por Agustín Jamele

Desde el 11 de octubre pasado, cuando anunciaron la noticia en las redes sociales, que el tema más relevante en el mundo mediático local es el casamiento de Pampita con Roberto García Moritán. Todo lo demás pasó a segundo plano y cada movimiento que hacen la modelo y el empresario –y ex funcionario de María Eugenia Vidal– acapara la atención.

Por eso no fue sorpresa que en la presentación pública que hicieron el jueves por la noche en el Hipódromo de Palermo fueran los protagonistas que todos querían ver. El evento, organizado por Baron B, fue una gala solidaria con el objetivo de recaudar fondos para el Banco de Alimentos de Buenos Aires, y con lo que se recaudó se podrá ayudar a casi 35personas con más de 145 mil platos de comida. Y aunque hubo otros invitados famosos como Valeria Mazza los hermanos Dolores y Tomás Fonzi y Nacho Viale, los flashes fueron para la pareja del momento.

Si bien en las últimas semanas se habló que García Moritán no estaba muy cómodo con la exposición pública en los medios, en esta oportunidad se lo vio relajado y feliz mientras seguía los pasos de su futura esposa quien, por experiencia, se maneja mejor delante de las cámaras. Una vez finalizadas las fotos protocolares se dedicaron a bailar y estar juntos a otros amigos que los acompañaron a la fiesta. De esta manera la pareja comenzó a realizar salidas a eventos públicos antes de su casamiento que será el próximo 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci, en San Fernando. Ella quiere mantener en secreto todos los detalles sobre la celebración, pero de a poco se van filtrando algunos detalles. Uno de ellos es que una parte de los presentes están invitados al casamiento desde su comienzo aunque otra parte no y solo irá después de la medianoche cuando comience la fiesta.

Este es el caso de sus ex parejas Benjamín Vicuña y Milagros Britos. Por el lado del ex de Pampita ya avisó que ni él ni la China Suárez podrán ir por motivos laborales mientras que la ex pareja de García Moritán, más alejada de la exposición pública, aún no confirmó la asistencia. Según pudo saber PERFIL la relación entre ellos es muy buena e incluso él le fue contando con anticipo toda la información sobre el casamiento para que ella no se enterara a través de los medios. Esto fundamentalmente es porque a pesar de estar separados mantienen una relación casi de amigos y quieren proteger a sus hijos ante las posibles noticias que puedan surgir.

Siguiendo esta línea Pampita plantea el mismo escenario y se encuentra cómoda con la situación. “Yo los cuido un montón a sus hijos. Me llevo bien, son hijos del corazón que van a formar parte de mi familia”, contó la modelo sobre los hijos de García Moritán. “Cuando uno tiene hijos, si la otra persona no te ama con tus hijos, no podría funcionar la relación y eso los dos lo teníamos muy claro y eso nos unió mucho”.

Por otro lado también reveló que hacen salidas grupales con el objetivo que sus hijos compartan tiempo. “Tenemos muchas salidas familiares en dos autos porque no entramos. Buscamos planes que, a pesar de las distintas edades, nos gusten a todos”, aseguró Pampita.