento, el estilista adoptó una postura conciliadora al respecto. En una entrevista, Llongueras expresó: "Fue una decisión equivocada tomada por mis hijos, y el tiempo lo ha demostrado. Lamento que hayan tenido problemas, porque si uno no sabe cómo gestionar una empresa, no debería tomar las riendas. Pero bueno, tenía otras empresas que han funcionado muy bien, y mi vida sigue adelante sin problemas".

Lluis Llongueras: una leyenda multipremiada

Con un espíritu inquieto y un alma creativa, el peluquero exploró diversas disciplinas artísticas a lo largo de su vida. Además de su destacada trayectoria en la peluquería, incursionó en la fotografía, la pintura, el dibujo y la escultura, expresando su creatividad en múltiples formas de arte.

En 1987, Llongueras creó un premio de periodismo de moda, reconociendo la importancia de esta industria y su vínculo con la expresión artística. Demostró su compromiso con el periodismo especializado y su interés por destacar el talento y la innovación en el mundo de la moda.

A lo largo de su carrera, Llongueras recibió numerosos reconocimientos por su contribución al campo de la belleza y el arte. En 2001, fue galardonado con la Cruz de Sant Jordi, un prestigioso reconocimiento otorgado por la Generalitat de Catalunya. En 2008, recibió la Medalla al Trabajo President Macià, en reconocimiento a su destacada labor y dedicación en el ámbito profesional.

Lluis Llongueras sobre su muerte

Luis Llongueras expresó claramente a su esposa cuál era su deseo respecto a su partida: "Ya sabes dónde llevarme. No me obsesiono con la muerte, pero soy una persona muy organizada en cuanto a mis negocios, mi trabajo, mi familia... y también en relación a mi muerte. No deseo ser incinerado. Quiero que me entierren junto a mi familia. Eso es todo".

Con estas palabras, Llongueras dejó en claro su voluntad sobre cómo quería que se llevaran a cabo los arreglos finales después de su fallecimiento. Su enfoque práctico y su deseo de permanecer junto a sus seres queridos reflejan su determinación y su cuidado en todos los aspectos de su vida.

JCCL