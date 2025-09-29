Saint Laurent y nuevas generaciones marcan el inicio de la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda de París femenina comenzó este lunes con la esperada presentación de Saint Laurent, una de las casas más influyentes del lujo francés, y el aporte de las marcas emergentes Weinsanto y Julie Kegels. El contraste entre la tradición y la juventud dio el tono de una edición que se perfila como decisiva.

En esta temporada, una decena de diseñadores mostrarán por primera vez sus colecciones en la capital de la moda. Este debut confirma el rol de París como escenario de consagración, donde la innovación y el riesgo creativo encuentran visibilidad global.

También se presentaron la sueca Ellen Hodakova Larsson, el franco-turco Burc Akyol y la firma neoyorquina Vaquera, todos parte de una jornada inaugural que apostó por el contraste entre frescura y consolidación.

El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de Saint Laurent, una de las firmas más emblemáticas de la moda francesa, que reafirmó su posición central en el calendario con una colección que combinó elegancia clásica y guiños contemporáneos. Paralelamente, la marca L’Oréal Paris organizó un desfile gratuito y abierto al público en la plaza de la municipalidad de París, con figuras como Jane Fonda, Eva Longoria y Viola Davis, en un gesto de apertura e inclusión.

Hasta el 7 de octubre, más de 110 casas de moda presentarán sus colecciones primavera-verano 2026 en la capital francesa. Esta edición llega en un momento de transición clave para la industria, marcada por los cambios de dirección artística en las grandes maisons. Jonathan Anderson debutará como director creativo de Dior el 1 de octubre, tras una década al frente de Loewe.

Matthieu Blazy, por su parte, asumirá el mando de Chanel el 6 de octubre, tras la salida de Virginie Viard, mientras que Loewe inicia una nueva etapa con Jack McCollough y Lazaro Hernandez al frente.

Los analistas coinciden en que esta semana será decisiva no solo para definir las tendencias de la próxima temporada, sino también para marcar el rumbo de la moda en la próxima década. En un contexto de desaceleración económica y replanteo del consumo de lujo, París busca reafirmarse como epicentro creativo y comercial de la moda mundial.