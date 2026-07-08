"Pasamos a la clandestinidad": Rebord reapareció camuflado y con anuncio de show "peronista"

Rebord pasó a la clandestinidad. Y con´él su fiel y rocosa comunidad, el "movimiento hagovero".

Rocoso, en su acepción literal, imaginamos el virtual outdoor de ese búnker que armó para hacer el anuncio, a través de su canal de You Tube. Desierto y piedras afuera y, adentro, el líder del infotainment disfrazado de guerrillero (si nos guiamos por lo de la clandestinidad), pero a la vista más de jefe integrista, con unos tipos atrás a los que el encuadre les cortaba las cabezas pero les dejaba ver los chalecos militares.

Es verdad que el lider se mostró sensible cuando alguien en el chat infernal le dijo que por favor dejara que los muchachos del fondo fueran a sentarse. La salida aprobada de los custodios, dejó a la vista un tapiz kitsch con personas con cimitarras, que subrayó el ambiente oriental. Para entonces el líder había arrancado con un balance y a la vez arenga, y al mismo tiempo mecanismo de promoción de la presentacion, o quien sabe una despedida de lo que ya fue, que hará en el Movistar Arena el 19 de octubre.

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Ahi, entre tambores orientales en lugar de bombos, entró el peronismo. Y por supuesto el QR para sacar la entrada a 45.000 pesos.

No será tanta plata para los clandestinos de Rebord, probablemente. El evento, dos días después de la celebración número 81 del "huracán de la historia", se llamará "Rebord vuelve" (obviamente la V penetrada por la R está en la foto promocional) , con el lema "Día de la Lealtad Hagovera".

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Rebord y el "concepto" en el post Blender

¿Cuál es el concepto? "Frente a la proscripción, la persecución judicial y la guerra política, hay quienes eligen el silencio. Rebord eligió volver. Porque ninguna operación puede reemplazar el encuentro entre un escenario y miles de personas decididas a escuchar, debatir y volver a sentirse parte de algo más grande que una noticia".

Ese es el "acerca del evento" que aparece al entrar a la página del estadio. Tiene que ver con lo sabido y tan comentado. Tomás Rebord era la estrella del canal de streaming Blender, que decidió separarlo además de despedir al equipo que producia su programa Hay algo ahí, una decisión que generó todo tipo de ruido y conflicto, desde lo mediático hasta lo gremial.

Este martes, Rebord recordó que el canal lo intimó a seguir hacindo el programa, cuando habían echado a su equipo: "Jamás voy a hacer un programa sobre los cadáveres de mis amigos. Porque amigos es la palabra precisa, no son sólo compañeros de trabajo".

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Rebord y los "hagoveros", sus fieles que ahora están "en guerra"

"Hagovero" viene del MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump, que Javier Milei tomó para la Argentina. HAGOV es, en su caso, "Hacer Grande la Argentina Otra Vez".

A los "hagoveros" se dirigió principalmente el fundador del movimiento el martes por la noche, en su reaparición.

La promoción del show de Tomás Rebord en el Movistar ArenaCaption

Fue un monólogo largo, o larguísimo. Lo central estuvo al principio:

"El movimento hagovero es una movimiento capaz de cosas que yo no no veo en otro lado. No veo esta capacidad creativa, comunitaria, inteligente, graciosa, humorística. Creo que sólo lo tenenos nosotros, todo ese movimiento, que hoy se juega su hora más difícil".

"Hoy nos jugamos colectivamente si sólo fuimos una moda pasajera o si podemos reclamar nuestra legitima porción de la cultura nacional".

"Hoy nos jugamos los próximos diez años. Hoy se define si lo que hemos venido a hacer tiene componentes trascendentes o si es algo que pasó y ya fue.Esto es el día de hoy, es nuestra hora más oscura".

"Es por eso que el movimiento hagovero pasa oficialmente al clandestinidad".

(Ahí empezaron a sonar tambores y una música incidental de nervios)

"Mañana no podés ir a laburar, o tenés que ir con la cara tapada. Ahora los hagoveros van a tener que desarrollar una metodología argelina de comunicación. Va a tener que usar seudónimos".

"Eso significa que todo hagovero será en principio considerado en guerra. No tiene más libertad ni discernimiento. Cualquiera de ustedes no puede elegir qué quiere hacer. Porque asi funciona la clandestinidad".

Este chiste continuará, o no.

LT