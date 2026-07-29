La figura del físico argentino Juan Martín Maldacena volvió a ocupar un lugar central en los últimos días después de brindar una conferencia abierta en la Usina del Arte, en la ciudad de Buenos Aires, donde explicó algunos de los grandes interrogantes sobre el espacio, el tiempo, los agujeros negros y la física cuántica. El encuentro despertó un interés inusual y reunió a más de mil personas, además de miles de espectadores que siguieron la transmisión por streaming del Planetario de Buenos Aires.

La convocatoria sorprendió incluso a los organizadores. Desde temprano se formaron largas filas para ingresar al auditorio y muchas personas reclamaron la instalación de una pantalla gigante para seguir la charla desde el hall. Entre el público hubo estudiantes secundarios, universitarios, docentes, investigadores y personas interesadas en conocer de primera mano el trabajo de uno de los científicos más prestigiosos del mundo.

Maldacena es considerado una de las máximas referencias internacionales en física teórica gracias a una idea presentada en 1997 que modificó el rumbo de una de las áreas más complejas de la ciencia moderna. Su denominada conjetura de Maldacena, también conocida como correspondencia AdS/CFT o dualidad de Maldacena, continúa siendo objeto de investigación en universidades y centros científicos de todo el mundo.

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Su trabajo abrió nuevas herramientas para estudiar la gravedad cuántica, la teoría de cuerdas y los agujeros negros, campos donde aún existen preguntas fundamentales sin resolver. Por ese motivo, su nombre aparece de manera habitual entre los físicos más influyentes de las últimas décadas.

Miles de personas se reunieron para escuchar al argentino Juan Maldacena, uno de los físicos teóricos más importantes del mundo

Quién es Juan Martín Maldacena y cómo construyó una carrera de reconocimiento mundial

Juan Martín Maldacena nació en Buenos Aires el 10 de septiembre de 1968. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires entre 1986 y 1988 y luego continuó su formación en el Instituto Balseiro, donde obtuvo la licenciatura en Física en 1991.

En 1996 completó su doctorado en la Universidad de Princeton bajo la dirección del físico Curtis Callan. Tras finalizar esa etapa se incorporó como investigador posdoctoral en la Universidad Rutgers.

Un año más tarde ingresó a la Universidad de Harvard como profesor asociado. Con apenas 28 años se convirtió en el profesor asociado permanente más joven de la historia de esa institución y en 1999 fue promovido a profesor titular.

Desde 2001 desarrolla su carrera como profesor e investigador en el prestigioso Institute for Advanced Study de Princeton, el mismo centro de investigación donde trabajó Albert Einstein durante las últimas décadas de su vida.

Juan Martín Maldacena se presentó este martes 28 de julio en la Usina del Arte.

Su producción científica supera las 140 publicaciones especializadas. Entre sus trabajos de divulgación figuran Hacia la quinta dimensión, La ilusión de la gravedad, ¿Cuál es el número correcto de dimensiones: 10 u 11? y Resolviendo las teorías cuánticas de campos mediante espacios-tiempo curvos.

Su trabajo recibió numerosos reconocimientos internacionales. En 2012 obtuvo el Premio Yuri Milner de Física Fundamental. En 2013 recibió el Premio Konex de Brillante en Ciencia y Tecnología, compartido con Alberto Kornblihtt, además del Premio Konex de Platino en Física y Astronomía. En 2016 fue incluido por Thomson Reuters entre las mentes científicas más influyentes del mundo y en 2018 recibió la Medalla Lorentz por sus contribuciones a la comprensión de la física cuántica de los agujeros negros.

Además integra instituciones de máximo prestigio internacional como la National Academy of Sciences, la American Academy of Arts and Sciences, la American Physical Society, el Consejo Científico del International Centre for Theoretical Physics y la Academia Pontificia de las Ciencias del Vaticano. También recibió la Medalla Dirac, la Medalla Albert Einstein, la Medalla Galileo Galilei, la medalla Pío XI, el Premio Sackler, el Premio Pomeranchuk, el Premio D. Heineman, el Fundamental Physics Prize, el Premio San Alberto y el Premio de la Escuela de Física Les Houches, entre otras distinciones.

En qué consiste la conjetura de Maldacena y por qué cambió la física moderna

El aporte científico más importante de Juan Martín Maldacena es la denominada conjetura de Maldacena, también conocida como correspondencia AdS/CFT o dualidad de Maldacena, presentada en 1997. Considerada uno de los avances teóricos más trascendentes de las últimas décadas, propuso una forma completamente nueva de abordar uno de los mayores problemas de la física moderna.

Una física argentina recibió uno de los máximos galardones de la ciencia

Desde hace décadas, la física enfrenta un desafío central. La teoría de la relatividad de Einstein explica cómo funciona la gravedad y describe el comportamiento del universo a gran escala, mientras que la mecánica cuántica permite entender el mundo de las partículas subatómicas. Ambas teorías funcionan con enorme precisión en sus respectivos campos, pero hasta ahora resultaron incompatibles entre sí desde el punto de vista matemático.

La conjetura de Maldacena plantea que esas dos descripciones, que parecen completamente diferentes, podrían ser en realidad dos formas equivalentes de describir un mismo fenómeno físico. En términos técnicos, propone que una teoría de gravedad en un espacio con determinadas características puede ser equivalente a una teoría cuántica de campos desarrollada en una dimensión menos y sin gravedad.

Una forma sencilla de imaginar esta idea es pensar en un holograma. Así como una imagen bidimensional puede contener toda la información necesaria para representar un objeto tridimensional, la teoría sostiene que un universo con gravedad podría describirse completamente desde una superficie donde solo actúan las leyes de la física cuántica. Este concepto fortaleció el llamado principio holográfico, una de las ideas más influyentes de la física teórica actual.

Más allá de su importancia conceptual, la conjetura también se convirtió en una herramienta práctica para los investigadores. Muchos problemas cuánticos extremadamente complejos pueden traducirse a un problema equivalente de gravedad, donde los cálculos resultan mucho más sencillos. Una vez obtenida la solución, puede trasladarse nuevamente al lenguaje de la mecánica cuántica.

La conjetura de Maldacena, presentada en 1997, es uno de los avances teóricos más influyentes de la física moderna.

Gracias a este enfoque fue posible avanzar en el estudio de los agujeros negros, la gravedad cuántica, la pérdida de información y otros fenómenos que durante años habían resultado prácticamente imposibles de analizar mediante los métodos tradicionales.

Aunque la formulación original describe un tipo de universo teórico conocido como espacio Anti-de Sitter, diferente del universo real en expansión, la comunidad científica considera que demostró un principio fundamental: la gravedad y la mecánica cuántica podrían ser dos manifestaciones distintas de una misma realidad física.

Por ese motivo, el trabajo publicado por Maldacena en 1997 es uno de los artículos científicos más citados en la historia de la física de partículas y continúa siendo la base de nuevas investigaciones sobre el origen del espacio, el tiempo y el funcionamiento del universo.