Sandra Bullock habló por primera vez sobre la muerte de su marido por ELA: “Empecé a llorarlo cuatro años antes”

Sandra Bullock rompió el silencio sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la enfermedad y posterior muerte de Bryan Randall, su pareja durante ocho años. El fotógrafo falleció el 5 de agosto de 2023, a los 57 años, después de atravesar durante 3 años una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La actriz habló sobre la experiencia en el podcast SmartLees, donde explicó que Randall había decidido mantener su diagnóstico en privado. Bullock respetó su voluntad, pero aseguró que cargar con el secreto tuvo un fuerte impacto emocional en ella, especialmente porque la enfermedad coincidió con la pandemia de coronavirus.

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Uno de los momentos más conmovedores del relato llegó cuando explicó que el duelo no comenzó el día de la muerte de Randall. Según contó, el avance de la enfermedad hizo que comenzará a despedirse de él mucho antes.

“Empecé a llorar a Bryan cuatro años antes de que muriera”, relató la actriz. También explicó que sentía que la persona que amaba había desaparecido antes de que llegara la muerte física, debido al deterioro provocado por la enfermedad.

Randall había sido diagnosticado con ELA en 2020 y decidió atravesar el proceso lejos de la exposición pública. La familia confirmó su muerte en 2023 y señaló entonces que había elegido mantener su enfermedad en privado.

Sandra Bullock y Bryan Randall fueron pareja durante ocho años

Para Bullock, acompañar a Randall significó asumir el cuidado de su pareja mientras también se ocupaba de sus hijos. La actriz contó que durante buena parte del proceso solamente su hermana conocía la situación. Más adelante, también recurrió a algunas personas de confianza, entre ellas Jennifer Aniston y Amanda Anka.

La pandemia profundizó la sensación de aislamiento. A la preocupación por el deterioro físico de Randall se sumaron las dificultades emocionales y familiares que atravesaban puertas adentro. Bullock describió aquel período como especialmente oscuro y explicó que tuvo que aprender a planificar cada etapa de la enfermedad mientras intentaba proteger a los chicos.

Bryan Randall, el hombre que Bullock llamó “el amor de su vida”

Bullock y Randall comenzaron su relación en 2015, después de que él fotografiara el cumpleaños del hijo de la actriz, Louis. Con el tiempo formaron una familia junto a los dos hijos adoptivos de Bullock y la hija de Randall.

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Antes de su muerte, la actriz había hablado públicamente del vínculo y lo había definido como “el amor de mi vida”. Sin embargo, durante los últimos años de la relación, gran parte de su vida cotidiana estuvo atravesada por la enfermedad.

Tras la muerte de Bryan, Sandra se alejó durante un tiempo de la exposición pública y de su carrera para atravesar el duelo y concentrarse en su familia. Ahora, tres años después, la actriz volvió a hablar de aquella etapa y a explicar por qué necesitó tanto tiempo para hacerlo.

Su regresó coincide además con una nueva etapa profesional: Bullock volverá al cine junto a Nicole Kidman en Practical Magic 2, la secuela de la película de 1998, cuyo estreno está previsto para septiembre.